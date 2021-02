Tämä eri virusmuunnoksista tiedetään – yksi näyttää olevan muita vaarallisempi

Useimpia rokotteita voi nopeasti muokata uusia virusmuunnoksia varten.

Nyt on puhuttu koronaviruksen brittiläisestä, brasilialaisesta ja eteläafrikkalaisesta muunnoksesta.­

Suomestakin on nyt löytynyt uusi koronaviruksen muunnos. Asiantuntijat arvioivat Ylellä, että se oli vain ajan kysymys.

Virukset muuntautuvat jatkuvasti, ja niin tekee myös koronavirus. Suurimmalla osalla pienistä mutaatioista ei ole käytännössä merkitystä. Helsingin yliopiston virologian professori Kalle Saksela kuvaa näitä lukuisia eroavaisuuksia taustakohinaksi.

Varsinaisista varianteista puhutaan, kun joku tietty mutaatioiden yhdistelmä alkaa jossain päin maailmaa selvästi yleistyä omaksi ryhmäkseen. Siksi puhumme nyt koronaviruksen brittiläisestä, brasilialaisesta ja eteläafrikkalaisesta muunnoksesta.

Näiden lisäksi on puhuttu esimerkiksi Tanskan ja Ohion varianteista.

Tanskassa havaittiin lokakuussa oma, minkeissä levinnyt muunnoksensa. Se ei ilmeisesti enää kierrä ihmisissä. Yhdysvaltain Ohiossa taas havaittiin oma muunnoksensa tammikuussa.

Mutaatioita tapahtuu eri osissa virusta. Eniten käytännön merkitystä piikkiproteiinissa tapahtuvilla muutoksilla.

– Käytännössä kaikki elimistössä syntyvät sars-cov-2-virusta neutraloivat vasta-aineet syntyvät piikkiproteiinia vastaan. Sen takia siinä syntyvät muutokset ovat erityisen kriittisiä, Saksela selittää IS:lle.

Yksi ja sama mutaatio on syntynyt spontaanisti useita kertoja eri puolilla maailmaa. Se on yhden emäsparin muutos aminohapossa 484.

Mutaatio on sekä viruksen brasilialaisella, eteläafrikkalaisella että nyt myös Britanniassa leviävällä muunnoksella. Alkuperäisessä brittimuunnoksessa sitä ei ollut, mutta nyt virus on mutatoitunut uudelleen.

Muunnos löytyy myös Suomesta löytyneestä variantista.

Sakselan mukaan aminohapon 484 muunnos on rokotteiden kannalta ongelmallinen.

Tutkijat ovat laboratoriossa vaihtaneet erilaisia aminohappoja piikkiproteiinin eri kohtiin. Kaikista mahdollisista yksittäisistä mutaatioista juuri tämä oli kaikkein haitallisin rokoteimmuniteetin kannalta.

Mutaatio on se, että aminohappo vaihtuu glutamaatista lysiiniksi. Se heikentää neutraloivien vasta-aineiden kykyä sitoutua piikkiproteiiniin, Sakselan mukaan keskimäärin varsin merkittävästi.

Vaikutus tosin vaihtelee yksilöllisesti. Toisilla se on lähes täydellinen, toisilla melko vähäinen. Lisäksi on tärkeää huomata, että neutraloivat vasta-aineet ovat vain yksi osa immuunipuolustusta.

Britannian virusmuunnosta havaittiin ensimmäisen kerran joulukuussa. Se oli luultavasti kehittynyt syksyllä.

Muunnosta on havaittu ympäri maailmaa, Suomessakin joulukuusta alkaen. THL:n torstaisten tilastojen mukaan brittimuunnostapauksia on todettu Suomessa yhteensä 427.

Etelä-Afrikan virusmuunnos kehittyi sekin todennäköisesti viime syksynä, ja sekin on levinnyt laajalle. Suomessa tapauksia on havaittu 22.

Brasilialaisen muunnoksen tartuntoja Suomessa on havaittu yksi. THL kertoi siitä torstaina.

Husin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvisen mukaan juuri Brasilian virusmuunnos vaikuttaa tämänhetkisten tietojen perusteella vaarallisimmalta. Arvio perustuu mediatietoihin.

Asko Järvinen.­

Jos sairastaa joko alkuperäisen viruksen tai sen brittiläisen tai eteläafrikkalaisen muunnoksen aiheuttaman taudin, saa todennäköisesti melko hyvän immuniteetin myös kahta muuta vastaan.

Mediatietojen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että brasilialainen muunnos voi sairastuttaa myös jo kertaalleen koronan sairastaneet.

Paikallisten viestimien mukaan tapaukset ovat lisääntyneet voimakkaasti Manauksessa Amazonin alueella, vaikka oli jo luultu, että alueella olisi sairastamisella jo saatu laaja joukkoimmuniteetti. Se viittaisi Järvisen mukaan siihen, ettei rokotekaan anna yhtä hyvää suojaa kuin muita viruksia vastaan.

– Siinä on uuden epidemian aineksia, jos tuo pitää paikkansa, Järvinen sanoo.

Sitä ei vielä oikein tiedetä, aiheuttavatko muuntuneet virukset vaikeampia oireita.

– Jotain pientä viitettä on siitä, että Britanniassa voisi olla vaikeampaa taudinkuvaa. Muualta sellaista ei ole tullut.

Virukselle itselleen tuskin olisi eduksi aiheuttaa entistä vakavampia oireita.

– Jos virusta voi järjellisenä olentona pitää, se pyrkii tarttumaan eli lisääntymään, eikä tappamaan. Vaikeasti sairastuva ihminen ei enää levitä virusta yhtä tehokkaasti.

Sakselan mukaan kaikki nyt käytössä olevat rokotteet on kehitetty tismalleen samaa alkuperäistä virusta vastaan. Siltä osin eri rokotteet siis tehoavat muunnoksiin yhtä hyvin.

Rokotteiden tehossa on kuitenkin eroja. Jos rokotteen teho ylipäätään on alun perinkin hieman matalampi kuin toisen, pelivaraa on vähemmän. Silloin muunnoksen vastuskyky rokotteen tuottamalle immuniteetille kasvaa samassa suhteessa.

Kalle Saksela.­

Sakselan mukaan useimpia uudentyyppisiä rokotteita on hyvin nopea teknisesti muokata uusia virusmuunnoksia, myös tulevia, kohtaan. Enemmän aikaa vievät todennäköisesti viranomaisten vaatimukset.

Se on vielä epäselvää, miten viranomaiset suhtautuvat muokattuun rokotteeseen. Vaikka sitä olisi muokattu vain yhden aminohapon kohdalta, se on teknisesti uusi rokote.

Järvisen mukaan koronarokotteiden muokkaaminen ei ole yhtä pieni juttu kuin influenssarokotteiden päivittäminen.

Influenssarokotteissa muutetaan vain viruksen pintarakenteita. Koronarokotteissa on ihmissoluun vietävää perintäaineista, joka saa ihmissolun tuottamaan viruksen proteiinia.