Pienet aerosolihiukkaset voivat sinkoilla jopa 7–8 metrin päähän tartunnan lähteestä.

Jo tutuksi käyneen suosituksen mukaan koronaepidemian estämiseksi pitäisi noudattaa 1–2 metrin turvavälejä. Tutkijoiden mukaan tämä suositus kuitenkin perustuu jo vanhentuneisiin tietoihin muiden taudinaiheuttajien käyttämisestä. Sen vuoksi brittiläis-amerikkalainen asiantuntijaryhmä esittää joustavuutta turvaetäisyyksiin, riippuen riskitasosta eri tilanteissa.

Oxfordin yliopiston, St Thomas’ -sairaalan ja Bostonin lähellä sijaitsevan teknisen yliopiston MIT:n tutkijoiden artikkeli turvaetäisyyksistä julkaistiin lääketieteellisessä British Medical Journal -lehdessä (BMJ) tiistaina.

Koronavirus tarttuu sekä pisaroiden välityksellä että ilmateitse, pienten aerosolihiukkasten mukana. Jo pian pandemian alkuvaiheessa tutkijat ja viranomaiset havahtuivat siihen, että hengitysteistä sinkoilevat pisarat ja aerosolipartikkelit voivat levitä sekunneissa useiden metrien päähän.

Kun tartunnan kantaja aivastaa tai yskäisee, vaikuttavat koronaviruksen leviämiseen monet tekijät: sisätilan tuuletus, ilmavirtausten kulku, tilan käyttö, tartuttajan viruskuorma, altistumisajan pituus ja altistuneiden yksilölliset ominaisuudet – kaikilla näillä on merkitystä.

”Yhden, kiinteän turvavälisäännön asemasta me esitämme asteittaisia suosituksia, jotka heijastavat paremmin riskin muodostumista monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Näin voitaisiin suojata ihmisiä entistä paremmin korkean riskin tilanteissa mutta suoda heille suurempaa vapautta matalan riskin tilanteissa. Sen myötä voitaisiin mahdollisesti palata normaaliin joillakin sosiaalisen elämän ja elinkeinoelämän alueilla”, ryhmä kirjoittaa.

Videokuva pyörteisestä pilvestä, joka lähtee hengitysteistä aivastuksen kaltaisen voimakkaan purkauksen jälkeen. Kuva British Medical Journalin tutkimuksesta.

Metrin-kahden sääntö perustuu jo kauan sitten muista taudinaiheuttajista tehtyihin tutkimuksiin, joissa uloshengityksen, yskän ja aivastusten mukana lentävät pisarat jaettiin vain kahteen kokoon, suuriin ja pieniin. Suuret vajoavat alas ja haihtuvat nopeasti, mutta pienet jäävät tyynessä ilmassa uloshengittäjän läheisyyteen. Tutkimus on jo edennyt pitkälle tästä karkeasta luokituksesta.

Nykytiedon mukaan pisaroita on kaiken kokoisia. Silmälle näkymättömät aerosolihiukkaset haihtuvat ilmassa nopeammin kuin ne putoavat erilaisille pinnoille, mutta ilmavirtauksesta riippuen ne saattavat levitä hyvinkin pitkälle. MIT:n tutkijan Lydia Bourouiban mittauksissa aivastuksen tapainen voimakas purkaus levitti tiiviin pilven pisaroita 7–8 metrin päähän.

Myös Suomessa viime keväänä tehtyjen tutkimusten mukaan aerosolipilvi leviää paljon kauemmaksi kuin yskijän välittömään läheisyyteen. Pilvi kyllä laimenee levitessään, mutta vasta useiden minuuttien kuluessa. Mallinnuksen mukaan kaupan hyllyjen välissä yskivä ihminen levitti aerosolit jopa neljän metrin päähän.

BMJ:n artikkelin kirjoittajat siteeraavat myös Kiinassa tehtyä tutkimusta, jossa 10 henkilöä kolmesta perheestä sai virustartunnan istuttuaan tunnin verran ravintolassa. Etäisyys tartuttajaan oli suurimmillaan 4,6 metriä, eikä fyysistä kontaktia tähän ollut. Tartunnan saaneiden sijainti sopi yhteen ravintolan tuuletuksen ilmavirtausten kanssa.

Kirjoittajien mukaan tartunnan riski on suurin sisätiloissa, joissa on huono tuuletus, paljon väkeä ja joissa oleskellaan kauan ilman kasvomaskeja – kuten baareissa ja yökerhoissa. Niissä on useimmiten myös kova meteli, joka pakottaa asiakkaat huutamaan, tai asiakkaat laulavat musiikin mukana. Korkean riskin tiloihin kuuluvat myös muun muassa lihankäsittelylaitokset.

Tutkijaryhmä suosittaakin näihin ympäristöihin yli kahden metrin turvavälejä. Oleskelu niissä pitäisi myös rajoittaa mahdollisimman lyhyeen. Matalan riskin tilanteissa – ulkona sekä hiljaisissa, väljissä ja hyvin tuuletetuissa sisätiloissa, joissa ihmiset käyttävät maskeja – turvavälit voivat olla lyhyemmät.

Riskien määrittelemiseksi ja erilaisten tilojen luokittelemiseksi ryhmä suosittelee jatkotutkimuksia, joissa selvitettäisiin ongelman epävarmoja muuttujia. Niitä ovat muun muassa tartunnan riski suhteessa altistuksen kestoon, tuuletuksen vaikutus ilmavirtauksiin tartuntalähteen läheisyydessä ja erilaisen fyysinen toiminnan vaikutus uloshengitysilman ominaisuuksiin ja pisaroiden tartuttavuuteen. Vaikeita tutkimuskysymyksiä ovat myös, miten paljon virusta tarvitaan infektion tarttumiseen ja kuinka paljon elävää, tartuttavaa virusta pienissä aerosolihiukkasissa on. Niistä on alustavaa tietoa, mutta tutkimusten tulokset vaihtelevat.

Pitää myös muistaa se, että turvavälit ovat vain yksi keino muiden joukossa estää epidemian etenemistä. Hajuraon pitäminen lähimmäiseen on hyväksi, kunhan noudattaa myös hyvää yskimis- ja käsihygieniaa ja käyttää kasvomaskia.