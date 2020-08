Myös Nasa osallistuu nimenvaihtotalkoisiin – kyytiä saavat Eskimosumu ja galaksipari Siiamilaiset kaksoset

Eskimosumu ja Siamilaiset kaksoset ovat tästä lähtien NGC 2392 sekä NGC 4567 ja 4568.

Suomessa ja muualla maailmassa on tänä vuonna ryhdytty nimenvaihtotalkoisiin, kun erinäiset sopimattomiksi koetut paikannimet, tuotenimet ja muut ovat ovat saaneet uusia, tähän päivään soveliaampia nimiä.

Suomessa esimerkiksi Liperissä sijaitseva Neekerisaari saa karttoihin uuden nimen Seppänen.

Valio on kertonut aikovansa poistaa fetsin turkkilaisen jugurtin pakkauksesta, Fazer on ilmoittanut harkitsevansa Geisha-suklaan nimen vaihtamista, ja nimenvaihtoa on pohtinut myös Eskimo-jäätelön valmistaja. Myös monet urheiluseurat ovat alkaneet pohtia, pitäisikö joukkueiden nimet vaihtaa uusiin.

Yhdysvaltain avaruusjärjestö Nasa liittyy mukaan rivistöön poistamalla käytöstä muutamat taivaallisten kohteiden lempinimet. Kyytiä saavat nimet ”Eskimo Nebula” eli Eskimosumu ja ”Siamese Twins Galaxy” eli galaksipari Siamilaiset kaksoset.

Eskimosumu (NGC 2392) tunnetaan myös muun muassa nimellä Klovnisumu. Se on planetaarinen sumu, jonka tähtitieteilijä William Herschel löysi vuonna 1787. Nimi tulee siitä, että sumu näyttää ihmiskasvoilta, joita ympäröi parkahuppu.

Taivaankappaleille annetaan usein epävirallisia lempinimiä, sillä tyypillisesti ne ovat muutoin vain kirjain- ja numerosarjoja. Nasan mukaan jotkut lempinimet ovat kuitenkin loukkaavia, ja siksi niiden käyttäminen halutaan lopettaa.

– Kun tiedeyhteisö pyrkii tunnistamaan ja torjumaan systemaattista syrjintää ja epätasa-arvoisuutta kentän kaikilla laidoilla, on käynyt selväksi, että tietyt kosmiset lempinimet eivät ole vain epähienotunteisia, vaan ne voivat olla jopa haitallisia, virasto totesi muun muassa CBS Newsin mukaan.

– Nasa tarkastelee epävirallisen terminologian käyttöä osana sitoutumistaan monimuotoisuuden, oikeudenmukaisuuden ja osallistavuuden edistämiseen.

Monet alkuperäiskansoihin kuuluvat pitävät eskimoa halventavana terminä. Siiamilaiset kaksoset taasen on vanhentunut ilmaisu, jolla viitataan kaksosiin, jotka ovat kiinni toisissaan. Nimitys tulee 1800-luvulla Siamissa eli nykyisessä Thaimaassa syntyneistä kuuluisista kaksosista Chang ja Eng Bunkerista.

Tästä lähtien Eskimosumua ja Siamilaisia kaksosia kutsutaan Nasassa vain niiden oikeilla nimillä eli NGC 2392 sekä NGC 4567 ja 4568.