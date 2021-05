Kuvassa näkyy miljardeja tähtiä ja lukemattomia mustia aukkoja lähellä Linnunradan keskustaa.

Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto NASA on julkaissut ennennäkemättömän kuvan Linnunradan keskustasta, jossa näkyy CNN:n mukaan ”väkivaltaista energiaa” röntgensäteiden avulla kuvattuna. Uutistoimisto AP:n mukaan kuvassa näkyy miljardeja tähtiä ja lukemattomia mustia aukkoja.

370 taltioinnista koostetussa panoramakuvassa kiteytyy yli kahden vuosikymmenen mittainen tutkimus, ja se on koostettu Chandra-avaruusteleskoopilla sekä Etelä-Afrikassa sijaitsevan MeerKAT-radioteleskoopilla kerätyn datan avulla.

Tutkijoiden mukaan oman galaksimme, Linnunradan, tutkiminen on vaikeaa, sillä sitä peittää kaasuista ja pölystä muodostuva sumu. Tutkijat onnistuivat läpäisemään sumun Chandra-avaruusteleskoppin avulla, joka näkee röntgensäteitä näkyvän valon sijaan.

Britannialaisessa Monthly Notices of the Royal Astronomical Society -julkaisusarjassa julkaistu tutkimus antaa tähän mennessä tarkimman kuvan röntgensäteistä, joita tupruaa Linnunradan keskellä sijaitsevan mustan aukon läheisyydestä.

Linnunradan keskus sijaitsee noin 26 000 valovuoden päässä maasta. Yksi valovuosi on matka, jonka valo kulkee yhden vuoden aikana. Metrijärjestelmään muunnettuna se tarkoittaa noin 9,46 biljoonaa kilometriä.

Tutkijoiden mukaan kuva on todiste on käynnissä olevasta magneettisesta uudelleenkytkennästä, joka on todennäköisesti vain jäävuoren huippu. Magneettinen uudelleenkytkentä tapahtuu, kun vastakkaiset magneettikentät kytkeytyvät toisiinsa ja vapauttavat suuren määrän energiaa.

– Se on väkivaltainen prosessi, astronomi Daniel Wang Massachusettsin yliopistosta sanoo.

Wangin mukaan galaksit ovat ekosysteemejä, ja niiden keskustoilla on merkittävä rooli galaksien evoluutiossa. Hänen mukaansa galaksin keskustassa on lukemattomia supernovien jäänteitä, mustia aukkoja sekä neutronitähtiä.

Supernova syntyy tähden räjähdyksestä, ja neutronitähti on kokoon luhistunut tähti. Supernovia esiintyy keskimäärin 50 vuoden välein linnunradan kokoisessa galaksissa.