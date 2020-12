Virus etenee nenän limakalvoista haju- ja makuaistimuksia välittäviin hermosoluihin, kertoo Charité-sairaalan tutkijaryhmä.

Jopa yksi kolmesta covid-19-tautiin sairastuneesta on saanut neurologisia oireita. Potilaiden haju- ja makuaisti ovat kadonneet ja heillä on esiintynyt muun muassa päänsärkyä, väsymystä, pahoinvointia ja tajunnan häiriöitä.

Saksalainen tutkijaryhmä on päässyt perille siitä, mistä neurologiset oireet johtuvat: koronavirus sars-cov-2 on päässyt nenän limakalvojen kautta aivoihin. Viruksen proteiineja ja perimäainesta rna:ta on löydetty aivoista ja selkäydinnesteestä jo aiemmin, mutta sen tarkka kulkutie keskushermostoon on tähän saakka ollut arvoitus.

Berliinissä sijaitsevassa Charité-yliopistosairaalassa tehdystä tutkimuksesta kertoi Nature Neuroscience -tiedejulkaisu maanantaina.

Tutkijat tekivät ruumiinavauksen 33:lle covid-19-tautiin menehtyneelle vainajalle ja ottivat tarkasteluun näiden hajuaistiin liittyviä nenän limakalvot sekä useita keskushermoston osia.

Tutkimus löysi sars-cov-2:n piikkiproteiinia tietyntyyppisistä nenän limakalvon soluista. Sieltä proteiinia on kulkeutunut läheisen pintakudoksen endoteelisoluihin ja hermosoluihin.

Viruksen reitti aivoihin on kulkenut hajuaistimuksia välittävien hermosolujen kautta niihin aivojen osiin, jotka vastaanottavat ja käsittelevät haju- ja makuaistimuksia.

Sars-cov-2:n osia voitiin havaita myös aivosillan ja selkäytimen välissä olevassa aivojen alimmassa osassa, jota kutsutaan medulla oblongataksi. Sillä on tärkeä rooli hengityksen ja verenkierron säätelyssä.

Keskushermostossa viruksen esiintyminen voi johtaa pienten verihyytymien syntymiseen. Hyytymät puolestaan voivat aiheuttaa iskeemisen eli veren puutteeseen liittyvän halvauksen.

Koronaviruksen tunkeutuminen keskushermostoon on ilmiönä tunnettu jo aiemmista sars- ja mers-epidemioista. Keskushermostosta on löydetty jälkiä myös ainakin kahdesta kotoperäisestä, nuhakuumetta aiheuttavasta koronaviruksesta.

Saksalaisryhmä esittää aiheesta lisää tutkimusta.