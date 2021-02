Tutkijat uskovat selvittäneensä dinosaurukset tappaneen komeetan alkuperän – nostivat todennäköisyyden katastrofin toistumisesta kymmenkertaiseksi

Toinen tutkijoista on vasta 21-vuotias tiedemaailman ihmelapsi.

Meksikossa sijaitsee 150 kilometriä leveä ja 20 kilometriä syvä kraatteri, joka muistuttaa 66 miljoonan vuoden takaisesta katastrofista.

Chicxulubin kraatterin synnytti maahan törmännyt taivaankappale, joka tappoi kolme neljäsosaa maapallon eläimistä ja kasveista. Siihen loppui dinosaurusten valtakausi maapallolla.

Tähän asti vallitsevan teorian mukaan törmäyksen aiheuttanut kivi oli peräisin Jupiterin ja Marsin välillä sijaitsevalta asteroidivyöhykkeeltä.

Kaksi Harvardin yliopiston tutkijaa uskoo kuitenkin selvittäneensä, että kyseessä oli Oortin pilvestä peräisin oleva komeetta. Oortin pilvi on aurinkokunnan ulko-osissa sijaitseva komeettapilvi.

Professori Avi Loeb ja avaruusfysiikan opiskelija Amir Siraj ovat laskeneet tilastoanalyysin ja simulaatioiden avulla, että merkittävä osuus Oortin pilven komeetoista suistuu radaltaan Jupiterin painovoiman vaikutuksesta.

– Aurinkokunta toimii ikään kuin flipperi. Massiivisin planeetta Jupiter tönäisee pitkäperiodisia komeettoja kiertoradoille, jotka tuovat ne hyvin lähelle Aurinkoa, Siraj kertoi tiedotteessa.

Kun komeetta ohittaa Auringon lähietäisyydeltä saattaa siitä irrota palasia Auringon painovoiman vaikutuksesta. Kun komeetta palaa takaisin Oortin pilveen, joku näistä paloista osuu Maahan suuremmalla todennäköisyydellä kuin yhtenä palana pysynyt komeetta.

Maata kohti ammutaan ikään kuin haulikolla.

Tutkijakaksikon laskelmien mukaan noin 20 prosenttia pitkäperiodisista komeetoista hajoaa edellä kuvatulla tavalla. Tämä nostaa komeettojen osumisen Maahan kymmenen kertaa todennäköisemmäksi kuin aikaisemmin on luultu.

Loeb ja Siraj toteavat Scientific Reportsin julkaisemassa tutkimuksessaan, että myös Chicxulubin kraatterista löytynyt hiilikondriitti puhuu heidän teoriansa puolesta. Hiilikondriitti on harvinaista asteroidivyöhykkeen asteroideissa.

Siraj, 21, on yksi tiedemaailman ihmelapsista. Hän on julkaissut paljon uraauurtavaa tutkimusta jo opiskeluaikanaan. Lisäksi hän on arvostettu konserttipianisti.