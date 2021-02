Tutkimus: Otsonikerrosta tuhoavan kemikaalin päästöt kääntyivät jälleen laskuun

Maailmalla ihmeteltiin vuonna 2018, mistä kasvaneet CFC-päästöt oikein olivat peräisin. Ongelma paikannettiin erityisesti Itä-Kiinan pienille tehtaille.

Otsonikerros on ohuimmillaan maapallon eteläisillä napa-alueilla, kuten Antarktiksen Kuningas Yrjön saarella.­

Uusien tutkimusten mukaan otsonikerrosta tuhoavan CFC-11-kemikaalin päästöt ovat kääntyneet jälleen laskuun vuosia jatkuneen huonon kehityksen jälkeen.

Muun muassa erilaisten vaahtojen ja tahranpoistoaineiden valmistuksessa käytetty CFC-11 kiellettiin kaikkialla maailmassa vuonna 2010. CFC-pitoisuudet ilmakehässä laskivat tasaisesti vuodesta 2002 aina vuoteen 2012 asti.

Vuonna 2018 tutkijat kuitenkin huomasivat, että CFC-11-tasojen lasku oli alkanut hiipua vuoden 2013 jälkeen. Tuolloin ihmeteltiin, mistä päästöt oikein ovat peräisin, ja niiden arvioitiin tulleen tuntemattomasta lähteestä Itä-Aasiasta. Tarkemmat tutkimukset osoittivat, että noin puolet lisääntyneistä päästöistä olivat peräisin Itä-Kiinassa sijaitsevista pienistä tehtaista. Löydöksen myötä Kiinan viranomaiset lupasivat valvoa ja torjua CFC-11:n laitonta tuotantoa.

Sen jälkeen käänne parempaan on tapahtunut.

Nature-tiedelehdessä julkaistussa tuoreessa tutkimuksessa kerrotaan, että vuosien 2018 ja 2019 välillä CFC-11-päästöt vähenivät maailmanlaajuisesti noin 18 000 tonnia vuoden aikana.

– Se on hyvä uutinen tälle ajanjaksolle. Näyttää siltä, että tämä nimenomainen CFC-11-ongelma ei pahene, mutta osa tuotetusta CFC-11:stä voi olla sidottu tuotteisiin, eikä sitä ole vielä vapautettu, yksi tutkimuksen tekijöistä, Leedsin yliopiston professori, ilmakehätutkija Martyn Chipperfield totesi Independentille.

Esimerkiksi vaahtomuovia valmistettaessa CFC-11-kemikaalia sitoutuu siihen. Siksi päästöt kasvavat myöhemmin, kun kemikaalia vapautuu vaahtomuovista.

Chipperfield sanoi, että vaikka uutinen onkin hyvä, tutkijoiden täytyy olla myös tulevaisuudessa valppaina sen suhteen, että niin sanotun Montrealin pöytäkirjan sopimuksia noudatetaan. Se on kansainvälinen sopimus, jonka tavoitteena on ilmakehän suojelu.

Myös toisen aihetta käsitelleen tutkimuksen tekijä, tohtori Luke Western Bristolin yliopistosta totesi, että tämänkaltaiset tulokset ovat erittäin tervetulleita.

– Jos päästöt olisivat pysyneet havaitsemillamme merkittävästi kohonneilla tasoilla, otsonikerroksen palautuminen olisi voinut viivästyä mahdollisesti monien vuosien ajaksi, Western kertoi.

Tiedot päästöistä oli saatu Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n organisoimasta, maailmanlaajuisesta ilmakehän seurantaohjelmasta Global Atmosphere Watchista (GAW).

Ilmakehän otsonikerroksen ohentuminen havaittiin ensi kerran jo 1970-luvulla. Seuraavalla vuosikymmenellä paljastui, että Antarktiksen yläpuolella otsonikerrokseen on puhjennut aukko. Hälyttävät uutiset johtivat poikkeukselliseen kansainväliseen saavutukseen, kun otsonikerrosta tuhoavien kaasujen käyttö kiellettiin Montrealin pöytäkirjalla vuonna 1987.

Aiemmin on arvioitu, että otsonikerros palautuisi vuosisadan puoliväliin mennessä. Tutkijat ovat huomauttaneet, että uusien päästöjen aiheuttama vaara otsonikerrokselle on rajallinen. Otsonikerroksen palautuminen on meneillään, mutta voi hidastua.

Otsonikatoa pidetään jopa ilmastonmuutosta vaarallisempana ilmiönä maapallolle, koska se on huomattavasti nopeampi. Ultraviolettisäteily aiheuttaisi lisääntyessään esimerkiksi ihosyöpiä sekä muutoksia kasveissa ja eläinkunnassa.