Kommentti: Virus juoksee koko ajan meitä edellä – ratkaisevaa on, kuinka pitkän etumatkan se saa

Mikä maailmaa odottaa näköpiirissä olevan koronahorisontin takana, kysyy erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Brasiliassa kehittynyt koronaviruksen muunnos on osoittautunut vaaralliseksi. Kuva Santa Martan slummialueen desinfiointitoimista Rio de Janeirossa 13. maaliskuuta.­

Teoria tarvehierarkiasta on psykologian klassikkokamaa 1940-luvulta. Abraham Maslow’n mukaan turvallisuuden tarpeet tulevat heti seuraavina ruumiillisten perustarpeiden – juoman, ravinnon, unen ja suojan – jälkeen. Niin syvälle ne ovat juurtuneet.

Turvallisuuden tarve täyttyy, jos tuntee olevansa olla suojassa vaaroilta. Silloin pelko elämän hallinnan menettämisestä väistyy. Lapsen turvallisuudesta huolehtii perhe, ja hyvä yhteiskunta suojelee kansalaisia erilaisilta uhkilta. Se on valtion keskeisimpiä tehtäviä.

Koronapandemia on kuitenkin tehnyt elämästä lähes sietämättömän epävarmaa. Millainen tulevaisuus on? Milloin rajoitukset helpottavat? Sitä ei voi tietää varmasti. Virus uusine mutaatioineen on yllättänyt parhaatkin asiantuntijat. Aina tulee uusia käänteitä. Pandemian eteneminen ei ole helposti ennustettavissa.

Epävarmuus nostaa katkeruutta ja jopa vihaa päättäjiä ja terveysviranomaisia kohtaan siitä, etteivät nämä ole kyenneet suojelemaan meitä virukselta. Tuntuu siltä, että valtio on epäonnistunut tärkeimmässä tehtävässään. Virheiden hakeminen ja huutokuorossa syyttely on tapa käsitellä omaa pelkoa.

Tosiasia on kuitenkin se, että virus on koko ajan meitä edellä. Ratkaisevaa on, kuinka pitkän etumatkan se saa.

Rokotukset eivät ole edenneet toivotulla tavalla Euroopassa muun muassa valmistajien tuotanto-ongelmien vuoksi. Kuvassa 80-vuotias mies saa Modernan rokotteen Mairan laaksossa Italiassa 13. maaliskuuta.­

Katsotaanpa vaikka koronaviruksen geeniperimää ja mutaatioita.

Sars-cov-2:n perimä on suurin tunnettu rna-genomi. Siinä on 29 881 nukleotidia, joista kussakin on kirjaimin merkitty emäs. Ne koodaavat 9 860:tä aminohappoa – viruksen valkuaisaineiden rakennuspalikkaa.

Kun perimään tulee mutaatioita, ne voivat aiheuttaa muutoksia aminohapoissa. Silloin viruksen valkuaisaineiden rakenne voi muuttua – ja mahdollisesti myös viruksen toiminta.

Kaikki yksittäiset mutaatiot eivät merkitse sitä, että syntyy viruksen uusi variantti. Uusissa virusmuunnoksissa on useimmiten rypäs mutaatioita kriittisissä kohdissa. Tällaisia biologisilta ominaisuuksiltaan muuttuneita virusvariantteja on havaittu viime syksystä lähtien Britanniassa, Etelä-Afrikassa, Brasiliassa ja viimeksi aivan hiljattain Ranskassa.

Hyvä kysymys on, kuinka monta mahdollista mutaatiota koronavirukseen voi syntyä. Muuntuuko se loputtomiin?

Teoreettisesti mutaatioita voi syntyä käsittämätön määrä. Mahdollisia geenimuutosten yhdistelmiä on noin 4 potenssiin 14941, laski Columbia-yliopiston mikrobiologian ja immunologian professori Vincent Racaniello hiljattain LiveScience-julkaisussa. Luku on paljon suurempi kuin arvioitu atomien määrä koko näkyvässä maailmankaikkeudessa. Racaniellon täysin teoreettiseen arvioon on laskettu vain kirjainvaihdokset, ei kirjainten häviämiä tai liittymiä. Nämäkin voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia viruksessa.

Brasilian terveydenhoito on kovalla koetuksella koronan vuoksi. Pääkaupungissa Brasiliassa lähes kaikki tehohoidon paikat ovat koronapotilaiden käytössä.­

Viruksessa on ”oikolukujärjestelmä”, joka korjaa kopioituessa sattuvia virheitä. Korjausmekanismin läpi pääsee kuitenkin kirjainten häviämiä, tutkijat varoittavat. Näistä niin sanotuista deleetioista voi olla merkittävää haittaa, sillä ne voivat muuttaa virusta entistä vaarallisemmaksi. Näin on jo käynyt.

Racaniellon laskuharjoitus on valaiseva mutta ei kauhean mielekäs, sillä valtaosa mutaatioista on haitallisia virukselle. Ne poistuvat luonnollisesti kierrosta eivätkä jatka kulkuaan eteenpäin viruksen evoluutiossa. Mutaatiot ovat hyvin usein myös hiljaisia tai neutraaleja ja siten merkityksettömiä.

Koronaepidemian kannalta – ja ihmiskunnan näkökulmasta – tärkeimpiä ovat mutaatioiden aiheuttamat muutokset koronaviruksen piikkiproteiinin rakenteessa. Piikkiproteiini on avain, jonka avulla virus tunkeutuu elimistöön.

Piikkiproteiini rakentuu 1 273 aminohaposta, joita koodaa 3 831 kirjainta viruksen perimässä. Jos piikkiproteiini muuttuu, se voi tarttua entistä ärhäkämmin kiinni ihmiskudosten reseptoreihin ja päästä näin entistä helpommin sisään soluihin. Se voi myös aiheuttaa entistä vakavamman taudin. Näin on jo käynyt.

Piikkiproteiinin muutokset voivat aiheuttaa myös sen, että virus pystyy väistämään rokotteiden tai jo sairastetun covid-19-taudin elimistöön nostattamia vasta-aineita. Näinkin on jo käynyt.

Italia on aloittanut uudet kovat sulkutoimet koronaepidemian kolmannen aallon vuoksi. Kuva on otettu Roomassa 17. maaliskuuta.­

Mitä tapahtuu, kun rokotuskattavuus pikku hiljaa kasvaa? Yli 11 prosenttia suomalaisista on jo saanut ensimmäisen annoksen rokotetta. Tavoitteena on saavuttaa vähintään 70 prosentin kattavuus.

Asiantuntijat arvioivat, että jos rokotteiden suojateho väestössä on hyvä, virus joutuu erittäin kovan paineen alle. Silloin sen mahdollisuudet lisääntyä ja muuntua heikkenevät. Tilanne vain paranee, jos rokotteet estävät myös tartuntoja. Mitä vähemmän virusta on liikkeellä, sitä epätodennäköisempää uusien muunnosten syntyminen on.

Vaarallisia muunnoksia kehittyy asiantuntijoiden mukaan vain harvoin myös niissä tilanteissa, joissa virukseen kohdistuva paine on alhainen. Viruksen ei tarvitse muuttua, eivätkä muutokset anna sille merkittävää kilpailuetua.

Ongelmia sen sijaan tulee, jos teholtaan heikkoja rokotteita käytetään väestössä laajalti tai rokotteille määritelty annosväli on väärä. Molemmissa tapauksissa elimistön tuottama immuunivaste on riittämätön. Silloin virus jää pitkäksi ajaksi elimistöön, ja rokotetuista ihmisistä tulee uusien varianttien hautomoita. Tämä on mahdollinen skenaario.

Tällä hetkellä käytössä olevat rokotteet antavat kuitenkin vahvan suojan vakavalta koronataudilta ja kuoleman riskiltä, mikä on erittäin hyvä asia. Mutta esimerkiksi Brasiliassa tätä hautomoilmiötä pelätään jo. Brasilian muunnos P1 pystyy alustavien tietojen mukaan väistämään maassa käytössä olevan kiinalaisrokotteen nostattamia vasta-aineita.

Uusia variantteja voi muhia myös koronapotilaissa, joiden immuunipuolustus on heikentynyt jonkin taustasairauden, esimerkiksi syövän, takia. Silloin immuunijärjestelmä taistelee kuukausikaupalla virusta vastaan, mutta koronan pirulainen piileskelee koko tämän ajan soluissa ja jatkaa kopioitumistaan. Tällöin syntyy mutaatioita, jotka saavat kilpailuetua ja voivat päästä leviämään eteenpäin. Näin on mahdollisesti jo käynyt koronan brittivariantin kohdalla.

” Virus kertoo meille, että se kehittyy tiettyyn suuntaan tietystä syystä.

Kaikesta huolimatta tutkijat eivät usko, että koronavirus muuntuisi loputtomiin ja että pandemia jatkuisi ikuisesti. Sars-cov-2:n elinkelpoisia variantteja on sittenkin todennäköisesti vain rajallinen määrä. Tämän teorian puolesta puhuu se, että virukseen on tullut samoja mutaatioita maantieteellisesti eri paikoissa, täysin toisistaan riippumatta. Tämä ilmiö tunnetaan nimellä konvergentti evoluutio.

– Virus kertoo meille, että se kehittyy tiettyyn suuntaan tietystä syystä, sanoi Pittsburghin yliopiston molekyylibiologi Kevin McCarthy uutistoimisto Bloombergin haastattelussa.

Vielä ei kuitenkaan voida sanoa varmasti, että brittivariantti, Brasilian variantti ja Etelä-Afrikan variantti olisivat pahinta, mitä koronavirus voi heittää meitä vastaan. Uusien, vielä vaarallisempien muunnosten kehittyminen on mahdollista.

Rokotuskattavuus ja taudin sairastaneiden määrä kasvaa jatkuvasti. Mitä enemmän väestöä rokotetaan ja mitä useampi ihminen on sairastanut taudin, sitä enemmän virus saa kimppuunsa vasta-aineita. Ja mitä enemmän virus saa mutaatioiden kautta kykyä väistää näitä vasta-aineita, sitä enemmän se saa kilpailuetua verrattuna aiempiin kantoihin. Tällä tavalla muuntuneesta viruksesta voi nopeasti tulla vallitseva.

Voi siis käydä niin, että jossakin päin maailmaa syntyy vielä uusi muunnos, joka aiheuttaa rokotetuille ja covid-19:n sairastaneille vakavan taudin. Sellaisen koronan, joka selkeästi nostaa sairaalahoitoon joutumisen ja kuoleman riskiä. Tämän kauhukuvan toteutuminen ei ole varmaa, mutta siihen on syytä varautua.

Virus juoksee koko ajan meitä edellä. Sen etumatkaa on kirittävä kiinni kaikin keinoin.

We will be back! Teattereiden esiintyvät taiteilijat kokoontuivat 12. maaliskuuta New Yorkin Broadwaylle muistelemaan kadotettua vuotta. Alueen teatterit suljettiin vuosi sitten.­

Mahdollisen uuden, rokotteille vahvasti resistentin virusmuunnoksen torjuminen vaatisi taas uutta strategiaa. Rokotteita pitäisi päivittää, valmistaa ja jakaa nopeasti lisää, jotta väestö saisi tarvittavat tehostepiikit. Ja rajojen terveysturvallisuudesta pitäisi huolehtia paljon entistä tehokkaammin. Nukahtamisiin ei olisi lainkaan varaa.

Tämän kauhukuvan välttämiseksi virukselle ei saisi antaa liian pitkää etumatkaa. Siksi sen kiertoa väestössä pitäisi rajoittaa niin nopein rokotuskampanjoin kuin ikinä mahdollista. Ja tiukoin rajoitustoimin.

Loppujen lopuksi pandemia hiipuu, uskovat useimmat tutkijat. Virus muuttuu endeemiseksi, kotoperäiseksi, ja kiertää maailmalla aiheuttaen vain lievää tautia. Näin on käynyt jo neljälle muulle koronavirukselle. Niistä on tullut tavallisia nuhakuumepöpöjä, jotka sairastetaan lapsuudessa.

Muutos ei kuitenkaan tapahdu nopeasti. Asiantuntijat arvioivat, että se vie vuosia. Epidemia voi leimahtaa aina silloin tällöin liekkeihin pesäkkeissä, joissa on virukselle altista väestöä. Tuli voi jäädä palamaan matalan tulotason maihin, joilla ei ole varaa hankkia väkilukuunsa nähden moninkertaisia rokotemääriä, rikkaiden maiden tapaan. Siksi rokotteiden toimitukset köyhiin maihin pitäisi turvata. Korona on globaali ongelma.

Tästä päästäänkin takaisin turvallisuuteen, tuohon ihmisen keskeiseen tarpeeseen.

Turvallisuuden tunnetta pandemian keskellä voi lisätä ihan itse, toimimalla järkevästi ja liikaa murehtimatta. Vaikka rokotukset etenevät ja väsymys rajoituksiin kasvaa, ei saa pudottaa suojausta. Maskit, etäisyydet, kontaktien välttäminen, hygienia – uusien varianttien maailmassa nämä varotoimet ovat entistäkin tärkeämpiä.

Elämän epävarmuus on karu tosiasia. Kukaan ei tiedä, mitä huomenna tapahtuu. Kaikki asiat eivät ole omassa kontrollissa, eikä vaaroilta voi suojautua täydellisesti. Kulkutaudit ovat osa elämää, se on vain hyväksyttävä.