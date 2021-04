Kahden tuoreen The Lancet -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan huoli siitä, että brittivariantti aiheuttaisi vakavamman koronataudin, on ollut liioiteltu.

Suomessakin laajalle levinnyt koronaviruksen brittivariantti ei olekaan muita koronaviruksen variantteja tappavampi, selviää kahdesta uudesta tutkimuksesta.

Aiemmin tänä vuonna on uutisoitu, että brittivariantti olisi huomattavasti muita variantteja tappavampi, muuta uusien tutkimusten valossa tämä ei pidäkään paikkaansa. Brittimuunnos B.1.1.7. kuitenkin tarttuu alkuperäistä, Wuhanista levinnyttä virusta ärhäkämmin. Brittitutkijoiden mukaan B.1.1.7-muunnos tarttuu noin 40–70 prosenttia helpommin kuin aiemmat koronamuunnokset.

The Lancet -tiedelehdessä maanantaina julkaistuista tutkimuksista toinen on tarkkailututkimus Lontoon sairaaloista ja toinen on tehty keräämällä noin 37 000 koronasovellusta käyttävän britin tiedot heidän ilmoittamistaan koronaoireista.

Sairaalatutkimuksen tiedot on kerätty 9.–20. joulukuuta välisenä aikana. 341 sairaalapotilaan koronanäytteet sekvensoitiin, ja heistä 58 prosentilla todettiin koronan B.1.1.7. muunnos. Mitään todisteita siitä, että brittimuunnoksesta sairastuneet olisivat saaneet vakavamman taudin, ei löytynyt.

Niistä, jotka sairastuivat B.1.1.7.-variantista, 36 prosenttia sai vakavan koronataudin tai kuoli. Niistä, joilla oli jokin muu koronaviruksen variantti, vastaava luku oli 38 prosenttia.

Toisessa tutkimuksessa yhdistettiin koronasovelluksen käyttäjien omatoimisesti ilmoittamat oireet viranomaisten seurantadataan. Näin saatiin tietoa muun muassa koronan oireista, taudin kestosta ja siitä, miten helposti variantti tarttui. Analyysissa käytettiin tietoja 13 viikon ajalta.

Myöskään tästä tutkimuksesta ei paljastunut tilastollisesti merkittäviä eroja B.1.1.7-variantin ja muiden varianttien välillä. Tutkimus kuitenkin puoltaa aiempien tutkimusten tuloksia, joiden mukaan brittimuunnos tarttuu herkemmin.

Tutkijoiden mukaan tämä vahvistaakin sitä oletusta, että koronatartuntojen määrä Britanniassa ja muualla Euroopassa lähti alkuvuodesta jyrkkään nousuun juurikin brittivariantin takia.