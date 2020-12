Muinaisen Egyptin salaisuudet alkoivat elää omaa elämäänsä, kun niistä tuli nykyajan viihdettä.

Muinaisen Egyptin faaraot, pyramidit ja muumiot ovat kiehtoneet jälki­polvia tuhansia vuosia. Vanhaan kulttuuriin kuuluu monenlaisia mielen­kiintoisia piirteitä, joita avataan tänä syksynä ilmestyneessä egyptologi Mia Meren kirjassa Egypti. Kala sarkofagissa & muita mysteereitä (SKS). Myös tänä syksynä avautui Helsingissä Amos Rex -museossa muinaisesta Egyptistä kertova näyttely.

Suosittu aihe modernissa populaarikulttuurissa on ollut pyramidien salaisuudet sekä erilaiset faaraon kiroukset, jotka odottavat haudanryöstäjiä ja aarteenetsijöitä. Mia Meri kirjoittaa, ettei haudoissa todellisuudessa ollut ihan niin raflaavia ansoja kuin elokuvat antavat ymmärtää. Jo tuhansia vuosia sitten pyramidien rakentajat kyllä varautuivat haudanryöstäjiin suunnittelemalla erilaisia hämäyksiä ja hidasteita.

Eräs tapa hämätä ryöstäjiä oli rakentaa valehautakammio. Idea oli, että tunkeutujat pitäisivät sitä hautakammiona ja jättäisivät varsinaisen kammion rauhaan.

Kuninkaiden laakson kuningashaudoissa on monien hautojen puolessavälissä ollut kuilu, jonka pohjalla on joskus myös huone. Kirjan mukaan kuilun jälkeen on jatkunut käytävä, joka on ollut usein umpeen muurattu. Se on maalattu näyttämään siltä kun hauta loppuisi siihen paikkaan.

Kirjan mukaan ei ole tietoa, miksi kuilut rakennettiin, mutta se on ollut epäilemättä tehokas ansa: ”Esimerkiksi vuonna 1898 egyptologi Victor Loret (1859–1946) meinasi pudota tällaiseen kuiluun, kun hän tunkeutui juuri löytämäänsä Amenhotep II:n hautaan”, kirjassa kerrotaan.

Usein haudoissa oli hidasteina laskuportti. Lisäksi muinaisissa haudoissa oli kirouksia, joiden toivottiin ehkäisevän ryöstelyä. Ne eivät tosin liene olleen kovin tehokas pelote.