Yhdellä kuudesta eurooppalaisesta on covid-19-taudin kannalta vaarallinen neandertalilaisen geenimuoto, kertoo Nature-lehti.

Tämä tiedetään: Neandertalinihmisillä oli intiimiä kanssakäymistä meidän esi-isiemme ja -äitiemme kanssa noin 60 000 vuotta sitten. Siksi nykyihmisen perimässä on yhä neandertalilaisia geenejä.

Nature-lehdessä julkaistu tuore tutkimus osoittaa, että neandertalinihmiseltä perityt geenit lisäävät riskiä sairastua covid-19-taudin vakavaan muotoon. Geenimuodon kantajat joutuvat sairaalahoitoon ja kärsivät hengitysvaikeuksista useammin kuin muut koronatartunnan saaneet.

Tutkimuksen ovat tehneet tukholmalaisen Karoliinisen instituutin neurotieteen tutkija Hugo Zeberg ja saksalaisen Max Planckin evoluutioantropologian instituutin geneetikko Svante Pääbo.

Tutkijat eivät osaa selittää syytä, miksi neandertalilaisilta peritty geenimuoto aiheuttaa koronariskin kohoamisen.

– On hätkähdyttävää, että neandertalilaisten geeniperimällä on näin traagisia seurauksia meneillään olevan pandemian aikana. Miksi näin on, se pitää selvittää mahdollisimman nopeasti, Pääbo kertoo Karoliinisen instituutin tiedotteessa.

Geenimuoto on hyvin yleinen eteläisessä Aasiassa, jossa se on jopa puolella väestöstä. Euroopassa noin yksi kuudesta ihmisestä kantaa kyseisiä, kromosomista kolme löytyviä geenejä, mutta Afrikasta ja Itä-Aasiasta geenimuoto puuttuu lähes tyystin.

Neandertalinihmiset katosivat Euroopasta noin 30000 vuotta sitten. Tämä neandertalinihmisten asuinpaikka löytyi Krapinasta, Kroatiasta.­

Pääbo on tunnettu neandertalinihmisen tutkija. Hän rakensi neandertalilaisen luista eristetystä dna:sta lajin koko genomin vuonna 2010. Pääbo on havainnut aiemmissa tutkimuksissaan, että neandertalinihmisen kipukynnys saattoi olla alhainen. Neandertalinihmiseltä periytyvä geenimuoto näyttää tekevän myös joistakin nykyihmisistä tavallista herkempiä kivulle.

Ruumiinrakenteeltaan roteva ja hiukan nykyihmistä lyhyempi neandertalinihminen kehittyi heidelberginihmisestä noin 500 000–200 000 vuotta sitten. Laji hävisi Euroopasta noin 30 000 vuotta sitten. Syitä häviämiseen ei tarkasti tiedetä.