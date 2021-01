Nasa testasi SLS-kantorakettia – moottorit sammuivat ennen aikojaan

Kantoraketin moottorit sammuivat reilun minuutin testikäytön jälkeen.

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan SLS-kantoraketin koekäyttö päättyi lyhyeen lauantaina paikallista aikaa. Mississippissä sijaitsevassa Stennisin avaruuskeskuksessa tehdyssä testissä raketin moottorit sammuivat jo reilun minuutin jälkeen, vaikka moottorin polton pitäisi kestää hieman yli kahdeksan minuuttia.

– Ryhmät arvioivat tietoja määrittääkseen aikaisen sammumisen syyn, Nasa sanoi lausunnossaan.

SLS-tyypin kantoraketti on Apollo-avaruusohjelmassa käytettyä Saturn V -rakettia voimakkaampi. SLS-kantoraketteja käytetään Nasan Artemis-nimisessä avaruusohjelmassa, jonka on määrä kuljettaa astronautteja jälleen Kuuhun vuonna 2024. Avaruusohjelman ensimmäinen miehittämätön testilento on aikataulutettu jo tälle vuodelle.

Artemis-ohjelman tarkoitus on myös kehittää teknologioita, jotka mahdollistaisivat miehitetyn lennon Marsiin seuraavalla vuosikymmenellä.