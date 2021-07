Viemäreistä peräisin olevien huumausainejäämien pitoisuudet vesistöissä ovat kasvaneet. Tshekissä tehdyissä kokeissa taimenien käyttäytyminen muuttui metamfetamiinin vaikutuksesta.

Viemärien kautta vesistöihin kulkeutuvat huumeet ja lääkeaineet voivat vaikuttaa kaloihin – ja aiheuttaa sitä kautta arvaamattomia seurauksia ekosysteemeille. Näin päättelee Tshekin elämäntieteiden yliopiston tutkija Pavel Horky, joka on tehnyt kokeita muun muassa metamfetamiinijäämien ja kipulääke tramadolin vaikutuksista vesistöissä.

– Siellä missä on metamfetamiinin käyttäjiä, on myös metamfetamiinisaastetta, sanoo Horky tiedelehti New Scientistin mukaan.

Eräissä Tshekin joissa metamfetamiinijäämät lasketaan jo sadoissa nanogrammoissa litraa kohti. Kemikaalit ovat peräisin ulosteista, eivätkä jätevesipuhdistamojen laitteet pysty suodattamaan niitä pois. Kun metamfetamiinin pitoisuudet vesistöissä kasvavat, kalat voivat tulla entistä riippuvaisemmiksi tästä huumausaineesta.

” Siellä missä on metamfetamiinin käyttäjiä, on myös metamfetamiinisaastetta.

Horky osoitti riippuvuuden kokeellisesti laittamalla 120 kasvatettua taimenta (salmo trutta) kahteen tankkiin, kertoo New Scientist. Tutkimus on alun perin julkaistu Journal of Experimental Biology -tiedelehdessä.

Toisessa tankissa oli metamfetamiinia, jonka pitoisuus vastasi jokivesien pitoisuuksia. Toinen tankki oli puhdas.

Kahden kuukauden kuluttua Horky ja hänen työryhmänsä poistivat metamfetamiinin koekalojen altaasta. Ryhmä testasi satunnaisesti valittuja kaloja sekä koe- että kontrolliryhmästä löytääkseen merkkejä vieroitusoireista. Kokeita varten rakennettiin tankki, jossa vain toiselle laidalle virtasi metamfetamiinia sisältävää vettä. Vastakkainen laita pidettiin puhtaana.

Kaksi kuukautta metamfetamiinitankissa olleet kalat hakeutuivat toistuvasti laidalle, jossa huumetta oli saatavissa. Kontrolliryhmän kalat eivät osoittaneet tällaista halukkuutta.

Myös ”huumekalojen” aivojen aktiviteetti oli matalampaa kuin normaaleilla kaloilla. Tämän tulkittiin vähentävän niiden mahdollisuuksia jäädä eloon ja jatkaa sukua.

– Halu saada palkkiota huumeista saattaa ohittaa niiden luonnollisen palkkion, jota ne saavat ravitsemuksesta ja parittelusta. Tämän tyyppinen saastuminen voi muuttaa koko ekosysteemin toimintaa, Horky arvioi.

Sama tshekkiläinen työryhmä on tutkinut myös lääkeaine tramadolin vaikutusta särkikala turpaan (squalius cephalus). Tramadol on voimakas kipulääke, jolla on masennusta ja ahdistusta alentavaa vaikutusta.

Kalat laitettiin 42 vuorokaudeksi altaaseen, jonka vedessä oli yksi mikrogramma tramadolia litraa kohti. Niiden käyttäytyminen muuttui verrattuna kontrolliryhmään: osasta tuli vähemmän rohkeita ja sosiaalisia. Ne pysyttelivät altaaseen laitetussa piilossa ja liikkuivat lyhempiä matkoja kuin verrokkikalat. Tramadolia löytyi myös näiden kalojen aivoista.

”Löydöstemme mukaan tramadolin pysyvä esiintyminen ympäristössä voi vaikuttaa vesieliöiden elinkykyyn muuttamalla niiden keskeisiä, evoluutiossa kehittyneitä käyttäytymismalleja”, tutkijat kirjoittavat viime huhtikuussa julkaistussa artikkelissa Elsevier-tiedelehdessä.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnalliset jätevesitutkimukset osoittavat, että väestötasolla yhteenlasketun amfetamiinin ja metamfetamiinin sekä MDMA:n eli ekstaasin ja kokaiinin käyttö on lisääntynyt. Jätevesien huumausainepitoisuuksia on seurattu vuodesta 2012.

”Viime vuosina merkittävin muutos on ollut jätevesitutkimuksen perusteella jo ennestään suositun amfetamiinin käytön kasvu Suomessa, sekä metamfetamiinin käytön huomattava lisääntyminen vuosina 2016–2017, ja sitä seurannut paluu matalammalle tasolle”, THL kertoo verkkosivuillaan.

Kansainvälisesti ehkä tunnetuin lääkeaineiden ympäristövaikutus oli useiden korppikotkalajien kuoleminen lähes sukupuuttoon Intian niemimaalla 2000-luvun alussa.

Korppikotkat ovat hyvin herkkiä tulehduslääke diklonefaakille, joka aiheutti niille munuaisvaurioita. Aine oli peräisin eläinlääkinnästä – sitä oli annettu lehmille, joita korppikotkat käyttivät ravintonaan. Diklonefaakin käyttö eläinlääkintään kiellettiin Intiassa, kun sen ympäristövaikutukset paljastuivat.