Nasan mukaan historiallisen Mars-lennon tehnyt Perseverance-mönkijä voi hyvin. Sen ohjelmistoa päivitetään ja se on tutustunut uuteen planeettaan ottamalla valokuvia.

Kunnianhimoisessa projektissa mukana olleet työntekijät kertoivat Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan perjantaina järjestämässä tiedotustilaisuudessa Perseverance-luotaimen ensimmäisestä vuorokaudesta. Mukana oli muun muassa tiedemiehiä, mekaanikkoja, insinöörejä sekä geologeja.

Lehdistötilaisuuden aluksi Nasa näytti aiempia historiallisia valokuvia, esimerkiksi Neil Armstrongin kuukävelyn vuonna 1969, tunnelman nostattamiseksi. He kertoivat, että projekti käsittää yli 4 000 ihmistyövuotta.

Ryhmän yksi unelmista on kuulemma tuottaa uusi kuva aurinkokunnasta – sellainen joka jäisi historiaan. Eniten katsojia ja mediaa kuitenkin kiinnosti, miten mönkijä jakselee Marsin pinnalla.

– Se voi hyvin ja kaikki toiminnallisuudet näyttävän toimivan, työntekijät iloitsivat heti lehdistötilaisuuden aluksi. Aluksen päämekaanikko kertoo, että sille tehdään ohjelmistopäivityksiä lennon jälkeen. Sillä tavalla se valmistautuu projektin seuraavaan vaiheeseen.

– Vastuussa oleva ryhmä päivittää ja testaa aluksen työkaluja ja alkaa sen jälkeen harjoitella tulevaa varten.

Perseverancen on tarkoitus tutkia Marsia kahden vuoden ajan ja toimittaa monipuolista tietoa planeetasta takaisin maapallolle.

Vuosikausia kestäneen ilmakehätutkimuksen tuloksena alukselle pystyttiin valitsemaan mahdollisimman tasainen laskeutumispaikka. Geologit olivat piirtäneet sitä varten kartan Marsin maaperästä ja värittäneet eri korkeuserot väreillä.

– Mönkijän takakamerasta näkyy tasainen laskeutumispaikka, mikä on vain asteen vinossa horisonttiin nähden.

Nasan Perseverence-mönkijän ottama ensimmäinen värivalokuva Marsin pinnalta. Kuva on otettu sen takakameralla.­

Maaperän analysointi vaatii tarkkoja toimia

Laskeutumispaikka ei ollut sattumanvarainen, vaan Jezeron kraatteri oli tarkasti valittu monipuolisen maaperän vuoksi. Kun mönkijä pääsee jossain vaiheessa liikkeelle, sitä maasta käsin ohjaava tiimi voi viedä sitä ottamaan näytteitä kauempaakin.

– Kivimateriaalin perusteella Marsin historian aikajana voisi tarkentua. Tärkein kysymys on, mitä materiaa pinnalla on ja mistä kaikkialta se on sinne päätynyt.

Mönkijän seikkailusta esitettiin useita kuvia. Ensimmäisessä kuvassa alus oli juuri laskeutumassa Marsin pinnalle. Sen ottamassa kuvassa näkyi maisema Perseverencen takakamerasta. Toisessa nähdään luotaimen toinen takarengas ja isorakeista hiekkaa, missä on reikiä.

Nasa on saanut myös muilta toimijoilta kuvia analysoitavaksi. He haluavat nähdä kuvista miten ja milloin Perseverence laskeutui Marsin maaperälle.

Tutkimusryhmä sai jo eilen mönkijän keräämää tietoa haltuunsa. Mönkijään ollaan yhteydessä maasta käsin ja sille annetaan käskyjä kerätä tietoa analysoitavaksi.

– Se osaa mitata esimerkiksi lämpötilan ja tuulen nopeutta, geologit kertovat.

Mönkijästä oli pienoismalli esillä tilaisuudessa. Sillä on muun muassa liikkumiseen tarkoitetut pyörät, antenneja, robottikäsi näytteiden keräämistä varten sekä pienoishelikopteri.

Videokuvaa voidaan kuvata helikopterin avulla

Helikopterin avulla Marsista on mahdollista saada värivalokuvia ja videokuvaa ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa.

– Ensin luotain pitää ohjata hyvään lennätyspaikkaan, siitä huolehtiva tiimi kertoo. Mönkijä puolestaan voi ottaa kuvia lentävästä helikopterista.

Viikonloppuna päivitämme ohjelmiston uusimpaan versioon. Sitten olemme valmiina seuraavaan vaiheeseen. Esimerkiksi robottikäden ohjaamisen, he ilakoivat.

– Otamme myös paljon kuvia, jopa panoraamakuvia ympäristöstä. Lisää materiaalia Nasa lupaa toimittaa jo viikonlopun tai viimeistään alkuviikon aikana.

Nasan Perseverance-luotain laskeutumassa Marsin pinnalle.­

Perseverence-mönkijä pystyy ottamaan värivalokuvia

– Eilen kameroiden linssien edessä olevat suojat olivat vielä kiinni. Siksi ensimmäinen sen ottama kuva oli rakeinen ja mustavalkoinen. Myöhemmin saimme ladattua korkearesoluutioisen värikuvan samasta paikasta, työntekijä iloitsee. Aluksessa on 20 megapikselin kamera.

– Haluamme perata kaiken mönkijän keräämän tiedon tarkasti läpi kammalla, työntekijät summaavat. Kahden vuoden pituinen tutkimusmatka on alkanut.

Nasan lähettämä luotain laskeutui Marsin pinnalle torstaina noin kello 22.55 Suomen aikaa. Suorassa lähetyksessä toistettiin myös liikkuvaa kuvaa torstailta, missä luotain laskeutuu laskuvarjon avulla Marsin pinnalle.

Projektin edistymistä voi seurata verko-osoitteessa: go.nasa.gov/Mars2020Tookit

Sosiaalisessa mediassa historialliseen keskusteluun voi osallistua käyttämällä julkaisun ohessa risuaitaa #countdowntomars