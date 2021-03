Talitiaisen laulussa on tapahtunut yksi merkittävä muutos vuosien saatossa – korona-aika voi palauttaa vanhan kunnon titityyn

Ympäristömelu on hiljentynyt korona-aikana ja linnut voivat laulaa hiljaisemmalla äänellä.

Talitiainen eli talitintti on tuttu vieras talviruokintapaikoilla.­

Lintujen laulu on muuttunut korona-aikana hiljaisemmaksi.

Asiaa on tutkittu Yhdysvalloissa, San Franciscossa. Tutkijat ovat selvittäneet, että ympäristön hiljennyttyä linnut voivat laulaa hiljaisemmalla äänellä.

– Koronan ansiosta liikennettä on vähemmän. Lintujen ei tarvitse laulaa melun yli niin kovaa. Voi pienemmällä volyymillä laulaa ja viesti menee perille, Birdlife Suomen tiedottaja Jan Södersved selvittää.

Suomessa ei ole tehty vastaavia tutkimuksia koronan vaikutuksista lintujen lauluun.

Suomesta tiedetään entuudestaan, että linnut ovat muuttaneet lauluaan ympäristömelun vuoksi. Yksi lauluaan muuttanut on talitintti.

Kaupungistumisen myötä ja melun lisääntyessä talitintit ovat lyhentäneet perinteistä titityy-lauluaan tityy-muotoon.

– Iskevämpi tityy kantaa paljon paremmin taustamelun yli. Se on ollut jo muutaman vuosikymmenen vallitseva laulutyyppi.

Suomessa suurin osa talitiaisista laulaa nykyisin tityytä. Södersved lisää, että titityytä kuulee aina välillä Suomen luonnossa.

– Se on sen verran harvinaista, että itse ainakin kiinnitän siihen huomiota, kun sen kuulee muutaman kerran vuodessa.

Voiko vanha kunnon titityy tehdä paluun koronakeväänä?

– Periaatteessa voisi, mutta varmaan vaihtelee lajeittain, miten nopeasti omaksutaan uusi asia, Södersved vastaa.

Birdlifen Jan Södersved kiinnittää nykyisin huomiota, jos talitiainen laulaalurittaa vanhalla titityy-mallilla.­

Yhdys­valloissa tehdyssä tutkimuksessa yllättävää oli Södersvedin mukaan se, miten nopeasti laulu muuttui linnuilla korona-aikana.

Södersved pohtii, että tali­tiaisilla laulu on muuttunut vähitellen. Linnut ovat oppineet ja se on jo lintujen geeneissä, miten kuuluu laulaa.

– Pitäisi olla muutama talitiainen, joka laulaa perinteistä titityytä. Vuoden päästä voi sitten olla vähän enemmän titityy-talitiaisia.

Talitiaisten lisäksi laulu on muuttunut Suomessa taustamelun kasvaessa satakielillä.

Södersved sanoo, että ihmiskorvin on vaikea huomata muutosta satakielen laulussa. Laulua analysoituessa on huomattu, että laulu on yksipuolistunut ja muuttunut iskevämmäksi.

Suurin osa talitiaisista viettää koko ajan Suomessa.

– Talitiaiset ovat olleet täällä koko talven. Nyt ne siristelevät kovasti laulua, vaikka eivät ihan vielä aloita pesintää.

Laulusta vastaavat koiraat. Laulullaan ne yrittävät tehdä vaikutuksen vastakkaiseen sukupuoleen.

Södersved kertoi talitiaisista ensin Ylen Ykkösaamussa.