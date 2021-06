Tutkijoille on epäselvää, mikä sai Maasta päin katsottuna tähden himmenemään hitaasti ja sitten palaamaan täyteen loistoonsa kuin feenikslintu.

Tähtitieteilijät ovat havainneet erittäin harvinaisen vilkkuvan jättiläistähden 25 000 valovuoden päässä. Yli sataa kertaa Aurinkomme kokoinen tähti loistaa lähellä Linnunradan keskustaa, mutta välillä se himmeni Maasta katsottuna niin, että tutkijat kykenivät vain juuri ja juuri havaitsemaan tähden tarkoilla mittauslaitteillaan.

Tähden nimeksi on annettu VVV-WIT-08. VVV viittaa VISTA Variables in the Via Lactea (VVV) -tutkimukseen ja kirjaimet WIT sanoihin what is this, mikä tämä on.

– Silloin tällöin löydämme muuttuvia tähtiä, jotka eivät sovi mihinkään vakiintuneeseen kategoriaan ja joita kutsumme nimellä mikä-tämä-on, Vista-tutkimusprojektia johtava Hertfordshiren yliopiston professori Philip Lucas sanoi yliopiston tiedotteen mukaan.

– Emme oikeastaan tiedä, miten nämä vilkkuvat jättiläiset ovat syntyneet. On jännittävää tehdä tällaisia löytöjä VVV(-tutkimuksessa) niin monien vuosien suunnittelun ja tietojen keräämisen jälkeen, Lucas sanoi.

Tähden loisto ensin himmeni käytännössä kokonaan kuukausien mittaan ja sitten palasi koko loistoonsa, mikä hämmästytti Cambridgen yliopiston johtamaa tutkimusryhmää. Vista-tutkimus on mitannut vuosikymmenen ajan miljardin tähden valovoiman vaihtelua.

Tähtien himmeneminen on tavallista esimerkiksi lyhytaikaisten pimennyksien takia, mutta hidas himmeneminen ja sen jälkeen feenikslinnun tavoin vanhaan loistoon palaaminen on äärimmäisen harvinaista.

Antiikin Egyptissä feenikslinnun ajateltiin tekevän kanelipuun oksista pesän Auringon kaupungin Heliopolisin alttarille ja sytyttävän itsensä ja pesän tuleen. Kolmantena päivänä lintu kuitenkin palasi eloon.

Linnunrata ulkosaaristossa elokuussa 2020. Suomenkielisen nimensä galaksi on saanut muinoin, kun pyhän linnun joutsenen ajateltiin lentävän taivaan halki lintukotoon, missä taivaankansi ja maanpinta kohtasivat. Muuttolintujen ajateltiin myös lentävän talveksi lintukotoon. Kuvassa Jupiter luo merelle siltaa.

Vilkkuvan jättiläisen ilmiössä vaikuttaa olevan kyse siitä, että tähden kanssa samalla kiertoradalla kulkee jokin taivaankappale, joka säännöllisesti tulee pitkäksi ajanjaksoksi kyseisen tähden ja Maan väliin. Tutkijat ajattelevat VVV-WIT-08:n kuuluvan uudenlaiseen kaksoistähtijärjestelmään, jossa toinen taivaankappale jättää toisen pimentoonsa säännöllisesti muutaman vuosikymmenen välein.

Kaksoistähdillä viitataan tilanteeseen, jossa kaksi tähteä kiertää samalla kiertoradalla. Maasta käsin voi näyttää siltä, että tähdet ikään kuin kulkevat toistensa ylitse.

Tutkijat eivät ole kuitenkaan saaneet selvyyttä siitä, mikä taivaankappale oli VVV-WIT-08:n edessä ja aiheutti illuusion tähden himmenemisestä. Kyse voi olla esimerkiksi tähdestä tai planeetasta.

” Emme oikeastaan tiedä, miten nämä vilkkuvat jättiläiset ovat syntyneet.

Varsovan yliopiston tutkimuksen mukaan tähti himmeni sekä infrapunavalolla että näkyvällä valolla mitattuna.

– Tuntuu uskomattomalta, että havaitsimme juuri tumman, suuren ja pitkulaisen taivaankappaleen kulkevan meidän ja tämän kaukaisen tähden välistä, ja voimme vain arvailla, mikä se on, sanoo Vista-tutkimuksessa mukana oleva Edinburgin yliopiston tutkija Sergei Koposov yliopiston tiedotteessa.

Tähtitiede tuntee muutamia vastaavia kaksoistähtijärjestelmiä. Epsilon Aurigae himmenee joka 27. vuosi jäädessään suuren pölykiekon taakse. Tähden loisto himmenee kuitenkin vain 50 prosentilla. Muutama vuosi sitten havaittiin myös tähti nimeltä TYC 2505-672-1, joka pimenee joka 69. vuosi, ja sen pimennys kestää jopa kolme ja puoli vuotta.

Tutkimus on julkaistu tähtitieteellisessä Monthly Notices of the Royal Astronomical Society -julkaisussa.

Suomessa harvinaisesta taivaan ilmiöstä kertoi ensimmäisenä Yle.