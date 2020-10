Tuore tutkimus: Koronalla huolestuttavia vaikutuksia aivoihin – myös osalla lievemmän koronan sairastaneista heikentymistä

Suomalaisasiantuntijan mukaan on mielenkiintoista, että myös osalla lievemmin koronaan sairastuneista todettiin tutkimuksessa lievää kognitiivista heikentymistä.

Covid-19-tauti voi vaikuttaa merkittävästi taudista toipuneiden aivojen toimintaan, arvioivat London Imperial Collegen tutkijat. Uudessa tutkimuksessa havaittiin, että osalla vakavasti koronaan sairastuneista taudin aiheuttama kognitiivinen heikentymä vastasi aivojen vanhenemista kymmenellä vuodella, kertoo uutistoimisto Reuters.

Vielä vertaisarvioimattomaan tutkimukseen osallistui yli 84 000 ihmistä. Heistä vain 361 oli saanut laboratoriossa varmistetun positiivisen koronavirustestituloksen. Tutkimustulokset on julkaistu MedRxiv-sivustolla.

– Suhtautuisin tähän tutkimukseen varauksella, koska koronaan sairastuneiden määrä on niin pieni osa kaikista tutkimukseen osallistuneista, kommentoi neurologi Marjaana Tiainen.

Tiainen on mukana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Recovid-tutkimusryhmässä, joka kartoittaa koronan aiheuttamia jälkioireita. Tiaisen mukaan tuoreen brittitutkimuksen hyvä puoli on se, että laajassa tausta-aineistossa on otettu huomioon se, miten paljon ikä ja koulutus vaikuttavat kognitiivisissa testeissä suoriutumiseen.

– Näyttää siltä, että erityisesti vaikeimman tehohoitoa vaatineen koronan sairastaneet ovat pärjänneet vähän heikommin testeissä. Pitää ottaa huomioon, että testit on tehty kotikoneella netissä, eikä tässä ole ollut standardisoitua tutkimustilannetta, Tiainen huomauttaa.

– Hyvin vakavissa henkeä uhkaavissa tilanteissa kognitiiviset jälkiseuraamukset eivät ole harvinaisia.

Tutkimuksessa osallistujat tekivät erilaisia neuropsykologisia testejä, joilla mitattiin esimerkiksi heidän päättelykykyään, näköön perustuvaa hahmottamista ja työmuistia.

Neurologin mukaan jo aikaisemmista tutkimuksista tiedetään, että osalla kriittisesti sairastuneilla ja tehohoidossa olleilla potilailla todetaan vielä 3–6 kuukauden kuluttua toipumisesta kognitiivista heikentymistä neuropsykologissa tutkimuksissa.

– Hyvin vakavissa henkeä uhkaavissa tilanteissa kognitiiviset jälkiseuraamukset eivät ole harvinaisia. Tässä tutkimuksessa selvimmät löydökset olivat henkilöillä, jotka olivat tarvinneet hengityskonehoitoa teho-osastolla.

Tutkimuksessa myös osalla lievemmin koronaan sairastuneista todettiin lievää kognitiivista heikentymistä, mikä on suomalaisasiantuntijan mukaan mielenkiintoinen tutkimustulos.

– Tutkimuksesta ei käy ilmi, että kuinka pitkän ajan jälkeen infektiosta testi on tehty.

Neurologin mukaan koronan vaikutuksia aivoihin on syytä tutkia enemmän. Tähän asti tiedetään, että moni koronasta toipunut kärsii jälkioireista ja osalla ongelmat ovat kognitiivisia. He voivat kokea väsymystä, muistioireita ja keskittymiskyvyn vaikeuksia, jotka heijastuvat työssä pärjäämiseen.

– Valitettavasti tästä aineistosta ei voida tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska koronaan sairastuneet ovat niin pieni osa koko aineistosta.

Toinen tutkimuksen ongelma on, että ei ole tiedossa, mikä on ollut tutkimukseen osallistuneiden lähtötaso, Tiainen muistuttaa.

– Optimaalista olisi, jos pystyttäisiin tekemään samat testit ennen sairastumista ja sairastumisen jälkeen.

Seppo Parkkila suhtautuu tutkimukseen mielenkiinnolla mutta varovaisesti.­

Tampereen yliopiston anatomian professorin Seppo Parkkilan mukaan jo nyt tiedetään, että korona aiheuttaa osalle potilaista neurologisia oireita. Parkkila pitää tuoretta brittitutkimusta valtavan mielenkiintoisena, mutta suhtautuu sen tuloksiin varovaisesti.

– Kun en tunne testiä, on äärettömän vaikea sanoa, kuinka merkittävä kognition alenema potilailla on ollut, Parkkila sanoo.

Professori ei halua teilata tutkimusta, koska sen takana on arvostettuja yliopistoja ja tulokset ovat kaikkien arvioitavana MedRxiv-sivustolla.

– Kun tiedetään, että osalle potilaista tulee covid-19-taudista aivomuutoksia, ei olisi sinänsä yllättävää, että heillä näkyisi myös kognitiivisia muutoksia, Parkkila miettii.