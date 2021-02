Piikkiproteiinin mutaatio saattaa helpottaa viruksen tunkeutumista elimistöön. Tutkimukset ovat kuitenkin vasta alkuvaiheessa.

Koronavirus sars-cov-2 muuntuu jatkuvasti. Valtaosa viruksen mutaatioista on mykkiä ja merkityksettömiä – ne eivät vaikuta viruksen biologisiin ominaisuuksiin.

Mutaatioiden kautta syntyneet uudet muunnokset voivat myös saada uusia ominaisuuksia, jotka antavat niille kilpailuetua verrattuna aiempiin. Näin on käynyt jo muun muassa Britanniassa, Etelä-Afrikassa ja Brasiliassa: näissä maissa toisistaan riippumatta kehittyneet muunnokset ovat kantamuotoja herkemmin tarttuvia. Eteläafrikkalaiseen muunnokseen on ilmeisesti kehittynyt myös kykyä väistää rokotteiden antamaa suojaa.

Eri puolilta Yhdysvaltoja on nyt löytynyt seitsemän koronaviruksen kehityslinjaa, joissa on samanlainen mutaatio viruksen piikkiproteiinissa. Tutkimukset mutaatiosta ovat vielä alkuvaiheessa. On mahdollista, että se avaa virukselle entistä helpommin tien ihmisen kudoksiin. Tutkijat eivät kuitenkaan vielä tiedä, onko mutaatio tehnyt viruksesta entistä herkemmin tarttuvan.

Havainnosta kertoo vielä vertaisarvioimaton tutkimusartikkeli, joka julkaistiin medRxiv-verkkosivustolla sunnuntaina. Artikkelista uutisoi muun muassa The New York Times -sanomalehti.

Koodinimillä Q677P ja Q677H merkityissä mutaatioissa on yksi kirjain vaihtunut toiseksi koronaviruksen perimän rna-ketjun kohdassa 677. Edellistä mutaatiota on tavattu yhdessä viruksen kehityslinjassa, jälkimmäistä ainakin kuudessa.

– On hyvin vaikea sanoa, mitä nämä kirjainvaihdokset tekevät, kommentoi Texasin yliopiston tutkija Jason McLellan New York Timesille.

– Asiaa täytyy selvittää keräämällä lisää tutkimusdataa.

Artikkelin mukaan on mahdotonta vielä sanoa, kuinka laajalle levinneitä uudet muunnokset ovat. Vain prosentin verran Yhdysvalloissa otetuista virusnäytteistä sekvensoidaan. Sekvensointi merkitsee viruksen geeniperimän selvittämistä.

Mutaatio Q677P havaittiin ensimmäisen kerran viime lokakuussa. Tutkimusjaksolla joulukuun alusta tammikuun 19. päivään mennessä se levisi Louisianassa ja New Mexicossa. Q677H:ta on tavattu Yhdysvaltain etelä- ja lounaisosissa.

Artikkelissa tutkijat myöntävät, että näytteenoton valikoivuus ja niin sanottu perustajaefekti ovat voineet vaikuttaa havaintoihin. Perustajaefekti merkitsee sitä, että mutaatio on levinnyt hyvin pienestä populaatiosta ikään kuin geneettisen pullonkaulan läpi suurempaan populaatioon, jolloin viruksen vaihtelu kapenee. Todennäköisempää kuitenkin on, että viruksen evoluutio on edennyt eri kehityslinjoissa samaan suuntaan mutaation antaman kilpailuedun vuoksi.

– Jotakin on selkeästi tekeillä tämän mutaation kohdalla. Mielestäni se on selvä merkki evolutiivisesta edusta, sanoi tutkimuksessa mukana ollut Louisianan osavaltionyliopiston virologi Jeremy Kamil.