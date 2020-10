Koronapandemian huolestuttava lieveilmiö: meret ja rannat täyttyvät käytetyistä maskeista

Koronaviruspandemia on luonut uuden maailman meriä kuormittavan jätelajin: kertakäyttöiset maskit ja suojakäsineet.

Koronaviruspandemia on pahentanut merten muovijäteongelmaa. Virukselta suojautumisessa käytettävät kertakäyttöiset maskit, suojakäsineet ja kertakäyttöliinat kulkeutuvat nyt vesistöihin ja meriin.

Ilmiöstä uutisoivan CNN:n mukaan viime kuussa järjestetyssä kansainvälisessä rannikoiden puhdistustapahtumassa kerättiin 62 210 henkilönsuojainta. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun jo 35 vuoden ajan järjestetyssä tapahtumassa henkilönsuojaimet laskettiin yhdeksi rannoilta löytyneeksi jätelajiksi tupakantumppien, ruokarasioiden, muovipillien ja -pullojen ohella.

Meriin ajautuu vuosittain kahdeksan miljoonaa tonnia muovijätettä. Kertakäyttömaskit ja muut suojavälineet voivat pahentaa jo ennestään kestämätöntä tilannetta. Maailman talousfoorumi on varoittanut, että tätä menoa maailman merissä on vuoteen 2050 mennessä enemmän muovia kuin kalaa.

CNN:n haastattelema tutkija huomauttaa, että samaan aikaan pandemia on lisännyt myös muovipussien ja rasioiden kysyntää, kun ruokaa tilataan ja ostetaan aiempaa enemmän kotiin vietäväksi.

Tiedelehti Environmental Science & Technology arvioi, että pandemian aikana maailmassa käytetään 129 miljardia kertakäyttömaskia ja 65 miljardia muovikäsinettä kuukausittain.

– 80 prosenttia merien muovijätteestä tulee maalta. Jokainen maski ja käsine, joka jää kadulle, päätyy mitä todennäköisemmin sadevesiviemäriin, jokeen ja lopulta mereen, sanoo Chad Nelsen CNN:lle.

Nelsen on kalifornialaisen meriä ja rantoja suojelevan säätiön toimitusjohtaja. Hänen mukaansa kaikki eivät ymmärrä, että maskeissa on muovia. Niiden oikea osoite on kaatopaikka.

– Käytämme sitä (maskia) muutaman minuutin ajan, mutta se voi säilyä maapallolla vuosia. Se ei hajoa luonnossa, Nelsen huomauttaa.