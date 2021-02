Nasan mönkijän mukana punaiselle planeetalle laskeutui suomalaista mittauslaitteistoa. Näin Mars-projekti nyt etenee suomalaisten osalta.

Kun Nasan Perseverance-mönkijä laskeutui onnistuneesti Marsin pinnalle hieman ennen kello 23 Suomen aikaa torstai-iltana, Maan pinnalla repesi riemu. Californiassa Nasan luotaintiimi riemuitsi taputtamalla ja huutamalla. Suomessa Ilmatieteen laitoksella historiallista laskeutumista seurattiin myös tiiviisti.

– Me seurasimme sitä koko meidän ryhmän kanssa yhdessä etänä. Kaikki kotonaan katsoi Nasan tv:tä ja olimme chatilla yhteydessä toisiimme, sanoo Ilmatieteen laitoksen Planeetta- ja avaruusteknologiatutkimuksen ryhmäpäällikkö Maria Genzer.

Noin kello 22.55 Perseverance-luotain laskeutui Marsin pinnalle.

– Se oli tietysti tosi hieno hetki. Lähetettiin taputuskuvakkeita ja avattiin virtuaalisia shampanjapulloja, Genzer kuvailee tunnelmia ryhmän etäkokoontumisessa.

– Jännittyneinä odotettiin ja sitten oli se helpotus, että nyt se on siellä ja kaikki toimii hyvin ja kuvat on saatu. Se on aina tosi jännittävää, koska siinä on niin monta asiaa, jotka voivat mennä pieleen, mutta Nasa nyt tämän homman hoiti taas hienosti, niin kuin on aikaisemmatkin laskeutumiset hoitanut. Eli sinänsä tämä meni odotetusti.

Tässä kohtaa moni asia olisi voinut mennä pieleen, mutta nyt se jännittävin hetki on onnellisesti ohi. Ja nyt päästään tositoimiin.

– Eli nyt sitten päästään töihin. Katse kääntyy nyt siihen, että työt alkaa, kun ruvetaan saamaan dataa sieltä. Eli datan tulkinta ja tieteen tekeminen alkaa tästä.

Tällaiselta näyttää punainen planeetta Mars ensimmäisessä mönkijän ottamassa kuvassa.­

”Hei maailma. Ensimmäinen katseeni ikuiseen kotiini”, kuului teksti Perseverance-luotaimen omalla Twitter-tilillä julkaistun ensimmäisen kuvan yhteydessä.

Näin projekti etenee

Suomalaista mittauslaitteistoa on nyt toisella planeetalla. Ensimmäinen laitteiston tuottama data saadaan Genzerin mukaan parin päivän sisällä. Kyse on niin sanotuista ”terveystiedoista”.

– Se tarkoittaa sitä, että jokainen instrumentti laitetaan lyhyesti päälle ja katsotaan, että se on selvinnyt matkasta.

Sen jälkeen on suomalaisten osalta edessä vajaan parin viikon tauko.

– Siinä välissä sen kulkijan ohjelmisto muun muassa päivitetään matkaohjelmistosta pinnallatoimimis-ohjelmistoksi ja tehdään myös paljon muita itse tähän kulkijaan liittyviä toimenpiteitä. Eli sitten todelliset tiedemittaukset alkavat vasta noin parin viikon kuluttua, Genzer sanoo.

Ilmatieteen laitoksen mönkijään kehittämän mittauslaitteiston avulla planeetalta saadaan entistä tarkempaa paine- ja kosteusdataa. Laitteistossa on suomalaisen Vaisalan anturiteknologiaa.

Perseverancen tehtävänä on etsiä jälkiä elämästä Marsissa tekemällä esimerkiksi mikrobihavaintoja. Seitsemän kuukauden aikana robotti testaa myös erilaisia laitteita tulevia ihmisoperaatioita varten.

Mönkijä on myös varustettu mikrofoneilla, joiden avulla voidaan nyt ensimmäistä kertaa kuulla ääniä laskeutumisesta, Marsin pinnan tutkimisesta sekä Marsin ohuen kaasukehän tuulten huminaa.

Mars-mönkijän tehtävä yhdessä grafiikassa: Näin Perseverance pilkkoo ja analysoi planeetan pintaa

Marsin pinnalle laskeutunut uusi laitteisto täydentää Nasan Curiosity-mönkijää, joka laukaistiin Marsiin vuonna 2012. Yhdessä Curiosity ja Perseverance muodostavat Marsin pinnalle pienimuotoisen havaintoverkon, joka on ensiaskel matkalla kohti laajempaa Marsiin suunniteltua havaintoverkkoa.

Kuusipyöräinen Perseverance-mönkijä laukaistiin matkalle heinäkuun lopussa.