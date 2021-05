Tutkijat löysivät kaksi uutta eläinperäistä koronavirusta, jotka voivat tarttua ihmiseen

Hyvä uutinen on se, että AstraZenecan rokotuksen jälkeen annettu Pfizer-tehoste tuottaa vahvan immuunivasteen.

Koronaviruksen ja sen aiheuttaman covid-19-taudin tutkimus tuottaa jatkuvalla syötöllä artikkeleita tiedelehtiin. Tässäpä löytöjä tuoreista tutkimusartikkeleista.

Ensin lupaava uutinen koronarokotteista.

AstraZenecan ja Biontech-Pfizerin rokotteiden antaminen ristiin näyttää tuottavan hyvän immuunivasteen, kertoo Espanjassa tehty tutkimus. Kokeessa oli mukana yli 663 henkilöä, jotka saivat ensin AZ:n valmistetta ja sitten Pfizeria tehosteeksi. Annosväli oli vähintään kahdeksan viikkoa. Tutkimuksesta kertoo Nature-lehti.

– Näyttää siltä, että Pfizerin rokote tehosti merkittävästi vasta-aineiden tuotantoa henkilöillä, jotka olivat saaneet yhden annoksen AstraZenecan rokotetta. Tämä on kaiken kaikkiaan loistava uutinen, sanoi tutkijaryhmässä mukana ollut McMaster-yliopiston immunologi Zhou Xing lehdelle.

Rokotteet ovat eri tyyppisiä: AZ:n valmiste perustuu adenovirusvektorin käyttöön, Pfizer puolestaan niin sanottuun lähetti-rna:han. Kontrolliryhmään kuuluneet eivät saaneet tehosterokotusta. Heillä ei havaittu muutoksia vasta-ainetasoissa, Nature raportoi.

Ensimmänen annos AstraZenecan rokotetta ja toinen Pfizeria – yhdistelmä toimiin tutkimuksen mukaan hyvin.

AstraZenecan koronarokotteen käyttöä on rajoitettu useissa maissa valmisteeseen liittyvän harvinaisen veritulppariskin vuoksi. Suomessa sitä annetaan vain yli 65-vuotiaille. Kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä suosittelee, että AstraZenecan rokotteen saaneille alle 65-vuotiaille annetaan tehosteannoksena lähetti-rna-rokotetta – joko Pfizeria tai Modernaa. Tutkimuksen valossa yhdistelmä on hyvä.

Sitten hieman pelottava uutinen koronaviruksista.

Malesiassa vuosia sitten keuhkokuumeeseen sairastuneilta lapsilta otetuista näytteistä on eristetty aiemmin tuntematon koronavirus, joka muistuttaa koirilla esiintyvää viruskantaa. Tutkimuksesta kertoo Science-lehti. Tutkimusartikkeli julkaistiin alun perin tieteellisessä Clinical Infectious Diseases -lehdessä.

Science-lehden mukaan tiedossa on myös, että sioissa esiintyvä koronavirus on hypännyt ihmiseen useita vuosia sitten Haitissa. Virusta löytyi näytteistä, jotka oli otettu kolmelta kuumetta poteneesta lapsesta vuosina 2014–2015. Tämä vielä vertaisarvioimaton tutkimus julkaistiin maaliskuussa medRxiv-lehdessä.

Tähän saakka on tiedetty, että ihmiseen voi tarttua seitsemän eri koronavirusta. Niistä neljä on harmittomia, maailmaa joka vuosi kiertäviä nuhakuumeviruksia. Sitten tuli sars-epidemian 2000-luvun alussa aiheuttama sars-cov-1. Sen jälkeen ilmaantui Lähi-idän koronavirus mers-cov. Ja nyt maailmalla riehuu sars-cov-2.

” Luulisin, että mitä enemmän tutkimme, sitä useammin löydämme lajista toiseen hyppiviä koronaviruksia kaikkialta.

Ihmiseen tarttuvia koronaviruksia saattaa siis olla ainakin vielä kaksi lisää. Todennäköisesti niitä löytyy vielä paljon muitakin, Science-lehti arvioi.

– Luulisin, että mitä enemmän tutkimme, sitä useammin löydämme lajista toiseen hyppiviä koronaviruksia kaikkialta, arveli Iowan yliopiston virologi Stanley Perlman lehdelle.

Clinical Infectious Diseases -lehden tutkimus on ensimmäinen, joka viittaa koirien koronavirusten kykyyn lisääntyä ihmisessä. Tutkijat eivät kuitenkaan löytäneet varmaa näyttöä siitä, että tartunnat olisivat johtaneet taudin puhkeamiseen. Mitään todisteita ei myöskään ole viruksen tarttumisesta ihmisestä ihmiseen, mikä voisi aiheuttaa epidemian.

Koirien koronavirusta muistuttavaa virusta löytyi Borneolla otetuista potilasnäytteistä. Näytteet antaneet lapset asuivat perinteisessä heimoyhteisössä. Kuva Kuchingin kulttuurikylästä Malesiassa.

Malesian virusnäytteet oli kerätty kahdeksalta lapselta, jotka asuivat vuosina 2017–2018 perinteisissä asumuksissa Sarawakissa, Borneon saarella. Siellä lapset olivat jatkuvasti tekemisissä sekä koti- että villieläinten kanssa.

Näytteistä eristettyjen virusten geeniperimä selvitettiin. Sekvensonti paljasti, että virukset muistuttivat eniten koirien tyypin 1 koronavirusta, mutta genomissa oli piirteitä yhteensä neljästä eri koronaviruksesta: kahdesta koirilla esiintyvästä viruksesta, yhdestä kissojen viruksesta ja myös sioissa esiintyvästä tge-viruksesta.

Löydetty virustyyppi on siis eräänlainen kimera, joka on kehittynyt pitkän ajan kuluessa. Lapset ovat voineet saada sen koirilta, kissoilta, sioilta tai joltakin villiltä lihansyöjäeläimeltä.

– Kyseessä on mosaiikki useista erilaisista rekombinaatioista, joita on tapahtunut uudelleen ja uudelleen, kenenkään huomaamatta. Ja sitten pam, syntyy tällainen hirveys, sanoi virologi Benjamin Neuman texasilaisesta A&M-yliopistosta.

Lopuksi pohdintaa laumasuojasta. Se saattaa jäädä vain haaveeksi, arvioi The New York Times.

Toimittaja Spencer Bokat-Lindell lainaa kirjoituksessaan useita asiantuntijoita arvioidessaan, ettei laumasuojaa ole eikä tule, eikä siitä ole Yhdysvaltain pelastajaksi pandemialta.

Rokotuskattavuutta ei kerta kaikkiaan saada riittäväksi, jotta väestö olisi suojassa tartunnoilta, ja uusien virusmuunnosten leviäminen muuttaa tilannetta huonoon suuntaan. Entistä tarttuvammat muunnokset haittaavat laumasuojan syntymistä merkittävästi.

Lisäksi rokotteiden saatavuus maapallon laajuudessa on huutavan eriarvoista. Aina kun virus leviää jossakin, sillä on mahdollisuus muuntua aiempia kantoja vaarallisemmaksi.

Huolestuttava tekijä on myös rokotusvastaisuus. Epäröiviä yritetään houkutella piikille Yhdysvalloissa jopa alennuskuponkien ja ilmaisen viinan avulla.

Koronarokotusten suosio hiipuu Yhdysvalloissa huolestuttavasti. Kuva rokotuskeskuksesta Fairfaxissa, Virginiassa.

Hyvä tavoite Bokat-Lindellin analyysin mukaan olisi se, että tautia tautia esiintyisi vain pieninä satunnaisina leimahduksina.

– Se olisi hyvin järkevä tavoite tässä maassa, jossa on käytössä erittäin hyviä rokotteita ja kykyä jaella niitä, sanoi evoluutiobiologi Carl Bergström lehdelle.

Euroopassa, ja myös Suomessa, rokotuskattavuuden kansallinen vähimmäistavoite on 70 prosenttia yli 16-vuotiaista. Yhdysvalloissa virusmuunnosten leviäminen on New York Timesin mukaan kuitenkin saanut asiantuntijat laskemaan, että tavoitteen pitäisi olla vähintään 80 prosenttia.

Tavoitteen nostamisella on vahva logiikkansa, joka koskee myös meitä. Suomi ei ole immuuni virusmuunnoksille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Simopekka Vänskä antoi niiden vaikutuksesta valaisevan esimerkin Helsingin Sanomille. Vänskän mukaan viruksen tehollisen tartuttavuusluvun R:n pitäisi pysyä alle yhdessä, jotta epidemia hiipuisi.

– Jos R-luku olisi neljä, eli yksi ihminen tartuttaisi neljä ihmistä, mutta kolme näistä olisi rokotuksen ansiosta suojassa, tällöin tehollinen tartuttavuusluku olisi noin yksi. Tähän tilanteeseen päästäisiin, jos rokotekattavuus olisi 75 prosenttia, Vänskä sanoi.

– Virusmuunnokset voivat helposti nostaa tartuttavuutta niin, että yksi ihminen tartuttaisi esimerkiksi 4,5 ihmistä. Silloin rokotekattavuuden vaatimuskin nousee 78 prosenttiin.

Näinhän se on nähtävä.