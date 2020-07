280 tonnia komposiittia, alumiiniseosta, titaania, polttoainetta ja hyötykuormaa – kuinka ihmeessä tämä jättiläinen pysyy ilmassa?

Jos luulit tietäväsi miten lentokone lentää, saatat erehtyä – nostovoiman synnystä kiistellään yhä.

Airbus A350-900 -matkustajakoneen suurin lentoonlähtöpaino on muhkeat 280 tonnia. Oletetaan, että kone lähtee Helsinki-Vantaan kentältä täyteen kuormattuna. Jättiläisen vauhti alkaa kiihtyä. Lentoonlähtönopeudessa se kohottaa raskaan massansa laskutelineiden päältä ja irtoaa kiitotiestä. Siipien pitää sillä hetkellä tuottaa nostovoima, joka ylittää tuon 280 tonnia.

Jättiläisen kohoaminen siivilleen tuntuu aina yhtä ihmeelliseltä. Ja laskussa Airbus näyttää aivan kuin roikkuvan ilmassa, kun se lähestyy suhteellisen hitaasti kiitotien päätä. Miten se on mahdollista?

Nostovoimalle ei ole yhtä, kaiken kattavaa selitystä. Alan asiantuntijat ovat vuosikymmenien ajan yrittäneet yhdistää eri teorioita ja täyttää tietämättömyyden aukkoja, saavuttamatta kuitenkaan yksimielisyyttä.

Airbus A350 on optimoitu lentämään mahdollisimman taloudellisesti korkealla, ohuessa ilmassa 0,8–0,9 Machin nopeudella. Alhaisissa nopeuksissa siipien nostovoimaa kasvattavat etureunalaipat (kuvassa) ja laskusiivekkeet.

Vaikka lentämisen teoreettisesta perustasta kiistellään yhä vieläkin, hallitsevat ilmailuinsinöörit tarvittavan matematiikan. He osaavat suunnitella lentokoneita, jotka todistettavasti pysyvät ilmassa. Lentämisessä voi silti nähdä jotakin taianomaista, jota kova insinööritiede ja laskukaavat eivät täysin avaa.

”Yhtälöt eivät ole selityksiä eivätkä myöskään niiden ratkaisut”, kirjoitti Scientific American -lehti laajassa aerodynamiikkaa käsittelevässä artikkelissa viime helmikuussa.

Industry professor Stephen Wright opettaa lentotekniikkaa Tampereen yliopistossa. Hän itsekin innokas harrastajalentäjä.

Lentotekniikan industry professor Stephen Wright Tampereen yliopistosta ei haluaisi puhua ylenpalttisesti matematiikasta ja fysiikasta, kun IS kysyy häneltä, miten lentokoneet pysyvät ilmassa. Wright pelkää, että liika teoretisointi sammuttaa kiinnostuksen aiheeseen.

Sen sijaan Wright puhuu mielellään optimoinnista ja suunnittelusta vanhojen koeteltujen ratkaisujen päälle.

– Jos kuuntelee matemaatikkoja, OK, voi tätä kysymystä käsitellä matemaattisena harjoituksena. Muut kuin he eivät kuitenkaan aina pysty muodostamaan itselleen käsitystä esimerkiksi virtausten muutoksista – onko kyse laminaarivirtauksesta, transitiosta vai turbulentista virtauksesta, Wright sanoo.

Apua. Nuo kolme nostovoiman teoriaan liittyvää termiä ovat vain maistiaisia kaikista käsitteistä, fysiikan laeista ja yhtälöistä, joista aerodynamiikassa puhutaan. Nostovoimaan liittyvät lisäksi keskeisesti muun muassa työntövoima, ilmanvastus, siipien kohtauskulma, patopisteet, sirkulaatio ja ilman dynaaminen paine, mutta niitä kaikkia on mahdotonta selittää tässä lyhyesti.

Wright on oikeassa. Teorioita helpompaa on ymmärtää, että lentokoneiden suunnittelijat ottavat mallia vanhoista ratkaisuista. Ei ole ihme, että suuret matkustajakoneet ovat pysyneet ulkomuodoltaan samankaltaisina kymmenien vuosien ajan. Tällä toimintatavalla on pitkä historia, professori kertoo.

– Liitokoneissa ja varhaisissa lentokoneissa käytettiin teknologiaa, joka oli peräisin kilpasoutuveneistä, Wright kertoo.

– Ne rakennettiin vahvoista ja taipuisista puurimoista, jotka päällystettiin kankaalla. Näin saatiin haluttu rakenne. Kangas tehtiin vettä hylkiväksi käsittelemällä se aineella, josta käytettiin nimeä dope. Se antoi tiukan, rumpua muistuttavan pinnan.

”Dope” oli tahmeaa lakkaa.

Siellä se pysyi! Orville Wright lensi Flyer-konetta Fort Myerin sotilastukikohdassa Virginiassa syyskuussa 1908.

Ensimmäisen moottorilennon tekivät Wrightin veljekset Yhdysvalloissa joulukuussa 1903. Heidän Flyer-koneensa ei syntynyt hetken neronleimauksesta, vaan se oli kovan työn hedelmä. Siipiprofiiliensa testausta varten veljekset rakensivat alkeellisen tuulitunnelin.

– Näillä ensimmäisillä pioneereilla kaikki perustui kokeiluun. Matematiikan soveltaminen tuli vasta jälkeenpäin, kun lentämistä haluttiin ymmärtää, Stephen Wright sanoo.

Nostovoiman teorian taustaa pitää silti etsiä paljon kauempaa historiasta kuin Flyerin ensilennosta.

Hollantilais-sveitsiläinen matemaatikko ja fyysikko Daniel Bernoulli (1700–1782) tutki virtausmekaniikkaa ja havaitsi, että nesteen tai kaasun – tieteen kielellä fluidin – virtauksessa paine alenee kun nopeus kasvaa, ja päinvastoin. Siitä tuli Bernoullin laki.

Bernoullin laista johdetun vanhan teorian mukaan lentokoneen siipiprofiilin kaarevalla yläpinnalla ilma virtaa nopeammin ja kulkee hieman pidemmän matkan kuin alapinnalla. Silloin siiven etureunassa toisistaan eroavat ilmapartikkelit kohtaavat uudelleen siiven jättöreunassa. Se synnyttää yläpinnalle laajan alipaineen ja alapinnalle taas ylipaineen. Tästä syntyy nostovoima.

Bernoullilainen malli ei selitä sitä, miksi lentokone, jonka siipiprofiili on muodoltaan litteä ja symmetrinen, pysyy ilmassa. Eikä sitä, miksi kaareva siipiprofiili sallii koneen lentämisen selällään. Malli on myös osoitettu siltä osin vääräksi, ettei ilmavirtauksen nopeus siiven yläpinnalla tosiasiassa kasva suuremmaksi kuin alapinnalla. Jää avoimia kysymyksiä.

Mallin voi itsekin todeta puutteelliseksi. Paperista taiteltu lennokki pysyy ilmassa, vaikka sen siivet ovat suorat.

Toinen teoria on peräisin Isaac Newtonin (1642–1726) ajatuksista. Sen mukaan nostovoima syntyy, kun siipi taittaa ilman virtausta alaspäin. Selitys on siinä, että jokaisella voimalla on Newtonin kolmannen lain mukaan yhtä suuri vastavoima.

Keskeinen elementti tässä mallissa on siiven kohtauskulma – kulma, jolla siipiprofiili kohtaa ilmavirran. Jos kohtauskulma on nolla, ei synny nostetta. Jos kohtauskulma kasvaa liikaa, siivet menettävät nostovoimansa ja kone sakkaa.

Voima-vastavoima-mallissa on siinäkin ongelmia. Se ei selitä siiven yläpuolelle muodostuvaa alipainetta. Alipaine syntyy, oli siiven yläpinnan muoto sitten kaareva tai litteä. Paine-erot tasoittuvat vasta, kun kone laskeutuu ja pysähtyy.

Edetäänpä lentämisen tarinassa Wrightin veljeksistä 1930-luvulle. Silloin lentokoneet pääsivät jo korkealle. Ja mitä korkeammalle ne nousevat, sitä enemmän ilman ominaisuudet muuttuvat: lämpötila laskee ja ilma harvenee. Silloin myös siipien nostovoima pienenee, ja koneen on lennettävä nopeammin, jotta se pysyisi ilmassa. Suunnittelijat joutuivat ottamaan sen huomioon laskelmissaan.

Kun vahtia on tarpeeksi, ilma ei enää puristu kokoon lentokoneen edessä. Tuulitunnelikuva shokkiaalloista, jotka syntyivät X-15-koneen pienoismallin yliäänikokeissa tuulitunnelissa Yhdysvalloissa.

Lentämisestä tuli yhä nopeampaa. Ihminen, ikuinen seikkailija, alkoi koputella äänivallia. Potkurikoneet eivät kyenneet murtamaan sitä vaakalennossa, mutta rakettikone Bell X-1 paukautti sen rikki lokakuussa 1947. Äänen nopeudessa ilman virtaus on erilaista kuin aliäänisissä nopeuksissa.

– Kaikki sujuu itse asiassa aivan hyvin siihen saakka, kunnes päästään nopeuteen 0,5 Machia. Sen jälkeen ilmavirran ominaisuudet muuttuvat. Yhden Machin nopeudessa ilma muuttuu kokoon puristuvasta aineesta kokoon puristumattomaksi. Koneen on oltava tietyllä tavalla suunniteltu, jotta se pystyy läpäisemään äänivallin, Wright kertoo.

Sotilaslentokoneet ovat kuin nuolia, tai tikkoja. Ne pystyvät äänivallin rikkomiseen. Nykyaikaiset suihkumatkustajakoneet sen sijaan lentävät tyypillisesti 0,8–0,9 Machin nopeudella 10 000–12 000 metrin korkeudessa. Ne on optimoitu juuri tällaiseen lentämiseen.

Näin murtuu äänivalli. Yhdysvaltain F/A-18C Hornet -hävittäjä kuvattiin lentotukialus Carl Vinsonin kannelta vuonna 2011. Näyttävä kuva sokkiaallosta syntyy, kun alipaine saa ilman kosteuden tiivistymään vesipisaroiksi.

– Lentokonevalmistajat suunnittelevat koneet pitäen silmällä sitä, missä koneet toimivat suurimman osan elinkaarestaan. Suunnitteluohjelmistot ottavat huomioon kaikki eri tekijät ja laskevat ne yhteen. Näin kone saadaan toimimaan parhaiten siellä, missä se on tarkoitettu lentämään.

Laskut ja nousut ovat tietenkin asia erikseen. Matalissa nopeuksissa koneen siipien nostovoimaa pitää kasvattaa siivekkeiden ja etureunalaippojen avulla. Lentokoneen ikkunasta näkee hyvin, kuinka ne toimivat.

” Yhden Machin nopeudessa ilma muuttuu kokoon puristuvasta aineesta kokoon puristumattomaksi.

Ilma-alusten suunnittelutyössä käytetään nopeita tietokoneita ja niin sanottuja CFD-ohjelmistoja (Computational Fluid Dynamics, suom. numeerinen virtausdynamiikka). Ohjelmistojen avulla voidaan muun muassa laskea ja mallintaa sitä, miten eri siipimuodot käyttäytyvät.

Nostovoiman uudet teoriat perustuvat CFD-simulaatioihin, jotka ottavat huomioon tosielämän realiteetit, esimerkiksi ilman viskositeetin eli kyvyn vastustaa virtaamista. Viskositeetti tarkoittaa fluidin sisäistä kitkaa.

Boeing 777 oli Wrightin mukaan yksi ensimmäisistä matkustajakoneista, jonka siivet suunniteltiin kokonaan tietokoneen avulla. Kone teki ensilentonsa vuonna 1994.

Uutta laajaa nostovoiman teoriaa on kehittänyt muun muassa Boeingin siviili-ilmailuyhtiössä elämäntyönsä tehnyt insinööri Doug McLean. Hän pitää lentokoneen siipeä yksinkertaisena laitteena, joka kääntää ilman virtauksen suunnan alaspäin. Sellainenhan se onkin, mutta pelissä on paljon muutakin.

McLeanin mallissa nostovoima syntyy neljästä edellä mainitusta elementistä: 1) ilman virtaus kiihtyy siiven yläpinnalla, 2) ilman virtaus kääntyy alas siiven ohjaamana, 3) siiven yläpuolelle syntyy alipaine ja 4) siiven alapuolelle syntyy ylipaine. Viides tarvittava elementti on näiden neljän tekijän yhteispeli, keskinäisriippuvuus.

”Ne tukevat toisiaan vastavuoroisessa syy- ja seuraussuhteessa, eikä yksikään niistä toteudu ilman muita. Paine-erot synnyttävät siiven nostovoiman samaan aikaan kun ilmavirtauksen kääntyminen alaspäin ja muutokset ilman virtausnopeudessa ylläpitävät paine-eroja”, McLean kirjoittaa Scientific American -lehden mukaan.

Kaikki nämä tekijät sitoo yhteen Newtonin toinen laki eli mekaniikan toinen peruslaki, joka kuuluu näin: mitä suurempi on kappaleeseen kohdistuva voima, sitä suurempi on kiihtyvyys, jonka se kappaleelle antaa. Toisin sanoen: ”Kun paine-ero siiven ylä- ja alapinnan välillä kohdistaa ilmapartikkeleihin voiman, muuttuu ilmapartikkeleiden liikkeen suunta tai nopeus, tai molemmat”, McLean selittää. Näin syntyy laaja painekenttä, joka pitää lentokoneen ilmassa.

Finnairin laivastossa on 14 suurta Airbus A350-900 -matkustajakonetta. Koneen siipien kärkiväli on 66,9 metriä.

Aivan erityisen mausteen soppaan tuo se, että ilmapartikkelit seuraavat siipiprofiilin kaarevaa muotoa virratessaan sen yläpuolella. Ne eivät siis virtaa suoraan siiven taakse.

Toiset tutkijat selittävät tätä ilmiötä sillä, että siiven yläpintaan muodostuu osittainen tyhjiö, joka vetää ilmahiukkasia puoleensa. Kaikki eivät tätä selitystä niele. Joskus ilmapartikkelit nimittäin rikkovat sääntöjä ja irtautuvat siiven yläpinnasta.

Vieläkään ei siis olla selvillä vesillä. Nyt on professori Wrightin vuoro sekoittaa pakkaa. Hän ja useat muut lähteet ovat vakuuttuneita siitä, ettei ilma virtaa nopeammin siiven ylä- kuin alapuolella. Se on todistettu tietokonesimulaatioin.

– Tästä päästään (virtauksen) paikallisiin vaikutuksiin siiven etu- ja jättöreunassa. Ne voidaan havaita ja ne selittävät sen, miksi lentokoneet eivät tarvitse kovin suuria siipiä, vaan pienemmät.

” Meillä suhtaudutaan näihin asioihin hyvin pragmaattisesti.

Kääk, sanoisi Aku Ankka. On vieläkin vaikea ymmärtää, kuinka suunnittelija pystyy toimimaan ilman vakaata teoreettista pohjaa työlleen.

– Otetaan kaikki nämä, sekoitetaan ne yhteen ja toivotaan, että lopputulos on toimiva. Kysymys on siitä, tehdäänkö oikeat laskelmat, onko niissä käytetty data oikeaa ja käytetäänkö oikeita yhtälöitä, sanoo professori Wright.

– Minä työskentelen insinööritieteiden puolella – meillä suhtaudutaan näihin asioihin hyvin pragmaattisesti.

Mutta kuka tässä nyt on oikeassa? Mahdotonta sanoa.Lähteet: Ed Regis: No One Can Explain Why Planes Stay in the Air. Scientific American, February 1, 2020; Risto Pajuniemi: Taistelu nostovoimasta. Ilmailutoimittajat ry