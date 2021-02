Kuinka paljon tilaa veisivät kaikki maailman koronavirukset? Tutkija esitti yllättävän arvion

Maailmassa on joka hetki liikkeellä arviolta 200 miljoonaa miljardia koronaviruspartikkelia, arvioi matemaattisen biologian asiantuntija.

Noin puoli miljoonaa ihmistä saa joka päivä positiivisen tuloksen koronavirustestistä, kertoo tilastosivusto Our World in Data. Yhteensä tartunnan saaneita on maailmassa jo yli 109 miljoonaa – ja pandemia jatkuu.

Jos maailman kaikki sars-cov-2-virukset koottaisiin yhteen, kuinka paljon tilaa ne tarvitsisivat? Eläinkunnassa mahdollisesti muhivat samantyyppiset virukset jätetään laskuista pois.

Matemaattisen biologian lehtori Christian Yates on laskenut vastauksen tähän kiehtovaan kysymykseen. Bathin yliopistossa Britanniassa opettava Yates kertoi arviostaan BBC:n Radio 4:n ohjelmassa ja The Conversation -verkkolehdessä. Laskelma ei tietenkään anna absoluuttista tulosta, vaan se on ajatusleikki. Mutta tieteellinen sellainen.

Ensin Yates arvioi, kuinka monta viruspartikkelia maailmassa on. Vaikka varmistettuja tapauksia todetaan puoli miljoonaa päivässä, todellisessa elämässä tartunnan saa jopa kolme miljoonaa ihmistä joka päivä. Tämä arvio perustuu tilastolliseen ja epidemiologiseen mallinnukseen.

Jokaisella tartunnan saaneella viruskuorma – viruspartikkelien määrä elimistössä – on suurimmillaan kuuden vuorokauden kuluttua infektiosta. Kuorma on aluksi pieni, ja käyrä alkaa laskea tasaisesti kuuden vuorokauden jälkeen.

Viruskuormassa on suurta vaihtelua. Karkeat arviot kulkevat yhdestä miljardista 100 miljardiin. Yates käyttää laskelmassaan näiden arvioiden geometristä keskiarvoa, joka on 10 miljardia kappaletta.

Seuraavaksi lasketaan yhteen viruskuorma kaikilta päivittäin tartunnan saavalta kolmelta miljoonalta ihmiseltä ja lisätään se kunkin edellisen päivän lukuun. Laskelmassa on otettava huomioon se, että eilen tartunnan saaneet lisäävät kokonaisarvoon vain pienen määrän viruspartikkeleita, pari päivää sitten tartunnan saaneet hieman enemmän, ja niin edelleen. Viikko sitten tartunnan saaneiden kontribuutio puolestaan laskea päivä päivältä.

Näin Yates pääsee teoreettiseen lukuun, jonka mukaan maailmassa on joka hetki noin 2 x 1017 viruspartikkelia. Se on 200 miljoonaa miljardia.

Luku kuulostaa todella suurelta. Yhden koronaviruksen keskimääräinen säde on kuitenkin Yatesin mukaan vain 50 nanometriä (millimetrin miljoonasosaa). Siksi koronavirukset vaativat vain vähän tilaa. Yhteen pakattuna 200 miljoonan miljardin viruspartikkelin nestetilavuus olisi vain 120 millilitraa.

Laskelmaa täytyy kuitenkin hieman tarkentaa, koska koronavirukset ovat pyöreitä. Viruspartikkelien väleihin jää ilmatilaa, joka Yatesin laskelmassa on 26 prosenttia kokonaistilavuudesta. Näin päästään lopputulokseen, joka on 160 millilitraa. Se vastaa yhtä lasillista viiniä tai neljää viinaryyppyä.

– Vaikka laskelma tehtäisiin viruspartikkelien suurimmalla mahdollisella läpimitalla ja otettaisiin huomioon kuoren piikkiproteiinien koko, eivät kaikki sars-cov-2-virukset täyttäisi edes colatölkkiä, Yates kirjoittaa.