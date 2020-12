Tuore tutkimus uudesta koronavirusmuunnoksesta toi ilmi huolestuttavia tietoja – näin paljon viheliäisempi se on

Britanniassa tehty tutkimus paljasti, että paljon herkemmin tarttuvan koronavirusmuunnoksen taltuttamiseksi voidaan tarvita paljon tiukempia rajoituksia.

Britanniassa on tehty ensimmäinen tutkimus maassa marraskuussa havaitusta uudesta koronavirusmuunnoksesta.

Muunnoksen on arveltu olevan varsinkin eteläisessä Englannissa ja Lontoon seudulla voimakkaasti kasvaneiden tartuntalukujen takana, ja tutkimus tosiaankin osoitti virusmuunnoksen olevan huomattavasti tarttuvampi kuin alkuperäisen viruskannan.

Britannian tartuntatautien matemaattisen mallinnoksen keskuksen CMMID:n (Centre for Mathematical Modelling of Infectious Deseases) tekemä tutkimus osoitti, että uusi koronavirusmuunnos on 56 prosenttia aiempaa tarttuvampi. Tutkimusta ei ole vielä vertaisarvioitu.

CMMID mallinsi matemaattisin menetelmin koronaviruksen (Sars-coV-2) tartuttavuutta, sen aiheuttamia sairaala- ja tehohoitopaikkojen tarvetta sekä kuolemia ja vertasi lukuja kolmeen eteläisen Englannin alueeseen, joissa koronavirusmuunnoksen (VOC 202012/1) on todettu riehuvan eniten.

Tutkijat sulkivat muun muassa matkapuhelinten paikannusdatan perusteella pois vaihtoehdot, että Etelä-Englannin suuremmat tartuntaluvut johtuisivat ihmisten laajemmasta liikkumisesta ja enemmistä sosiaalisista kontakteista.

Tutkimuksesta kirjoitti myös esimerkiksi New York Times.

Tutkimus ei kuitenkaan paljastanut selviä todisteita siitä, että koronavirusmuunnos aiheuttaisi ankarampaa tautimuotoa kuin alkuperäinen viruskanta.

Paljon herkemmin leviävän koronavirusmuunnoksen pelätään aiheuttavan sairaalahoitoon lisätarvetta ja kuormittavan myös teho-osastoja.­

Kuitenkin jo se, että virus leviää ja tarttuu niin paljon helpommin, aiheuttaa enemmän tautitapauksia ja suuremman sairastuneiden määrän johdosta todennäköisesti myös enemmän vakavampia tautitapauksia. Näin sairaalahoidon tarve todennäköisesti kasvaa, ja virusmuunnos aiheuttaa myös lisäkuolemia.

Tutkijaryhmä kehotti ottamaan uuden virusmuunnoksen vakavasti. Se arvioi, että esimerkiksi Britanniassa marraskuussa käyttöön otetut, melko laajaan yhteiskunnan sulkemiseen johtaneet rajoitukset eivät riitä pysäyttämään uutta virusmuunnosta ja laskemaan tartuttavuuslukua (R-luku) alle yhden.

Ryhmä povaa, että myös peruskoulut ja yliopistot pitää sulkea, jotta ihmisten väliset kontaktit vähenevät tarpeeksi. Ryhmä myös varoittaa, että virusmuunnos alkaa jälleen voimallisesti levitä, jos rajoitustoimia yhtään lievennetään.

Kehiteltyjen rokotteiden pitäisi tehota virusmuunnokseen. Tutkijaryhmä patistaakin, että rokotusmääriä pitäisi voimakkaasti nopeuttaa, jotta virusmuunnos saataisiin tukahdutettua toivotusti.

Tutkijoiden mukaan 200 000 rokotuksen viikkotahti ei ole riittävä. Matemaattisen mallin mukaan rokotusmäärän kasvattaminen kymmenkertaiseksi, kahteen miljoonaan rokotukseen viikossa, kääntäisi tehohoidon tarpeen huippukuormituksesta laskuun.

– Alustavat tulokset ovat melko vakuuttavia sen suhteen, että nopeammin toteutettavat rokotukset ovat tärkeitä kaikissa maissa, joissa on havaittu tätä tai samankaltaista virusmuunnosta, tutkijaryhmän johtaja, epidemiologi Nicholas Davies sanoi New York Timesin mukaan.

Ranska sulki kahdeksi vuorokaudeksi kaiken matkustaja- ja tavaraliikenteen Britanniaan virusmuunnoksen vuoksi, mikä aiheutti valtavat rekkaruuhkat lautta- ja tunneliliikenteeseen.­

Britanniassa todennettua virusmuunnosta on tavattu ainakin Italiassa, Hollannissa, Tanskassa ja Japanissa. Ranska ja Irlanti kertoivat varhain tapaninpäivän aamuna ensimmäisestä uuteen virusmuunnokseen sairastuneesta koronapotilaasta. Etelä-Afrikassa on löydetty toisenlainen virusmuunnos, joka ei kuitenkaan ole sama kuin Britanniassa.

Virusmuunnoksen takia moni maa, Suomi mukaan lukien, keskeytti kaiken Britanniasta tulevan matkustajaliikenteen. Suomessa määräys on voimassa 4. tammikuuta saakka.