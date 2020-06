WHO muutti koronaviruksen hoitosuosituksiaan hämärän pikkufirman aineiston perusteella – palkkalistoilla pornomalli ja tieteiskirjailija

WHO keskeytti kokeet hydroksiklorokiinin käytöstä epäilyksenalaiseksi asettuneen tutkimuksen perusteella.

Brittiläinen Guardian-lehti paljastaa, että maailmanlaajuisia koronaviruksen hoitoon liittyviä suosituksia on tehty epäilyttävän aineiston perusteella.

Muun muassa Maailman terveysjärjestö WTO ja useat valtiot ovat perustaneet suosituksensa tutkimuksiin, joiden lähteenä on ollut amerikkalaisyritys Surgispheren aineisto.

Surgisphere on tuntematon yritys, jonka palkkalistoilla on sen toimitusjohtajan Sapan Desain mukaan vain 11 työntekijää. Yrityksen verkkosivujen perusteella sen markkinointipäällikkö on pornomalli ja sen tiedetoimittaja on tieteiskirjailija.

Surgisphere väittää koonneensa yli 1 200 sairaalaa ja 15 000 koronaviruspotilasta käsittävän maailmanlaajuisen tietokannan. Desai on ollut yhtenä julkaisijoista useissa tieteellisissä tutkimuksissa, jotka ovat pohjautuneet aineistoon.

Yksi tutkimuksista julkaistiin Lancetissa ja toinen New England Journal of Medicinessä. Molemmat lukeutuvat maailman arvostetuimpiin tieteellisin julkaisuihin. Nyt ne ovat ilmoittaneet ryhtyvänsä tutkimaan Surgispheren aineiston aitoutta.

Lancetissa julkaistu tutkimus koski Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suosimaa hydroksiklorokiiniä. Toukokuun 22. päivä julkaistun tutkimuksen mukaan lääke nostaa koronaviruspotilaiden kuolleisuutta ja aiheuttaa sydänvaivoja. Tutkimus johti osaltaan siihen, etä WHO lopetti kokeet hydroksiklorokiinin käytöstä koronaviruksen hoidossa.

Keskiviikkona WHO ilmoitti jatkavansa kokeita, koska sen havaintojen mukaan lääke ei aiheuta korostunutta kuolemanriskiä.

Epäilyt Surgispheren aineiston aitoudesta heräsivät, kun Lancetin tutkimusaineistossa väitettiin olleen mukana viisi australialaista sairaalaa, joissa oli kuollut 73 potilasta. Johns Hopkinsin yliopiston tietokannan mukaan Australiassa ei kuitenkaan ollut kuollut tuohon mennessä koronavirukseen kuin 67 henkilöä.

Guardian otti yhteyttä seitsemään australialaissairaalaan, joista yksikään ei ollut kuullut Desaista tai hänen yrityksestään. Useat Guardianin haastattelemat asiantuntijat pitivät mahdottomana, että tuntematon yritys olisi saanut nopeassa ajassa koottua maailman johtavan tietokannan koronaviruspotilaista.

Desai kiisti epäilyt Guardianille, tosin hän jätti vastaamatta useisiin kysymyksiin aineistoon liittyvistä yksityiskohdista.