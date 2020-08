Asteroidi matkaa kohti Maata päivää ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja

Nasan mukaan asteroidi on pieni ja vaaraton.

Päivää ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja läheltä planeettaamme Maata kiitää asteroidi. Presidentinvaalit pidetään tiistaina 3. marraskuuta, ja asteroidi ohittaa planeettamme 2. marraskuuta. On olemassa pieni mahdollisuus, että se osuisi ilmakehään.

Vaikka vuosi 2020 onkin ollut täynnä arvaamattomia käänteitä, Yhdysvaltain avaruusjärjestön Nasan mukaan ei ole syytä paniikkiin. Vaikka asteroidi osuisikin ilmakehään, se ei tekisi mitään vahinkoa, sillä se on niin pieni. Asteroidin halkaisija on noin 2 metriä eli se on jääkaapin kokoluokkaa.

– Sillä on 0,41 prosentin mahdollisuus osua Maan ilmakehään, mutta vaikka se osuisi, se hajoaisi erittäin pienen kokonsa takia, Nasa rauhoitteli Twitterissä.

Nasan twiitti on kerännyt runsaasti irvileukoja vitsailemaan asteroidin osumisesta Maahan. Osa Twitter-käyttäjistä on tiedustellut, olisiko Nasalla mitään keinoa parantaa sitä todennäköisyyttä, että asteroidi osuisi planeettaamme.

– Harmi. Minä jo toivoin, että tämä painajainen päättyisi, eräs käyttäjä kommentoi Nasan twiittiä.

– On yksi muuttuja, joka teidän tulisi huomioida: on vuosi 2020, toinen neuvoi Nasaa.

– Minun on myönnettävä, että olen hieman pettynyt, kolmas kirjoitti.

CBS News kertoo, että tutkijat löysivät kyseisen asteroidin, 2018VP1 nimeltään, vuonna 2018. Sen jälkeen sen sijaintia on ollut välillä vaikea havaita, sillä se on niin pieni.

Suurin koskaan havaittu asteroidi on kääpiöplaneetta Ceres, joka löydettiin vuonna 1801. Sen läpimitta on noin tuhat kilometriä.

Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaan aurinkokunnassamme arvellaan olevan kaiken kaikkiaan noin 400 000 asteroidia eli pikkuplaneettaa, joiden läpimitta on vähintään kilometrin. Asteroidien koostumus vaihtelee kivisestä ja metallisesta jäiseen ja niiden seoksiin.

Näihin verrattuna ”vaaliasteroidi” on siis hyvin pikkuinen.

Hiljattain Maan ohi kulki asteroidi lähempää kuin koskaan ennen. Noin 3–6 metriä halkaisijaltaan oleva asteroidi lensi elokuun 16. päivä alle 3000 kilometrin etäisyydeltä Maasta. Asteroidi oli niin pieni, että tutkijat huomasivat sen kiitäneen läheltä Maata vasta kuusi tuntia sen jälkeen, kun tilanne oli jo ohi, The Verge kertoo.

Vertailun vuoksi Maasta Kuuhun on matkaa noin 384 400 kilometriä.