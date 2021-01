Tuore tutkimus: Koronaviruksen viheliäistä brittimuunnosta eivät välttämättä saa kuriin edes kovat rajoitustoimet

Euroopan molekyylibiologian laboratorion tiivistelmässä arvioidaan, että jos lockdown onnistuu vähentämään aiemman Sars-CoV-2-viruksen tartuntoja 90 prosenttia, brittimuunnoksen kohdalla vastaava luku on vain 20–40 prosenttia.

Uusi koronavirusmuunnos leviää kovaa vauhtia Euroopassa. Viranomaiset kehottavat hakeutumaan testeihin, jos on vähäisiäkin oireita.­

Euroopan molekyylibiologian laboratorio kertoo tuoreimmassa tiivistelmässä uutta tietoa koronaviruksen brittimuunnoksesta, joka tunnetaan myös kirjain- ja numeroyhdistelmällä B.1.1.7. Tiivistelmä tuo esille sen, kuinka tärkeää on saada muunnoksen leviäminen kuriin varhain: edes kovat rajoitustoimet kuten lockdown eivät todennäköisesti saa leviämistä kuriin nopeasti.

Laboratorion tiivistelmä käsittelee muunnoksen leviämistä Englannissa. Muunnoksella on erilaiset biologiset ominaisuudet aiempiin Sars-CoV-2-viruksen muotoihin verrattuna. Olennaista on, että tämän virusmuunnoksen kohdalla on havaittu 30–50 prosenttia korkeammat tarttumisluvut. Tämä tarkoittaa, että tartunnat voivat kuusin- tai joka kahdeksankertaistua kuukauden aikana.

Tiivistelmän mukaan Englannissa marraskuussa alkanut ja kuukauden kestänyt lockdown ei onnistunut hillitsemään B.1.1.7-muunnoksen leviämistä. Laboratorio ennustaa, että että lockdown, joka voisi laskea aiempien virusmuotojen esiintymistä 90 prosentilla kuukaudessa, saattaa vähentää B.1.1.7-tartuntoja ainoastaan 20–40 prosenttia samassa ajassa.

Tiivistelmässä todetaan myös, että kestää kauan, noin kaksi kuukautta ensimmäisistä B.1.1.7-tartunnoista, ennen kuin virusmuunnoksen todellinen vaikutus nähdään.

Myöskään Euroopan molekyylibiologian laboratorio ei ole nähnyt todisteita siitä, että kyseisen virusmuunnoksen kohdalla taudin vakavuus tai eteneminen olisi jollain tavalla erilaista.

Ympäri Eurooppaa koronarajoituksia ja -suosituksia on kiristetty kovaa vauhtia leviävän virusmuunnoksen takia. Myös Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut uusia suosituksia.

THL suosittelee nyt yli kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin. Lisäksi lähikontakteja tulisi vähentää entisestään.

– Koska muuntunut koronavirus leviää helpommin, on meidän oltava entistä varovaisempia ja pidettävä yli kahden metrin turvaväliä muihin. Lähikontaktit tulisi rajata vain välttämättömimpiin. On myös tärkeää, että vähäisimmistäkin koronavirukseen sopivista oireista hakeudutaan edelleen koronatestiin, THL.n johtaja Mika Salminen sanoi tiedotteessa.

Kasvomaskia tulisi käyttää julkisissa tiloissa, vaikka turvavälin pitäminen olisi mahdollista. THL:n suosittelee kasvomaskin käyttöä kaikille 12 vuotta täyttäneille.

Viranomaiset kehottavat välttämään kaikkea matkustamista Isoon-Britanniaan, Irlantiin ja Etelä-Afrikkaan.