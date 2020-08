Uudet tutkimukset lupaavat hyvää: Lieväkin koronatauti voi antaa pitkäaikaisen immuunisuojan

Keltaisella merkityt koronavirukset näkyvät hyvin elektronimikroskooppikuvassa, joka on otettu potilasnäytteestä Yhdysvalloissa.

Immuniteetti sars-cov-2-viruksen aiheuttamaa tautia vastaan kestää kauemmin kuin pandemian alkuvaiheessa arvioitiin, tutkijat ovat todenneet.

Elimistön immuunipuolustus on hämmästyttävän hieno ja monimutkainen järjestelmä. Ja se näyttää toimivan hyvin myös uuden koronaviruksen kohdalla.

Immuunipuolustus on sekä soluvälitteistä että vasta-aineisiin perustuvaa. Ensimmäinen puolustuslinja on soluvälitteinen: veren valkosolut, T-lymfosyytit, käyvät erotuksetta kaikkien elimistöön tunkeutuneiden vieraiden partikkeleiden kimppuun ja pyytävät apua merkkiaineiden, sytokiinien avulla. Kun immuunireaktioon tulevat mukaan B-lymfosyytit, osa niistä alkaa tuottaa spesifejä vasta-aineita taudinaiheuttajalle. Osa B-soluista taas erikoistuu muistisoluiksi, jotka tallentavat tiedon taudinaiheuttajasta. Tätä kutsutaan immunologiseksi muistiksi.

Eri tyyppisiä T- ja B-lymfosyyttejä muodostuu luuytimessä kaikille verisoluille yhteisistä kantasoluista. Sen jälkeen ne kypsyvät ja aktivoituvat elimistössä.

Tutkimuksissa on jo osoitettu, että koronavirus laukaisee elimistössä sekä soluvälitteisen immuunisuojan että vasta-aineiden tuotannon. Vasta-aineet ovat Y:n muotoisia molekyylejä, jotka tarttuvat koronaviruksen piikkiproteiiniin ja estävät sitä kiinnittymästä solukalvon reseptoreihin. Näiden neutraloivien vasta-aineiden taso nousee parissa viikossa infektiosta mutta alkaa sitten vähitellen laskea.

Muun muassa kahden Yhdysvalloissa tehdyn tuoreen tutkimuksen mukaan myös koronavirukselle spesifien B-solujen taso laskee, putoamatta kuitenkaan täysin nollaan. Havainto on merkittävä, mutta kumpikaan tutkimus ei ole vielä käynyt läpi tieteellisille julkaisuille tavanomaista vertaisarviointia.

Näin mekanismia kuvaa Arizonan yliopiston immunologi Deepta Bhattacharya:

– Vasta-aineet vähenevät, mutta niiden määrä pysyy tietyllä stabiililla alatasolla, Bhattacharya sanoo aiheesta kirjoittaneen Der Spiegel -lehden mukaan. Tutkimus julkaistiin medRxiv-verkkosivustolla 16. elokuuta.

Tutkimusryhmän oletus on, että B-solut jatkavat vasta-aineiden tuotantoa sen jälkeen kun ne ovat vetäytyneet verenkierrosta luuytimiin. Vasta-aineet näkyivät elimistössä vielä kolme kuukautta sen jälkeen, kun potilaat olivat saaneet positiivisen koronavirusnäytteen. Havainto ei riippunut siitä, oliko potilas sairastanut koronataudin lievän vai vaikean muodon.

– Näyttää hyvinkin siltä, että reaktio on pitkäkestoinen, Bhattacharya arvioi.

” Tämä on juuri sitä, mitä toivottiinkin. Paikallaan ovat kaikki palaset, jotka muodostavat täysin suojaavan immuunireaktion.

Saman suuntaisia tuloksia antoi Washingtonin yliopiston tutkimus, joka on esitetty julkaistavaksi arvostetussa Nature-lehdessä. MedRxiv-sivustolla ennakkoversiona julkaistu artikkeli ei ole vielä läpäissyt lehden tarkistusta.

– Tämä on juuri sitä, mitä toivottiinkin. Paikallaan ovat kaikki palaset, jotka muodostavat täysin suojaavan immuunireaktion, sanoo immunologi Marion Pepper tutkimuksesta kertoneelle The New York Timesille.

Lupaavista tuloksista huolimatta tutkijat esittävät vielä varaumia, sillä immuunipuolustusta covid-19-tautia vastaan on tutkittu vasta muutamia kuukausia. Vielä ei siis tiedetä sitä, ovatko taudin sairastuneet täysin suojassa uudelta tartunnalta – ja jos ovat, kuinka kauan. Jos suoja on pitkäaikainen, se lupaa hyvää myös rokotteen kehitystyölle ja rokotuskampanjoille.

Joidenkin akuutista taudista parantuneiden toipilaiden tiedetään kuitenkin saaneen uudelleen positiivisia tuloksia virusta osoittavissa pcr-testeissä. Niitä on selitetty muun muassa sillä, että testi tunnistaa myös koronaviruksen jäänteet, jotka eivät toimi enää aktiivisesti elimistössä.

Tulokset näyttävät kuitenkin hälventävän pelkoa siitä, että sars-cov-2 onnistuisi jotenkin huijaamaan ihmisen herkkää ja taidokasta immuunipuolustusta.