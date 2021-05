Tähtitieteilijät kartoittivat pimeää ainetta universumissa ja yllättyivät: ”Ehkä Einstein oli väärässä”

Tutkijoiden mukaan Albert Einsteinin suhteellisuusteoriaan pohjautuvat laskelmat eivät kyenneetkään ennustamaan sitä, miten pimeää ainetta esiintyy universumissa.

Kansainvälinen joukko tutkijoita on luonut tähän mennessä kattavimman ja yksityiskohtaisimman kartan pimeästä aineesta universumissa.

Kartoituksen tulos yllätti tutkijat, sillä pimeä aine vaikuttaa olevan hieman tasaisempaa ja laajemmalle levinnyttä kuin aiemmat teoriat ovat ennustaneet. Tuoreimmat havainnot poikkeavat hieman Albert Einsteinin kuuluisaan yleiseen suhteellisuusteoriaan pohjautuneista laskelmista, BBC uutisoi.

Kartoittamisessa mukana ollut tutkija Niall Jeffrey sanoo, että lopputulos on ”todellinen ongelma” fyysikoille.

– Jos tämä eroavaisuus on totta, ehkä Einstein oli väärässä.

– Voisi ajatella, että kyse on huonosta asiasta, että ehkä fysiikka on rikki. Mutta fyysikolle se on äärimmäisen jännittävää. Se tarkoittaa, että voimme löytää jotain uutta tietoa siitä, millainen universumi todella on.

Pimeä aine muodostaa noin 27 prosenttia maailmankaikkeudesta. Astronomit ovat kyenneet selvittämään, missä ainetta on sen perusteella, miten valo käyttäytyy. Pimeä aine vääristää kaukaisista tähdistä ja galakseista tulevaa valoa. Mitä suurempi vääristymä, sitä tiheämmin pimeää ainetta esiintyy.

Tutkijoiden luoma kartta mustasta aineesta. Kirkkaan kaaren muodostavat yötaivaan kirkkaimmat tähdet.

Tutkijoiden luoma kartta kattaa neljänneksen siitä taivaasta, joka näkyy eteläisellä pallonpuoliskolla, The Guardian kertoo. Kartassa kirkkaimpana näkyvissä alueissa pimeää ainetta esiintyy tiheimmin. Näiden alueiden keskiöissä on galakseja, kuten oma Linnunratamme. Mustat kohdat kartassa ovat kosmisia tyhjiöitä, joiden tiheys on pieni ja joissa painovoima saattaa käyttäytyä eri tavalla.

Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian pohjalta on laskettu malleja siitä, miten aine on levinnyt alkuräjähdyksen jälkeen nykypäivään asti. Kartan havainnot ovat kuitenkin ristiriidassa näiden mallien kanssa.

Victor M Blanco -teleskooppi Chilessä havainnoi sataa miljoonaa galaksia.

Toisen kartoitukseen osallistuneen tutkijan, professori Ofer Lahavin mukaan eroavaisuudet kartoituksen ja aiempien laskelmien välillä voivat johtua siitä, että laskelmissa käytetyt arvot eivät ole täysin oikein. Ongelma voi olla myös laskelmien taustalla olevassa mallissa.

– Jotkut ehkä jopa väittäisivät, että ehkä Einstein oli väärässä.

Lahav ei kuitenkaan itse halua tehdä niin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

– Sanon: Ei pidä liiaksi rentoutua. Siellä on olemassa jotain, joka saattaa viitata eroavaisuuksiin. Tee töitä, yritä ymmärtää perinteisin keinoin, mutta pidä silmät auki siltä varalta, että se johtaa vallankumoukseen fysiikassa.