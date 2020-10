Maskit säästävät ihmishenkiä – tutkimusnäyttö osoittaa, että mahdollisimman laajalla käytöllä on selkein hyöty

Maskit suojaavat sekä käyttäjää että lähiympäristöä ja vaikuttavat myös taudin kulkuun pienentämällä tartunnan saaneen viruskuormaa, kertovat tuoreet tutkimukset.

Uusi koronavirus sars-cov-2 leviää pääasiassa hengityksen tuottamien pisaroiden ja pienten aerosolihiukkasten välityksellä.

Tutkijayhteisössä on jo vahva konsensus siitä, että kasvomaskit suojaavat tartunnalta sekä käyttäjää että tämän lähiympäristössä olevia ihmisiä. Vaikutusmekanismi on hyvin yksinkertainen: maski on fyysinen este hengitysteiden edessä. Se sieppaa kiinni nestepisaroita, joissa on virusta, ja haaviin tarttuvat myös pienet aerosolihiukkaset.

”Ehkä nyt on jo aika jättää taakse pohdinnat siitä, aiheuttaako maskien käyttö ’väärää varmuutta’ ja siten riskikäyttäytymistä, kirjoittaa sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, professori emeritus Kimmo Kontula tuoreessa artikkelissaan Duodecim Terveysportti -sivustolla.

”Tutkijat tuntuvat pikemmin ajattelevan niin, että maskien käyttö vahvistaa esimerkin tavoin ihmisjoukkojen suojakäyttäytymistä ja muistuttaa jaetusta vastuusta. Mutta tämän synnyttäminen vaatii sen, että niitä todella käytetään.”

Maskien käyttö joukkoliikenteessä on jo yleistä. Kuva Helsingin päärautatieasemalta 6. lokakuuta.­

Tarkkaa tutkimuksellista kokonaiskuvaa maskien tehosta on kuitenkin vaikea saada. Maskeja on erilaisia, ja niitä käytetään vaihtelevasti erilaisissa ympäristöissä. Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät hengityksensuojaimia ja kirurgisia suu-nenäsuojia, joissa on CE-merkintä. Niiden suodatusteho on tarkasti testattu ja standardien mukainen.

Tavallisten kansalaisten käytössä on paperisia tai kuitukankaisia kertakäyttömaskeja ja kankaasta ommeltuja, pestäviä maskeja, joiden teho riippuu muun muassa kangaslaadusta. Halukkuus käyttää maskeja vaihtelee, samoin taito käyttää niitä oikein.

Koska väestötason tieteellinen tutkimus on hankalaa eikä siihen ole tämän pandemian aikana ollut juuri aikaa, ovat tutkijat luottaneet havaintotutkimuksiin, matemaattisiin malleihin ja laboratoriokokeisiin. Laajoja, useita aineistoja kattavia metatutkimuksia on myös tehty.

Avoimen tutkimuksen Research-julkaisu kertoi 10. elokuuta julkaistussa artikkelissa tutkimuksesta, jossa käytettiin sekä empiiristä aineistoa että matemaattista mallinnusta. Sen mukaan kasvomaskit laskevat merkittävästi taudin ilmaantuvuuskäyrää, jos käyttäjiä on vähintään 80 prosenttia väestöstä. Jos puolet väestöstä tai vähemmän käyttää maskia, menettää tämä torjuntakeino merkityksensä.

Tuore Nature-lehti kertoi puolestaan laajasta, vielä vertaisarvioimattomasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin maskin käyttöä 200 valtiossa. Tarkastelun kohteena olivat alueet, joilla maskin käytöstä oli virallinen suositus tai se oli muuten yleinen käytäntö. Tutkimuksen mukaan näillä alueilla raportoitiin koronaan liittyviä kuolemantapauksia vain neljäsosa muilla alueilla raportoiduista. Tutkimus päätyi siihen, että maskien käyttö Yhdysvalloissa esti 450 000 tartuntaa viime huhti–toukokuun aikana. Tutkimus kattoi ajanjakson tammikuusta toukokuun alkupuolelle.

Useissa Aasian maissa kasvomaskin käyttö on sosiaalinen normi. Maskien laajalla käytöllä on merkitystä pandemian torjunnassa.­

Maskien teho riippuu paljon niiden ominaisuuksista. Niin sanotun kankaisen kansanmaskin pitäisi olla vähintään kaksikerroksinen ja muotoiltu siten, että sen voi asettaa mahdollisimman tiiviisti kasvoille. Näin maski voi torjua pisaroiden lisäksi myös aerosolihiukkasia.

Kansanmaskin kyvystä torjua aerosolihiukkasia on jo tutkimusaineistoa. Tuoreessa, vielä vertaisarvioimattomassa Yhdysvaltain työturvallisuus- ja työterveyslaitoksen tutkimuksessa käytettiin ”yskäsimulaattoria”, joka sinkosi pieniä aerosolihiukkasia kohti erilaisia maskeja. Aerosolihiukkaset olivat kooltaan 0–7 mikrometriä. Tutkimus julkaistiin MedRxiv-sivustolla 7. lokakuuta.

Ja tässä tulokset: N95-standardin mukainen hengityksensuojain (ffp2) sieppasi 99 prosenttia aerosoleista, kirurginen nenä-suusuojain 59 prosenttia, kolmikerroksinen kangasmaski 51 prosenttia, polyesteristä valmistettu putkihuivi 47 prosenttia ja sama kaksin kerroin taitettuna 60 prosenttia. Läpinäkyvästä kasvovisiiristä ei sen sijaan ollut juuri hyötyä aerosoleja vastaan: se kyllä blokkaa pisaroita, mutta torjui vain kaksi prosenttia aerosolihiukkasista.

Koronavirusta sisältävät aerosolipartikkelit eivät ihan noin vain mene maskin kuitujen läpi. Ne tarttuvat kuituihin muun muassa sähköisten varausten vaikutuksesta. Havainnekuvan polymeerikuitukangas on tehty tiheäksi erikoismenetelmin.­

Nyt pitää tietenkin kysyä, mitä hyötyä maskista on, jos suuri osa aerosolihiukkasista pääsee sen läpi hengitysteihin.

Mikään maski ei tietenkään tarjoa täydellistä suojaa. Tutkimusnäyttö viittaa kuitenkin myös siihen, että maski saattaa lieventää koronataudin vakavuutta, sillä se vähentää tartunnassa elimistöön tunkeutuvien virusten määrää.

MedRxiv-sivustolla julkaistu, Yhdysvalloissa tehty vertaisarvioimaton tutkimus kertoo, että tartuntariskiä 50 prosenttia vähentävä maski pudottaa tartunnan saaneen viruskuormaa kymmenesosaan verrattuna maskitta tapahtuvaan tartuntaan. Tämä tutkimus tehtiin laskennallisen mallin avulla.

”Jos sekä potentiaalinen tartunnan lähde että altistunut kontaktihenkilö käyttävät maskia, suodatusprosessi toimii kahdesti ja vahvistaa siten suojaa”, amerikkalaistutkijat kirjoittavat.

Viruskuormalla on merkitystä covid-19-taudin kululle. Jos virusta saa tartunnassa vain vähän, saattaa tauti jäädä lieväksi tai kokonaan oireettomaksi. Nature-lehden mukaan oireettoman tai lievän taudin sairastaneet paitsi selviävät vähällä myös vaikuttavat osaltaan niin sanotun laumaimmuniteetin kehittymiseen koronatautia vastaan. Mitä suurempi osa väestöstä selviää lievin oirein, sitä parempi – ja samalla kehittyy väestötason suoja.