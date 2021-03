Koronavirusta ja sen aiheuttamaa tautia ei vieläkään tunneta täysin – ja aukot tiedoissa ovat aika isoja

Rokottakaa niin nopeasti kuin mahdollista ja selvittäkää niin monta viruksen perimää kuin pystytte, tutkijat kehottavat.

Brasilia on joutunut kriisiin Manausin alueella kehittyneen P.1-koronavirusmuunnoksen leviämisen vuoksi. Kuvassa kenttäsairaalaan sijoitettuja potilaita Sao Paulon osavaltiossa.­

Uutta koronavirusta sars-cov-2:ta on tutkittu kovassa paineessa jo yli vuoden. Tiede on tuottanut ennätysajassa toimivia ja riittävän turvallisia rokotteita virusta vastaan. Vauhdista huolimatta tutkijat eivät vieläkään pysty vastaamaan kaikkiin virukseen, sen ominaisuuksiin ja rokotteisiin liittyviin kysymyksiin.

Tiedon aukkoja on myös koronatautia hoitavilla lääkäreillä. Potilaita osataan diagnostisoida ja hoitaa paremmin kuin vuosi sitten, mutta tutkittavaa on vielä paljon.

Tutkimusalojensa terävintä kärkeä edustavat asiantuntijat Britanniasta, Yhdysvalloista ja Etelä-Afrikasta käsittelivät koronatiedon aukkoja lääketieteellisen British Medical Journal -lehden verkkoseminaarissa viime torstai-iltana. Teemana oli uusien virusvarianttien Known Unknowns, tunnetut tuntemattomuudet. Mitä tiedämme, että emme tiedä?

– Me tiedämme, että virus jatkaa muuntumista, kehittymistä ja leviämistä. Emme välttämättä tiedä, millaisia muunnoksia on tulossa, missä niitä esiintyy ja milloin niitä tulee esille, sanoi Edinburghin yliopiston tutkija Aine O’Toole.

Euroopassa jyllää pandemian kolmas aalto. Mitä vielä on edessä? Kuvassa pariisilaisia Montparnassen rautatieasemalla 19. maaliskuuta.­

Yalen yliopiston professori Akiko Iwasaki kertoi ihmisen immuunipuolustuksesta. Se tuottaa taudinaiheuttajia vastaan kahdentyyppisiä vasta-aineita: neutraloivia eli viruksen toimintaa estäviä ja ei-neutraloivia. Lisäksi ihmisellä on soluvälitteinen immuniteetti ja ylähengitysteiden limakalvojen niin sanottu mukosaalinen immuniteetti, joka on nopea, etulinjan puolustus taudinaiheuttajia vastaan. Järjestelmä on herkkä ja mutkikas, ja sitä ohjaavat monet välittäjäaineet.

Iwasakin mukaan tutkijat eivät vielä tiedä tarkasti, mikä suhteellinen osuus kullakin immuunipuolustuksen haaralla on kokonaisuudessa. Tieto olisi tärkeä esimerkiksi pohdittaessa uusien virusmuunnosten vaikutusta rokotuskampanjoihin.

Rokotteiden tehotutkimukset tehdään mittaamalla niiden tuottamien vasta-aineiden määrää. Niissä on voitu osoittaa, etteivät nykyiset rokotteet luo uusia variantteja vastaan yhtä tehokasta vasta-ainevastetta kuin villityypin virusta vastaan. Selvää kuitenkin on, että rokotteet antavat jonkin verran suojaa myös uusilta varianteilta. Mutta kuinka paljon viruksen pitäisi muuntua, jotta rokotteiden teho laskisi merkittävästi?

Pelkkiin vasta-aineisiin tuijottaminen antaa kuitenkin puutteellisen kuvan immuunipuolustuksen kyvystä torjua virusta. Avoinna on vielä kysymys, kuinka hyvän suojan soluvälitteinen immuniteetti antaa uusilta varianteilta. Tärkeää tässä on niin sanottujen CD4+ auttaja-T-solujen vaste, joka on osa soluvälitteistä immuniteettia. Tutkimustyö jatkuu.

Koronarokotukset etenevät, Suomessa rokotteen ensimmäisen annoksen kohta saanut 900000 ihmistä. Kuva Ranskasta.­

Sitäkään ei tiedetä tarkasti, pystyvätkö uudet variantit väistämään luonnollisen infektion nostamaa immuniteettia. Toisin sanoen: kuinka moni taudin aikaisemmin sairastanut voi saada uuden tartunnan virusmuunnoksesta? Tällaisia tapauksia on jo raportoitu.

– Aiemmin sairastettu tauti voi antaa jonkin verran suojaa Etelä-Afrikan varianttia vastaan, mutta tutkimusaineisto tästä on vielä suppeaa, Iwasaki sanoi.

Tärkeä ja lohdullinen tieto on se, että käytössä olevat rokotteet antavat erittäin hyvän suojan vakavalta covid-19-taudilta ja kuoleman riskiltä. Ja myös se, että rokotteita voidaan muokata. Moderniin geeniteknologiaan perustuvat rokotteet on syntetisoitu, rakennettu ikään kuin legopalikoista. Rokotteiden muokkaamiseen sisältyy kuitenkin vielä monta kysymysmerkkiä.

Cambridgen yliopiston kliinisen mikrobiologian professori Ravindra Gupta kertoi verkkoseminaarissa näistä kysymysmerkeistä. Esimerkiksi mitä rakennuspalikoita pitäisi vaihtaa, kun uusia virusmuunnoksia varten suunnitellaan seuraavan polven rokotteita? Mitä mutaatioita tällöin pitäisi ottaa huomioon? Mitä muokkaaminen tekee rokotevalmisteen stabiiliudelle? Voiko muutoksista tulla odottamattomia seurauksia? Kuinka nopeasti muokatut rokotteet voidaan ajaa tutkimusvaiheiden ja myyntilupamenettelyn läpi?

Seuraavan polven rokotteiden tutkimus- ja kehitystyö on jo menossa. Ihanteellisinta olisi kehittää universaali yleisrokote, joka toimii kaikkia variantteja vastaan. Esimerkiksi suomalaisprofessorien Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa kehittämä nenäsumuterokote pyrkii juuri tähän. Kalle Sakselan, Kari Alitalon ja Seppo Ylä-Herttualan lupaavasta rokoteaihiosta on jo olemassa versio, joka ottaa huomioon brittivariantin, Etelä-Afrikan variantin ja Brasilian variantin. Nenään annosteltuna se myös vähentää viruksen erittymistä nenänielussa – ja siten taudin tartuttavuutta. Suomalaisrokotteen eläinkokeet ovat jo valmistuneet, lupaavin tuloksin.

Uusien virusmuunnosten nopeasta kehityksestä ja vaarallisuudesta kertoo brittivariantin B.1.1.7 yleistyminen. Viime syksynä havaittu muunnos on selvästi herkemmin tarttuva kuin aiemmat viruskannat. Se on levinnyt jo 114 maahan ja vallannut alaa muun muassa Suomessa.

” Jos B.1.1.7 ei ole vielä kulkenut läpi yhteiskuntanne, toimikaa nopeasti! Jos on, rokottakaa mahdollisimman vauhdikkaasti ja varokaa muita, rokotteita mahdollisesti väistäviä muunnoksia, kuten eteläafrikkalaista.

Tällaisia terveisiä verkkoseminaarissa lähetti koronaviruksen perimän sekvensointityötä Wellcome Sanger -instituutissa Britanniassa johtava Jeff Barrett:

– Jos B.1.1.7 ei ole vielä kulkenut läpi yhteiskuntanne, toimikaa nopeasti! Jos on, rokottakaa mahdollisimman vauhdikkaasti ja varokaa muita, rokotteita mahdollisesti väistäviä muunnoksia, kuten eteläafrikkalaista. Ja kummassakin tapauksessa: sekvensoikaa niin paljon näytteitä kuin mahdollista.

Entä sitten kliininen näkökulma? Avoimia kysymyksiä on, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sisätauteihin erikoistuva lääkäri, biolääketieteen tohtorikoulutettava ja SOLIDARITY-lääketutkimushankkeen tutkijalääkäri Iivo Hetemäki IS:lle.

Ensimmäinen Hetemäen esille nostama kysymys on se, miten pystyisimme paremmin tunnistamaan koronavirusinfektiota sairastavat.

– Vuosi koronan kanssa on opettanut, että erityisesti vanhusväestöllä korona voi aiheuttaa epätyypillisiä oireita, ja näiden potilaiden tunnistaminen sairaalan päivystyksessä voi olla hankalaa. Yritämme tunnistaa, ja olemme toistaiseksi ihmeen hyvin onnistuneet tunnistamaan kaikki koronaa sairastavat, sairaalaan tulevat potilaat, ettei sairaalan sisäisiä tartuntoja tulisi. Helppoa se ei välillä ole, Hetemäki kertoo sähköpostitse.

– Toisaalta ehkä paras näkemäni ’luonnollinen koe’ koronan oireista nuorella väestöllä syntyi, kun Yhdysvaltain merivoimien lentotukialuksella oli koronaepidemia, ja koko miehistö eristettiin ja testattiin. Sairastuneiden keski-ikä oli 27 vuotta, ja he olivat terveitä ja hyväkuntoisia. Kolme neljännestä oli oireettomia testaushetkellä ja vajaa puolet koko taudin ajan. Tämä tekee väestötasolla sairastuneiden tunnistamisen ja viruksen leviämisen rajoittamisen hankalaksi.

Koronapotilaiden hoidosta on opittu paljon, mutta tehokasta, taudin alkuvaiheessa annettavaa täsmälääkitystä tautiin ei vieläkään ole.­

Paras diagnostisessa käytössä oleva koronavirustesti on pcr-testi, eli nenänielusta otetun näytteen nukleiinihappo-osoitus. Se ei ole täydellinen.

– Sen herkkyys ei ole lähelläkään sataa prosenttia, ja sairastuneiden tunnistaminen oireiden perusteella on välillä hankalaa. Siksi pelkästään koronaa sairastaviin ihmisiin räätälöidyt toimenpiteet – tunnista-testaa-eristä-jäljitä – eivät ole riittäviä epidemian hallintaan, vaan tarvitsemme myös väestötason toimia, eli kontaktien vähentämistä.

Toinen kliinisestä näkökulmasta iso kysymys on se, miksi osa kehittää vakavan taudin ja osa selviää hyvin vähällä.

– Jotain toki jo tiedämme, Hetemäki kertoo.

– Esimerkiksi tietyt synnynnäiset tai hankitut häiriöt immuunijärjestelmän säätelyssä altistavat vakavalle taudille. Puolustusjärjestelmän lisäksi, ikä, muut sairaudet, ylipaino ja ehkä altistuksen yhteydessä saatu virusmäärä vaikuttavat varmasti myös, mutta arvion tekeminen taudin alkuvaiheessa yksittäisen potilaan kohdalla on vaikeaa.

Suomi varautuu uusiin koviin rajoitustoimiin epidemian kasvun taittamiseksi. Kuva Helsingin Pitäjänmäen kirjastosta viime marraskuussa.­

Kolmas avoin kysymys on tehokas hoito. Helppoa täsmälääkitystä ei ole.

– Valituille potilaille deksametasoni, tukoksenestolääkkeet kuten hepariini, tulehdusvälittäjäaine IL-6:tta neutralisoiva vasta-aine tosilizumabi sekä myös todennäköisesti viruslääke remdesiviiri yhdistettynä hyvään, peruselintoimintoja tukevaan hoitoon pelastavat henkiä, mutta mikään näistä ei ole ’ihmelääke’. Mitään tehokasta ja helposti annosteltavaa lääkettä, joka mielellään voitaisiin aloittaa jo taudin varhaisessa vaiheessa ennen sairaalahoitoon joutumista, meillä ei valitettavasti ole.

Neljänneksi, koronan pitkäaikaisoireista, ’long-covidista’, ei tiedetä tarpeeksi.

– Miksi pieni osa jää oireilemaan akuutin sairauden väistyttyä? Miten voisimme näitä ihmisiä paremmin auttaa, Hetemäki kysyy.

Tutkimukset tästäkin aiheesta jatkuvat.