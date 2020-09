Koronasta liikkuu nyt valtavasti väärää tietoa – nämä 10 ”faktaa” eivät pidä paikkaansa

Uskoisitko, että 5g-verkot edesauttavat koronaviruksen leviämistä? IS oikoo seuraavassa nipun väärää koronatietoa.

Koronaviruspandemiaan liittyvä virheellinen tieto on vaarallista, sillä se kerää internetissä enemmän yleisöä kuin tutkimukseen perustuva informaatio. Ilmiötä kutsutaan infodemiaksi. Siihen liittyviä käsitteitä ovat disinformaatio ja misinformaatio. Edellinen on tahallisesti levitettyä, jälkimmäinen tahattomasti leviävää harhatietoa.

Riippumattoman Avaaz-verkoston 19. elokuuta julkaiseman selvityksen mukaan maailman kymmenen suosituinta terveyteen liittyvää misinformaatiosivustoa keräsivät Facebookissa lähes neljä kertaa enemmän kävijöitä kuin kymmenen johtavaa terveysjärjestöä yhteensä. Avaazin tarkastelema ajanjakso oli viime huhtikuu, juuri kun maailmanlaajuinen pandemia oli voimakkaassa kasvuvaiheessa.

Yhdysvalloista levinnyt QAnon-liike pyrkii muun muassa horjuttamaan luottamusta instituutioihin.­

Facebook on jo vastannut kritiikkiin ja kertonut merkinneensä huhti-kesäkuussa varoituksin 98 miljoonaa artikkelia, joissa oli covid-19:ään liittyvää misinformaatiota. Noin seitsemän miljoonaa tekstiä poistettiin kokonaan ”välitöntä vahinkoa” aiheuttavina.

Silti haittatietoa leviää edelleen, monilla muillakin alustoilla kuin Facebookissa. Analytiikkayhtiö Graphikan raportin mukaan väärän tiedon levittäjät ovat useimmiten kytköksissä konservatiivisiin ja äärioikeistolaisiin piireihin. Esimerkkinä tästä on covid-19-tautia hyväkseen käyttävä niin sanottu QAnon-liike, jonka tarkoituksena on horjuttaa luottamusta viranomaisiin ja instituutioihin. Disinformaation lähteitä on jäljitetty myös Venäjälle ja Kiinaan.

Koronapandemian rajoitustoimilla on suuri suuri vaikutus ihmisten elämään, ja niitä vastustetaan jo näkyvästi. Kuva Glasgow’sta, Skotlannista, jonne viranomaiset määräsivät syyskuun alussa uusia rajoituksia lisääntyneiden tautitapausten vuoksi.­

Noin 38000 berliiniläistä osoitti mieltään Saksan hallituksen koronatoimia vastaan 30. elokuuta. Kyltissä verrataan entisaikojen noitavainoja nykyiseen ”koronahulluuteen”.­

Seuraavassa kooste pandemiaan liittyvistä vääristä tiedoista ja uskomuksista.

1. Koronavirus ei ole sen kummallisempi tauti kuin influenssa

Tähän sisältyy usein väite, että uusi koronavirus sars-cov-2 olisi mutaatioissa muuttunut influenssavirus. Molemmat tiedot ovat vääriä. Sars-cov-2 on sukua muille, tavallista nuhakuumetta aiheuttaville koronaviruksille. Näiden koronavirusten rakenne kuitenkin eroaa influenssaviruksista. Suurten erojen vuoksi influenssarokotteet eivät anna suojaa covid-19-taudilta. Kanadalainen tutkimus osoitti myös sen, ettei influenssarokotteen ottaminen lisää riskiä saada koronatautia.

Covid-19 on jopa 10 kertaa tappavampi kuin influenssa ja se voi aiheuttaa pitkäaikaisia terveysongelmia. Covid-19 vaikuttaa koko elimistöön ja voi johtaa hengenvaarallisiin monielinvaurioihin. Vaikea tauti voi aiheuttaa niin sanotun sytokiinimyrskyn, jonka seurauksena ihmisen immuunipuolustus ryhtyy tuhoamaan omia kudoksia.

2. Lemmikki- ja kotieläimet voivat levittää koronatautia

Vaikka kotikissoilla, koirilla, eläintarhojen kissapedoilla ja minkeillä on kuvattu joitakin tartuntatapauksia, ei ole mitään näyttöä siitä, että eläimillä olisi merkittävä rooli taudin leviämisessä. Havaituissa tapauksissa eläinten tartunnat olivat peräisin ihmiseltä, eikä tauti ole levinnyt eläimestä eläimeen. Yhdysvaltain tartuntatautiviraston CDC:n tiedossa ei myöskään ole yhtään tapausta, jossa ihminen olisi saanut tartunnan lemmikkieläimeltä.

Mitä useampi käyttää kasvomaskeja, sitä paremman suojan ne antavat. Kuva juoksukilpailuista Sveitsistä.­

3. Vaaralliset pandemiat toistuvat aina sadan vuoden välein

Tämän tarinan mukaan covid-19 on jatkoa säännölliselle tartuntatautiepidemioiden sarjalle. Se alkoi Marseillen vuoden 1720 paiseruttoepidemiasta, joka surmasi noin 100 000 ihmistä. Seuraavaaksi tulivat Intiasta alkunsa saanut ja Eurooppaan levinnyt vuoden 1820 koleraepidemia ja vuosien 1918–1920 espanjantautipandemia.

Myytti on esimerkki ihmisen tarpeesta etsiä kaoottisesta ja hallitsemattomasta tapahtumasarjasta säännöllisyyttä ja ennakoitavuutta, jotta pelottava asia tuntuisi hallittavalta, arvioi faktantarkistussivusto Snopes. Euroopassa oli menneiden vuosisatojen aikana useita tuhoisia rutto- ja koleraepidemioita, joista myytin keksijät poimivat esimerkkinsä tarkoitushakuisesti. Tarinan levittäjät käyttivät tunnettua menetelmää, jossa suuresta, sinänsä todellisesta, aineistosta otetaan esille suppeita ja valikoituja tapauksia ”vakuuttavina” todisteina.

4. Maski suojaa vain muita, ei käyttäjäänsä

Maskit voivat suojata käyttäjäänsä taudilta. Parhaan suodatustehon antavat kertakäyttöiset puolinaamarit, jotka on CE-hyväksytty ja merkitty tunnuksin FFP1, FFP2 tai FFP3. Ammattikäyttöön tarkoitetut kirurgiset kasvosuojukset antavat nekin käyttäjälle suojaa tartunnalta.

Oikein valmistettu ja oikein käytetty kangasmaski voi sekin suojata käyttäjäänsä, vaikka suodatusteho jäisi ammattilaismaskeja heikommaksi. Aerosolitartunnassa osa pisaroiden sisällä leviävistä viruspartikkeleista tarttuu maskin kuituihin ja lankoihin, vaikka pisarat ovatkin pienempiä kuin maskin huokoset. Hyvä kangasmaski voi näin vähentää tartuntahetkellä hengitysteihin pääsevien virusten määrää, edellyttäen että se on tiiviisti paikallaan nenän ympäriltä ja sivuilta.

Esimerkiksi The Lancet -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan viruskuormalla olisi yhteys taudinkuvaan ja kuolleisuuteen. Asiantuntijat arvelevat, että syy-yhteyden taustalla on viruksen ja ihmisen immuunipuolustuksen valkosolujen lisääntyminen eksponentiaalisesti. Kun virusta on tartunnassa vähän, elimistö saa enemmän aikaa järjestää immuunipuolustuksensa kuntoon kuin taistelussa suurta viruskuormaa vastaan.

Tutkimustieto aiheesta on kuitenkin vielä hajanaista ja epävarmaa. Tartunnan jälkeen puhkeavan taudin vakavuuteen vaikuttavat keskeisesti monet yksilölliset tekijät, erityisesti potilaan ikä ja perussairaudet.

Kiina on rakentanut 5g-yhteyksiä jo kymmeniin suurkaupunkeihinsa. Kuva Pekingistä.­

5. Langaton 5g-teknologia pahentaa koronapandemiaa

Kiina on rakentanut matkapuhelinliikenteen 5g-verkkoa suurkaupunkeihinsa, muun muassa Wuhaniin, josta pandemia lähti liikkeelle. Väitteen mukaan 5g-verkot lisäävät ihmisen vastustuskykyä heikentävän radiotaajuisen säteilyn määrää ja pahentavat siten pandemiaa.

On totta, että 5g-verkko tarvitsee toimiakseen enemmän tukiasemia kuin edellisten polvien verkot, sillä 5g:n korkeataajuiset signaalit eivät tunkeudu esteiden läpi yhtä hyvin. Säteilyturvakeskuksen mukaan 5g-verkon tukiasemat eivät kuitenkaan ole lisäämässä merkittävästi ihmisten altistumista radiotaajuiselle säteilylle. Britannian terveysviranomaisten mukaan 5g-laitteiden ja tukiasemien välinen radiosäteily ei ole ionisoivaa: sillä ei ole vaikutusta ihmisen elimistön toimintaan eikä myöskään koronavirukseen. Verrattuna kehittyneisiin teollisuusmaihin koronavirusepidemia on ollut yhtä paha maissa, joissa 5g-teknologiaa ei käytetä vielä lainkaan.

Toipilasplasman käyttöä tutkitaan covid-19-taudin hoitomuotona jo useissa maissa. Kuva Egyptistä.­

6. Koronatautiin on jo olemassa tehokkaita lääkkeitä

Väärin. Hoitoja on, mutta covid-19:ään ei edelleenkään ole löytynyt mullistavaa lääkehoitoa. Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla on poliittista painetta tuoda ennen marraskuun vaaleja esille tehokeinoja pandemian taltuttamiseksi. Trump väitti juuri ennen republikaanien puoluekokousta, että niin sanotun toipilasplasman käyttö covid-19:n hoidossa vähentää todistettavasti kuolleisuutta ”35 prosenttia”. Väitteelle ei ole tieteellistä pohjaa, kertoo STAT-lehti.

Toipilasplasma on koronataudin sairastaneilta kerättyä veriplasmaa, jossa on virukselle spesifejä vasta-aineita. Sen tehosta ei vielä ole vertaisarvioitua, kaksoissokkotutkimuksin varmistettua näyttöä. Trump on puhunut myös malarialääke hydroksiklorokiinin puolesta ”käänteentekevänä” hoitona, vaikka lääkeaineella tiedetään olevan vakavia haittavaikutuksia.

Tulehdusta alentavien steroidien on puolestaan tutkitusti todettu vähentävän koronakuolemia. Itse virustaudista ne eivät paranna.

Presidentti Donald Trump on luvannut kansalaisille pikavauhtia torjuntakeinoja pandemiaa vastaan. Star Trekin mukaan operaatio ”Poimuajoksi” kutsuttu liittovaltion hanke tukee muun muassa rokotekehitystä.­

7. Uusi koronavirus on biologinen ase

Tästä salaliittoteoriasta liikkuu kahta versiota. Ensimmäisen mukaan sars-cov-2 on Wuhanissa sijaitsevasta Kiinan virustutkimuslaitoksesta karannut taudinaiheuttaja. Toisen mukaan länsimaat levittivät virusta tarkoituksellisesti Kiinassa horjuttaakseen kommunistipuolueen hallitseman jättiläisvaltion vakautta.

Uuden koronaviruksen geeniperimä selvitettiin jo viime talvena. Tutkimusten mukaan virus on luonnollista alkuperää eikä sitä ole keinotekoisesti valmistettu. Aasian lepakkopopulaatioissa esiintyy runsaasti erilaisia koronaviruksia, jotka ovat geneettisesti hyvin lähellä sars-cov-2:ta.

8. Pandemia on suunniteltu edistämään rokotekauppaa

Tämäntyyppisille salaliittoteorioille on yhteistä se, että ne syyttävät ”eliitin” edustajia tai salaperäisiä, kasvottomia taustavaikuttajia koronaviruksen tahallisesta levittämisestä taloudellisen hyödyn vuoksi. Syntipukiksi on otettu Microsoftin perustaja Bill Gates, jonka tarkoituksena olisi väitteiden mukaan markkinoida rokotteita pandemian avulla.

Väitteille ei ole faktapohjaa. Bill ja Melinda Gatesin säätiö on lahjoittanut jo noin 300 miljoonaa euroa pandemian vastaiseen työhön. Summasta 84,5 miljoonaa käytetään hankkeessa, jonka on tarkoitus taata markkinoille tulevien koronarokotteiden saatavuus myös maailman köyhimmissä maissa.

Tehokasta ja laajoissa ihmiskokeissa turvalliseksi todettua koronavirusrokotetta ei vielä ole. Kuvituskuva.­

9. Pandemian tarkoitus on karsia ihmiskuntaa

Rajuimpien väitteiden mukaan koronaviruspandemia olisi ”eliitin” salajuoni, jonka perimmäisenä tarkoituksena on luoda maapallolle elintilaa karsimalla pois 95 prosenttia ihmiskunnasta.

Tähän liittyvän salaliittoteorian mukaan vuosi sitten Yhdysvalloissa järjestetty pandemiaharjoitus Event 201 todistaisi, että ”eliitillä” oli ennakkotieto koronapandemiasta. Event 201 päätyi tilanteeseen, jossa Brasilian sikatiloilta lähtenyt koronavirus oli surmannut 65 miljoonaa ihmistä. Salaliittoteoreetikkojen mukaan tämä olisi ”eliitin” ennuste nykyisen pandemian lopputulemasta. Väitteiden mukaan Gatesin säätiö olisi rahoittanut sekä sars-cov-2:n patentoinutta tutkijaryhmää että rokotetutkimusta. Verkkohuhuissa nimetty patentti koskee kuitenkin kanojen IBV-virusta, johon tehtiin mutaatio sen heikentämiseksi. Patentoidulla muutoksella ei ole mitään tekemistä covid-19:n kanssa.

Event 201 -harjoituksen järjestivät Johns Hopkins -yliopisto, Maailman talousfoorumi WEF sek Bill ja Melinda Gatesin säätiö. Yliopisto korostaa, että harjoituksen lopputilanne ei ollut ennuste covid-19-pandemiasta ja että sen tilannekuva oli täysin fiktiivinen, vaikka lähtökohdaksi olikin valittu koronaviruksen aiheuttama tauti.

10. Villeimmät huhut, hulluimmat väitteet

Näitä netissä leviäviä huhuja ei tarvinne kommentoida:

Kiina aikoo julistaa Yhdysvalloille ydinsodan kostoksi maan talouden tuhoamisesta bioaseena käytetyn koronaviruksen avulla.

Vahvan alkoholin tai desinfiointiaineen juominen tappaa virukset elimistöstä. Saunaa ja vodkaa lääkkeeksi tarjosi hiljattain Valko-Venäjän presidentti Aljaksandar Lukashenka.

Gatesin säätiön jakamiin rokotteisiin lisätään lapsettomuutta aiheuttavia kemikaaleja.