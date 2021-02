Suomalaista mittauslaitteistoa on nyt toisella planeetalla, kun mönkijä Perseverance laskeutui onnistuneesti Marsin pinnalle.

Mönkijä Perseverance laskeutunut onnistuneesti Marsin pinnalle Jezeron-kraatteriin noin kello 22.55 Suomen aikaa torstaina.

Nasan mönkijän mukana punaiselle planeetalle laskeutui myös suomalaista mittauslaitteistoa. Mönkijässä on suomalaisen Vaisalan kehittämiä ja valmistamia paine- ja kosteusantureita. Ne ovat osa Ilmatieteen laitoksen suunnittelemaa mittauslaitteistoa.

– Hyvä uutinen on se, että avaruusalus on mönkijä on hyvässä kunnossa, Nasan Matt Wallace kertoi laskeutumisen jälkeen BBC:n mukaan.

Nasan koko Kalifornian ohjauskeskuksen väki näytti avoimesti ilon ja ylpeyden tunteensa, kun onnistunut laskeutuminen varmistui.

Suomessa Ilmatieteen laitoksella historiallista laskeutumista seurattiin myös tiiviisti.

– Me seurasimme laskeutumista koko meidän ryhmämme kanssa yhdessä etänä, Ilmatieteen laitoksen Planeetta- ja avaruusteknologiatutkimuksen ryhmäpäällikkö Maria Genzer kertoi.

Mars-mönkijän laskeutumista juhlittiin Los Angelesissa valaisemalla kaupungin City Hall punaiseksi.­

Nasan Preseverance-tiimin jäsenet juhlivat innokkaasti, kun tieto onnistuneesta laskeutumisesta saavutta Kalifornian Pasadenan.­

Perseverance ei ole mikään kertakäyttöinen mönkijä, vaan kuusipyöräisen kulkijan on määrä tutkia seuraavat kaksi vuotta planeettaa ja porata paikallisia kiviä ja etsiä samalla tietoa Marsin menneisyydestä.

Mönkijän on tarkoitus etsiä merkkejä muinaisesta elämästä Marsissa. Se pohjustaa myös mahdollista tulevaa miehitettyä lentoa Marsiin ja ehkä lopulta jopa siirtokunnan perustamista. Tätä varten mukana on muun muassa laite, jolla testataan hapen valmistamista Marsin ilmakehän tarjoamista tarpeista.

Mönkijässä on myös laitteisto, joka kairaa näytteitä marsperästä ja sinetöi ne näyteputkiin odottamaan noutajaa, jonka pitäisi vajaan parin vuosikymmenen kuluttua käväistä hakemassa ne.

Uutuus on myös mönkijän "vatsaan" kiinnitetty vajaan parin kilon painoinen Ingenuity-pienoishelikopteri, jolla kokeillaan lentämisen mahdollisuuksia Marsin olosuhteissa. Kopteri tekee historiaa, sillä vieraalla planeetalla ei ole ennen lennetty helikopterilla.

Perseverance-tiimi odotteli mönkijän lähettämiä ensimmäisiä kuvia Kalifornian Pasadenassa.­

Mönkijä lähetti kaksi kuvaa Marsin pinnalta heti laskeuduttuaan. Myöhemmin luvassa on parempilaatuista kuvaa, videota ja ääntäkin.­

Nasan mukaan ensimmäisen lennon on määrä tapahtua keväällä 2021. Kopteri ei sisällä mitään varsinaisia tieteellisiä instrumentteja, vaan se on puhtaasi koelento.

Lentämisen Marsissa tekee haastavaksi ainakin ohut ilmakehä ja kylmyys. Mönkijän laskeutumispaikalla Jerezon-kraaterilla lämpömittari voi laskea jopa -90 celsiusasteeseen.

Marsissa pian lentävä helikopteri Nasan julkaisemassa havainnekuvassa.­

Ennen ensimmäistä lentoa kopterin pitää onnistua vielä ainakin kolmessa virstanpylväässä. Ensimmäisenä sen pitää onnistua laskeutumaan Perseverancen ”vatsasta” Marsin pinnalle. Sen jälkeen sen pitää onnistua pysymään itsenäisesti lämpöisenä Marsin jääkylminä öinä. Kopterin pitää myös onnistua lataamaan itsensä aurinkopaneeleiden avulla.

Jos nämä kaikki onnistuvat, kopteri yrittää ensimmäistä lentoaan. Jos se on onnistunut, Ingenuity-tiimi yrittää tehdä vielä neljä uutta testilentoa kuukauden aikana.

Nasa on julkaissut videon siitä, miltä Ingenuityn lennon Marsissa pitäisi näyttää.

Yhteydenpito Maahan hoituu Marsia kiertävien luotaimien välityksellä, joita on yhteensä viisi. Nasan luotaimien lisäksi mukana on kaksi Euroopan avaruusjärjestö Esan luotainta.

Laskeutumispaikka kraatteri Jezeron on voinut olla aikoinaan valtava järvi. Sen tutkiminen on siksi tärkeää, sillä siellä, missä on ollut vettä, on voinut olla joskus myös elämää.

Nasassa uskotaan, että Perseverance lähettää hyviä kuvia laskeutumisesta. Myös videoita uskotaan saatavan katsottaviski jopa maanantain lehdistötilaisuuteen.