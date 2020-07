”Potentiaalisesti vaarallinen” asteroidi ohittaa Maan tänä iltana – lähipäivinä vielä lähempänä liikkuu omakotitalon kokoinen murikka

2020ND-asteroidi kiitää peräti 13 kilometrin sekuntivauhtia. Tulevina päivinä myös muita asteroideja suhahtelee planeettamme ohi.

Vuosi 2020 on ollut mitä erikoisin, eikä loppua näy. Tänään 24. heinäkuuta planeettamme Maan ohittaa kivi, joka on halkaisijaltaan 170 metriä eli noin kerrostalon kokoluokkaa. Yhdysvaltain avaruusjärjestön Nasan mukaan kyseinen asteroidi, 2020ND nimeltään, on ”potentiaalisesti vaarallinen” kokonsa ja lentoetäisyytensä takia.

Kyseinen asteroidi kiitää 48 000 kilometrin tuntivauhtia, ja se ohittaa Maan 0,037 astronomisen yksikön eli noin viiden miljoonan kilometrin etäisyydeltä. Avaruuden mittakaavassa se on lyhyt matka. Esimerkiksi Maasta Kuuhun on matkaa noin 384 400 kilometriä.

Nasan arvion mukaan asteroidi on lähimpänä maata Suomen aikaa kello 19.13.

Nasa luokittelee mahdollisesti vaaralliseksi kaikki asteroidit, jotka ohittavat Maan alle 0,05 astronomisen yksikön etäisyydeltä ja jotka ovat halkaisijaltaan yli 150 metriä. Todellista vaaraa 2020ND-asteroidista tuskin kuitenkaan on, vaikka se onkin suurempi kuin normaalisti planeettamme ohittavat avaruuskappaleet.

Eikä siinä vielä kaikki. Joka vuosi erilaisia asteroideja kulkee Maan ohi lukuisia. Nasan mukaan näistä mahdollisesti vaarallisia on hieman alle 1400.

Tulevina päivinä asteroideja tuleekin lisää. Nasan mukaan 25. heinäkuuta 0,041 astronomisen yksikön etäisyydeltä Maan ohittaa noin lentokoneen kokoinen asteroidi. 27. heinäkuuta ohi kiitää pieni, omakotitalon kokoinen asteroidi ja 28. heinäkuuta Maan ohittaa kaksi eri kokoista asteroidia.

Komeetta NEOWISE kuvattuna Kreikasta 21. heinäkuuta.

Asteroideja suhahtaa Maan ohi myös 29. heinäkuuta, ja peräti kolme kappaletta 31. heinäkuuta.

Syyskuun 1. päivä 2011 ES4 -niminen asteroidi ohittaa Maan hyvin läheltä, vain 72 000 kilometrin etäisyydellä. Sen läpimitta on 22–49 metriä.

Suurin koskaan havaittu asteroidi on kääpiöplaneetta Ceres, joka havaittiin vuonna 1801. Sen läpimitta on noin tuhat kilometriä.

Bennu kuuluu Nasan seuraamiin asteroideihin. Nasan kuvassa näkyy Bennun pinnalta irtoavia hiukkasia.

Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaan aurinkokunnassamme arvellaan olevan kaiken kaikkiaan noin 400 000 asteroidia eli pikkuplaneettaa, joiden läpimitta on vähintään kilometrin. Asteroidien koostumus vaihtelee kivisestä ja metallisesta jäiseen ja niiden seoksiin.