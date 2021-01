Milanolaisen 25-vuotiaan naisen näytteestä löytyi yllättäen jälkiä koronaviruksesta.

Epäilty Italian ”potilas nolla” on 25-vuotias nainen, joka oli hakeutunut lääkäriin käsivarsiin ilmestyneen ihottuman vuoksi. Kuvituskuva.­

Koronavirus sars-cov-2 löysi tiensä Italiaan kaksi kuukautta aiemmin kuin tähän saakka on otaksuttu, jos uudet tiedot pitävät paikkansa. Ensimmäinen tapaus on marraskuulta 2019, arvioi italialais-espanjalainen tutkijaryhmä tiistaina julkaistussa artikkelissa.

Epäilty Italian ”potilas nolla” on 25-vuotias nainen, joka oli hakeutunut lääkäriin käsivarsiin ilmestyneen ihottuman vuoksi. Nainen valitti myös lievää kurkkukipua.

Naiselta 10. marraskuuta otetuista ihonäytteistä löytyi geneettisiä jälkiä koronaviruksesta Milanon yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa, kertoo tiedejulkaisu British Journal of Dermatology.

”Potilas nolla” löytyi, kun tutkijat ryhtyivät analysoimaan uudelleen ihonäytteitä potilailta, joiden iho-oireille ei löytynyt selvää diagnoosia.

– Tässä pandemiassa on esiintynyt tapauksia, jossa ihon ärsytys on ollut ainoa oire, sanoi milanolainen patologi Raffaele Gianotti sanomalehti La Repubblicalle. Gianotti on yksi artikkelin kirjoittajista.

Asiantuntijoiden mukaan on mahdollista, että parafiiniin tallennettu ihonäyte oli kontaminoinut ja tulos siten väärä. Löydös voitiin kuitenkin vahvistaa naisen puoli vuotta myöhemmin antamasta verinäytteestä, jossa oli koronaviruksen vasta-aineita.

Italia oli ensimmäinen maa, jossa koronavirus alkoi levitä laajalle kevättalvella 2020. Pohjois-Italian terveydenhoitojärjestelmä ajautui nopeasti kantokykynsä rajoille epidemian alkuvaiheessa.

Kiinan terveysviranomaiset julkaisivat 10. tammikuuta 2020 tiedot ensimmäisestä uuden koronaviruksen genomista. Ensimmäinen Kiinassa todettu tapaus löytyi virallisesti marraskuun puolivälissä 2019.