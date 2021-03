Tutkimus: Poliittinen suuntaus voi näkyä naamasta – erityisesti nämä piirteet kuvissa erottavat konservatiivin ja liberaalin

Ihmisen poliittinen suuntautuminen voi näkyä kasvoista – ja se näkyy niistä 72-prosenttisesti, kertoo tuore tutkimus.

Kasvojentunnistukseen kehitetty ohjelma pystyi tuoreessa tutkimuksessa erottamaan liberaalit ja konservatiivit 72 prosentin tarkkuudella. Ihmiset pystyivät samaan vain 55-prosenttisesti, eli hieman sattumaa paremmin.

Kyseessä on yhdysvaltalaisen Stanfordin yliopiston tekemä tutkimus, joka julkaistiin Scientific Reports -tiedelehdessä.

Tutkimuskessa kasvojen tunnistukseen kehitetty algoritmi kävi läpi reilut miljoona kasvokuvaa. Suurin osa kuvista oli peräisin pohjoisamerikkalaisilta ja brittiläisiltä deittisivustoilta ja osa Facebookista. Kyseiset henkilöt olivat profiilissaan ilmoittaneet poliittisen suuntautumisensa.

Algoritmi pystyi kasvokuvien perusteella jakamaan henkilöt konservatiiveihin ja liberaaleihin 72 prosentin tarkkuudella, kun ihmiset suoriutuivat samasta tehtävästä vain 55-prosenttisesti.

– Algoritmit pystyvät käsittelemään niin valtavia tietomääriä, ettei ihminen pysty vastaavaan, tutkimusta johtanut Stanfordin yliopiston apulaisprofessori Michal Kosinski perustelee Psypost-lehdessä.

Lisäksi algoritmi päihitti jopa Facebook-käyttäjien tekemän persoonallisuustestin, joka pystyi vastaavaan 66 prosentin tarkkuudella.

– Toisin sanoen yksi kasvokuva paljastaa enemmän henkilön poliittisesta suuntautumisesta kuin heidän vastauksensa suhteellisen pitkiin persoonallisuuskyselyihin, jotka sisältävät monia viittauksia poliittiseen suuntautumiseen, kuten esimerkiksi ”kohtelen kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti” tai ”mielestäni liian paljon verorahoja menee taiteiden tukemiseen”, Kosinski sanoo.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitkä piirteet kuvissa olivat merkittävimpiä suhteessa poliittiseen suuntautumiseen. Kosinskin mukaan erityisesti pään asento oli merkittävä. Liberaalit katsoivat todennäköisemmin suoraan kameraan. Pelkkä pään asento erotti liberaalit konservatiiveista 58 prosentin tarkkuudella. Toinen merkittävä asia oli kasvojen ilmeillä ilmaistut tunteet. Liberaalien kasvot ilmaisivat kuvissa enemmän ”yllättyneisyyttä” ja vähemmän ”inhoa” kuin konservatiivien kasvot.

Kosinski sanoo, että kaikesta huolimatta nämä tutkimustulokset silti jopa aliarvioivat vastaavan teknologian kykyjä ja mahdollisuuksia. Hänen mukaansa vielä tarkempia tuloksia saadaan, jos käytetään korkeamman resoluution kuvia, useampia kuvia per henkilö tai jos algoritmi erityisesti rakennetaan tunnistamaan poliittista suuntautumista.

– Jopa kohtuullisen tarkalla ennusteella voi olla valtavia vaikutuksia, kun se kohdistetaan laajaan joukkoon jossakin tietyssä kontekstissa, kuten vaalien yhteydessä.

Kosinski on tehnyt vastaavaa ennenkin. Hän on mies, jonka keksinnön on väitetty jopa ratkaisseen vuoden 2016 presidentinvaalit Yhdysvalloissa Donald Trumpin eduksi.

Tehdessään väitöskirjaansa Cambridgen yliopistossa Kosinski onnistui saamaan yli miljoona ihmistä tekemään persoonallisuustestin ja antamaan Facebook-datansa tutkijoiden käyttöön. Vertaamalla ihmisten persoonallisuutta ja taustatietoja heidän käytökseensä Facebookissa Kosinski kollegoineen rakensi algoritmin, joka kykenee ihmisen Facebook-tykkäyksien pohjalta päättelemään hänen persoonallisuutensa, ihonvärinsä ja puoluekantansa hämmentävällä tarkkuudella.

Tämä tieto on poliittisesti arvokasta. Kun tiedät, mistä ihminen tykkää, voit räätälöidä mainokset vetoamaan juuri hänen kaltaiseensa ihmiseen.

Kosinskin tietämättä hänen kollegansa Aleksandr Kogan vei tiedon metodista myöhemmin Cambridge Analytica -nimellä tunnetun yhtiön tietoon.

Cambridge Analytica nousi taannoin otsikoihin, kun kävi ilmi, että yhtiö oli sekä brexit-kampanjan että Trumpin vaalikampanjan takana – ja saavutti molemmissa yllätysvoiton.

Kosinskilta itseltään myös kysyttiin, ratkaisiko hänen kehittämänsä persoonallisuusprofilointi Yhdysvaltain vaalit.

– Ei ratkaissut. Trump ei ole ainoa poliitikko, joka käytti tätä metodologiaa. Kaikki poliitikot käyttävät sitä. Kuka tahansa voi tänä päivänä ostaa valtavan määrän dataa, joiden pohjalta tehdä analyysejä, Kosinski vastasi vuonna 2017.