Kissat saavat koronaviruksen koiria herkemmin – ”Niitä ei voi paijata”

Kissoilla oli koronaviruksen vasta-aineita yli kahdeksankertaisesti koiriin verrattuna.

Kissat saavat koiria todennäköisemmin koronavirustartunnan. Asia selviää uudesta yhdysvaltalaisesta tutkimuksesta.

Virulence-lehden julkaisemassa tutkimuksessa testattiin koronaviruksen vasta-aineita Minnesotan yliopiston eläinlääkäriaseman verinäytteistä. Eläimet oli tuotu vastaanotolle muista syistä, mutta niiden omistajilta kysyttiin lupa verinäytteiden tutkimuskäyttöön.

Paljastui, että kahdeksalla prosentilla kissoista oli muodostunut vereen koronaviruksen vasta-aineita, kun koirilla osuus oli alle yksi prosentti. Vasta-aineet ovat merkki siitä, että eläimet olivat saaneet koronavirustartunnan.

Tutkijat eivät ole varmoja siitä, miksi kissat saavat koiria herkemmin koronavirustartunnan.

Yksi syy voi olla ACE2-proteiinissa, jonka kautta koronavirus tarttuu soluihin. Kissojen vastaava proteiini muistuttaa geneettisesti ihmisen proteiinia selvästi enemmän kuin koirien.

Toinen syy voi olla eläimen käytöksessä.

– Ehkä me paijaamme kissoja enemmän. Ehkä me pussailemme niitä enemmän, tutkimusta johtanut Hinh Ly arveli New York Timesille.

Positiivista on se, että koronavirus ei yleensä aiheuta kuin lieviä oireita kissoille ja koirille. Toistaiseksi ei ole todisteita myöskään siitä, että lemmikit levittäisivät virusta ihmisille merkittävissä määrin.

Joka tapauksessa Ly suosittelee, että koronavirustartunnan saaneet pitäisivät etäisyyttä lemmikkeihinsä.

– Niitä ei voi paijata.