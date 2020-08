Ensi yönä kannattaa tähyillä tähtitaivaalle: Kello 23 jälkeen koittaa vuoden otollisin aika nähdä perseidejä

Perseidit, kuten muutkin yleisesti tunnetut meteoriparvet, aiheuttaa tähdenlentoja vuosittain aina suunnilleen samaan aikaan.

Ensi yö on vuoden otollisinta aikaa perseidien tähdenlentojen tarkkailuun.

Valtaosa tähdenlennoista nähdään 10.8. ja 14.8. välisenä aikana. Kaikkein otollisinta aikaa tähdenlentojen tarkkailuun on iltayhdestätoista eteenpäin keskiviikon ja torstain välisenä yönä 12.–13.8. Silloin parveen kuuluvia tähdenlentoja voi nähdä tunnin aikana parhaimmillaan muutamia kymmeniä, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry kertoo.

Perseidit ovat yksi näyttävimmistä tähdenlentoparvista. Säännölliset meteoriparvet kuten perseidit johtuvat pyrstötähtien eli komeettojen ydinten murusista, joita komeetat jättävät radalleen kiertäessään Auringon ympäri. Mikäli maapallon rata risteää tämän pölyn kanssa, osa tästä materiaalista voi ajautua Maan ilmakehään.

Osa parven meteoreista on melko kirkkaita. Perseideistä saattaa jäädä taivaalle hetkeksi vana, ja jotkut niistä saattavat näyttää punertavilta.

Perseidit aiheuttaa pyrstötähti nimeltä Swift-Tuttle, joka kiertää Auringon kerran 133 vuodessa. Sen ytimen halkaisija on noin 26 kilometriä.

Meteorien havaitseminen on sitä helpompaa, mitä pimeämpi taivas on ja mitä vähemmän taivaalla on pilviä. Kannattaa siis hakeutua avoimelle paikalle kauas taajamien valoista.

Perseidit ovat useita muita tähdenlentoparvia kuten joulukuun geminidejä ja tammikuun kvadrantideja mukavampia havaita: yöt ovat yleensä edelleen lämpimiä, eikä pilvisyys haittaa havaintoja niin usein kuin talvikuukausina.

Koska pohjoisen yöt ovat edelleen hyvin valoisia ilman Kuun vaikutustakin, perseidejä näkyy käytännössä vain Oulun eteläpuolella.

Lähellä viimeistä neljännestään oleva Kuu nousee itätaivaalle iltayöstä ja sen valo vähentää sitä enemmän havaittavien meteorien määrää, mitä korkeammalle se on ehtinyt nousta. Kuu nousee Helsingissä kello 23.36 ja Oulussa kello 22.53.

Elokuussa on aktiivisena myös muutama merkittävästi niukempi parvi, Vesimiehen suunnalta tulevat eteläiset delta-akvaridit sekä Joutsenen suunnalta tulevat kappa-cygnidit, joita perseidejä katseleva saattaa nähdä muutaman. Myös satunnaisia, mihinkään parveen kuulumattomia tähdenlentoja voi nähdä minä tahansa yönä.

