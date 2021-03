Huippuyliopisto MIT:n tutkijat havaitsi, että koronavirus romahtaa kasaan ultraäänen vaikutuksesta.

Ultraviolettivalon tappava vaikutus koronavirukseen on jo hyvin tiedossa. Helsingin yliopisto testasi asiaa viime toukokuussa ja totesi, että UVC-valolle altistettu sars-cov-2 kuolee tablettitietokoneen lasipinnalta kotimaisen Vivotech-yrityksen steriloivassa latauskaapissa.

Massachusettsin tekninen korkeakoulu MIT on puolestaan havainnut Yhdysvalloissa, että myös ultraäänet tappavat koronaviruksia. MIT kertoi asiasta julkaisussaan 16. maaliskuuta.

Koronaviruksen piikkiproteiinit ja kuori romahtavat kasaan ja hajoavat, kun niihin kohdistetaan ultraääniä taajuusalueella 25–100 megahertsiä. Vaikutus alkaa millisekunnin osissa, MIT raportoi. Kokeissa koronaviruksia altistettiin ultraäänille sekä ilmassa että vedessä.

MIT:n kokeiden tulokset on julkaistu myös tieteellisessä Journal of the Mechanics and Physics of Solids -lehdessä.

Ultraviolettivalolle on kehitetty muitakin käytännön sovelluksia koronan torjunnassa kuin yllä mainittu steriloiva latauskaappi. Muun muassa tanskalaisyritys Blue Ocean Robotics valmistaa UVC-valaisimin varustettuja robotteja, jotka desinfioivat erilaisia pintoja sairaaloissa.

Lyhytaaltoinen ja ihmiselle haitallinen UVC-käsittely tuhoaa virusten lisäksi myös bakteereita vahingoittamalla niiden perimää. Näin virukset ja bakteerit eivät pysty enää lisääntymään.

Ultraäänitutkimus voi puolestaan johtaa uusiin covid-19-taudin hoitomuotoihin, joilla infektioita voitaisiin ehkäistä tai parantaa. Ultraääniä käytetään lääketieteessä jo muun muassa munuaiskivien hajottamiseen ja lääkeaineiden vapauttamiseen elimistöön liposomien avulla.

Hurjimmassa visiossa ultraääniä voitaisiin käyttää mobiililaitteissa eräänlaisena viruskarkottimena, joka suojaisi ihmisiä tartunnalta.