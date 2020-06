Uusi eurooppalaistutkimus: Geenit vaikuttavat koronan vaarallisuuteen – suomalaisten enemmistöllä riski vakaviin oireisiin

Uusi tutkimus tukee kiinalaisten aiempia havaintoja siitä, että A-veriryhmän omaavat saavat todennäköisemmin vakavia koronaoireita.

Eurooppalaistutkijat ovat löytäneet yhteyden koronaviruksen vakavan muodon ja A-veriryhmän välillä. Asiasta uutisoi New York Times.

Tutkimuksessa selvisi, että vaihtelut kahdessa kohtaa koronaviruspotilaiden geeniperimässä yhdistyvät kasvaneeseen riskiin sairastua vakavaan hengitysvaikeusoireyhtymään. Toinen näistä kohdista sisältää geenin, joka määrää veriryhmän. Koronapotilaalla, joilla on A-veriryhmä, on 50 prosenttia suurempi todennäköisyys joutua hengityskoneeseen tai tarvita lisähappea, tutkimus osoittaa.

Aiemmin keväällä maailmalla uutisoitiin laajasti kiinalaistutkimuksesta, joka antoi samanlaisia viitteitä.

A-veriryhmä on suomalaisilla yleisin. Suomalaista hieman yli 40 prosenttia kuuluu A-veriryhmään. Nykykäsityksen mukaan parhaiten koronavirukselta suojaavaan O-veriryhmään kuuluu noin 27 prosenttia suomalaisista.

Eurooppalaistutkijoiden löydökset viittaavat siihen, että vielä tuntemattomat tekijät voivat pelata suurta roolia siinä, kuka saa vakavan koronaviruksen aiheuttaman sairauden.

Tutkijat ovat jo aiemmin määrittäneet, että ikä tai perussairaudet lisäävät vakavan koronaviruksen aiheuttaman sairauden riskiä. New York Timesin jutussa kerrotaan genetiikan tutkijoiden toivovan, että DNA-testit voisivat auttaa aggressiivista hoitoa vaativien potilaiden tunnistamisessa. Syyn löytäminen sille, miksi tietyt geenit aiheuttavat vakavan sairauden, voisi auttaa myös lääkkeiden kehittäjiä.

Tutkimus toteutettiin yhteistyötä lääkäreiden kanssa Espanjassa ja Italiassa. Lääkärit ottivat verinäytteitä 1 610 potilaalta, jotka olivat hengityskoneessa tai tarvitsivat lisähappea. Tutkijat erottivat DNA:n näytteistä ja skannasivat sen. Sitten tutkijat tekivät saman tutkimuksen 2 205 verenluovuttajalle, joilla ei ollut koronavirusta.

Tutkijat etsivät geeniperimästä kohtia, joissa erityisen suurella osalla osa vakavasti sairastuneista potilaista oli samoja geenivaihteluita ja vertasivat niitä terveiden näytteenantajien näytteisiin. Näin tutkijat löysivät kaksi kohtaa geeneistä, joissa oli paljon samoja vaihteluita. Näistä toinen säätelee ihmisen veriryhmää.

On vielä epäselvää, miten veriryhmä tarkkaan ottaen vaikuttaa virukseen. Verityyppiin vaikuttava geeni sisältää myös DNA:ta, joka toimii kytkimenä geenille, joka tuottaa vahvan immuunipuolustuksen aktivoivaa proteiinia. Covid-19 voi saada joissain ihmisissä aikaan immuunipuolustuksen ylireagoimisen, mikä johtaa vakaviin oireisiin. New York Timesin jutun mukaan onkin teoreettisesti mahdollista, että nyt löydettyjen geneettisten vaihtelujen ja immuunipuolustuksen ylireagoimisen välillä on yhteys.