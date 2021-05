Tutkimusta ei ole vertaisarvioitu.

Osa koronarokotteista on erittäin harvinaisena haittavaikutuksena aiheuttanut veritulppia.

Saksalaiset tutkijat uskovat selvittäneensä, miksi jotkut koronarokotteet voivat aiheuttaa erittäin harvinaisena haittavaikutuksena harvinaisia, vakavia verisuonitukoksia.

Saksan Frankfurtin Goethen yliopiston tutkijaryhmä kertoi keskiviikkona uskovansa, että syynä veritulppiin olisi AstraZenecan ja Johnson&Johnsonin rokotteen vaikutusmekanismi solun sisällä. Vielä vertaisarvioimattomasta tutkimuksesta on uutisoinut muun muassa Business Insider.

AstraZenecan ja Johnson&Johnsonin koronarokotteet ovat virusvektorirokotteita. Ne toimivat siten, että pieni pätkä koronaviruksen genomia sijoitetaan harmittoman, tavallista nuhakuumetta aiheuttavan adenoviruksen sisään. Tuo tärkeä genominpätkä sisältää koronaviruksen piikkiproteiinin rakennusohjeen, jonka adenovirus sitten kuljettaa ihmisen kudoksiin.

Kun virusvektori pääsee solun sisään, se vapauttaa perimäaineensa, jonka perusteella solu aloittaa geenisekvenssin mukaisen proteiinituotannon, lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoo.

Kun lihassolut alkavat valmistaa ohjeen mukaan piikkiproteiinia, ihmisen oma immuunipuolustus tunnistaa sen vieraaksi ja alkaa suojautua sitä vastaan tuottamalla vasta-aineita ja aktivoimalla puolustussoluja. Kun rokotettu ihminen seuraavan kerran kohtaa koronaviruksen, elimistö tunnistaa viruksen piikkiproteiinin, puolustussolut aktivoituvat ja elimistö alkaa taistella virusta vastaan.

Niin sanotuissa lähetti-rna-rokotteissa ei käytetä lainkaan viruskuljetinta. Niissä perimäaines rna on pakattu rasvapartikkeleiden sisään. Tällaisia rokotteita ovat muun muassa Pfizerin ja Modernan valmisteet.

Tutkijoiden mukaan lähtti-rna-rokotteet, kuten Pfizer ja Moderna, toimittavat perimäaineksen solulimaan, mutta AstraZeneca ja Johnson&Johnson solun keskiosaan, tumaan.

Ja juuri tässä on asian ydin, Business Insider kirjoittaa: vaikka viruksen harmiton osa tuotetaan tumassa, osa piikkiproteiinista voi hajota, jolloin syntyy mutatoituneita proteiineja, jotka eivät pysty kiinnittymään solukalvoon. Sen sijaan mutanttiproteiinit erittyvät solujen mukana kehoon ja matkustavat eri puolille. Verisuonten seinämät reagoivat näihin proteiineihin, mikä laukaisee veritulpan, tutkijat uskovat.

22. maaliskuuta mennessä maailmassa oli raportoitu AstraZenecan rokotteiden yhteydessä kaikkiaan 86:sta harvinaisesta aivolaskimotukoksesta 25 miljoonalla ihmisellä, jotka olivat saaneet AstraZenecan rokotteen.

THL:n mukaan Yhdysvalloissa Johnson & Johnsonin rokotteen oli huhtikuun loppupuoleen mennessä saanut lähes kahdeksan miljoonaa ihmistä. Heidän joukossaan on havaittu yhteensä 15 harvinaista hyytymishäiriötapausta, joista valtaosa alle 50-vuotiailla naisilla.

Nuorilla naisilla veritulppia on havaittu enemmän kuin muilla ryhmillä. Saksalaistutkijat ehdottavat tämän johtuvan siitä, että vanhemmilla ihmisillä immuunipuolustus on heikompi kuin nuorilla. Lisäksi naisilla on tutkimusten mukaan keskimäärin parempi immuunipuolustus kuin miehillä.

On kuitenkin olemassa myös muita teorioita siitä, mistä erittäin harvinaiset veritulpat tiettyjen koronarokotteiden kohdalla johtuvat. Toisissa tutkimuksissa on esimerkiksi tultu päätelmään, että veritulpat voivat johtua puolustusvasteesta elimistön verihiutaleita kohtaan.

Tällöin verihiutaleiden määrä ensin kasvaa, ja sen jälkeen ne menevät hyvin matalalle. Alkuvaiheessa syntyy veritulppa.

Suomessa kansallisen ohjeistuksen mukaisesti AstraZenecan rokotetta annetaan 65 vuotta täyttäneelle ja sitä vanhemmille.

Johnson&Johnsonin rokotetta oli huhtikuun loppuun mennessä tullut Suomeen noin 300 000 kappaletta. Niitä ei ole otettu mukaan Suomen rokotusohjelmaan. Rokotteita säilytetään THL:n keskusvarastossa.