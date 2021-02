Main ContentPlaceholder

Tämä pätkä jää ihmiskunnan historiaan: Nasa julkaisi videon Marsiin laskeutumisesta

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on julkaissut videon Marsin laskeutumisesta. Se on myös ensimmäinen ääniä sisältävä video Marsin pinnalta. Perseverance-mönkijän ottamalla videolla on mittaa 3 minuuttia ja 25 sekuntia ja se kuvaa mönkijän laskeutumista punaiselle planeetalle. Aiemmat Marsista julkaissut videot ovat olleet vain yhteenliitettyjä kuvia, mutta Perseverancessa on mukana oikeat videokamerat.

