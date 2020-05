Koronainfektio tuottaa sekä virukseen tarttuvia vasta-aineita että viruksen tunnistavia valkosoluja. Tämä on hyvä uutinen, mutta rokotteiden kehitystyössä on yhä paljon epävarmuutta. Suomalainen rokoteaihio etenee kesällä eläinkokeisiin.

Uusi koronavirus SARS-CoV-2 on kiertänyt maailmaa vasta viime talvesta lähtien. Viruksesta tiedetään jo varmasti, että infektio herättää ihmisen immuunipuolustuksen. Tutkijat saavat jatkuvasti lisää tietoa immuunivasteen laadusta ja sen antaman suojan kestosta. Kaikkiin kysymyksiin ei kuitenkaan ole vielä vastauksia.

IS kokosi seuraavaan uutta tutkimustietoa.

Mitä immuniteetista nyt tiedetään?

Siitä on hyviä uutisia: covid-19-taudista toipuneilta on löydetty sekä virukseen tarttuvia vasta-aineita että spesifejä, viruksen tunnistavia lymfosyyttejä eli valkosoluja: auttaja-T-soluja ja tappaja-T-soluja. Auttajasolut aloittavat immuunipuolustuksen vastaiskun virusta vastaan aktivoimalla muita immuunisoluja muun muassa tuottamaan vasta-aineita. Tappajasolut puolestaan tuhoavat viruksen infektoimia ihmisen soluja. Varsinkin auttaja-T-solut ovat immuunipuolustukselle ratkaisevan tärkeitä. Löydöistä kertoi tiedelehti Cell artikkelissa, joka on hyväksytty julkaistavaksi 7. toukokuuta.

Spesifit T-solut tunnistavat jonkin tietyn pienen osan vierasta valkuaisainetta. Siten ne voivat olla herkkiä yhdelle tietylle taudinaiheuttajalle, tässä tapauksessa uudelle koronavirukselle, tai useammalle samankaltaiselle taudinaiheuttajalle, esimerkiksi usealle eri koronavirustyypille. Spesifien T-solujen löytyminen voi viitata siihen, että mahdollinen rokote antaa pitkäaikaisen suojan taudilta. Virukselle kehittyvien vasta-aineiden määrä nimittäin alkaa laskea ajan myötä, mutta immunologista muistia välittävät T-solut säilyvät elimistössä pitkään.

Vielä ei kuitenkaan tiedetä, kuinka pitkään sairastetun luonnonviruksen antama immuniteetti on riittävän hyvä suojatakseen toipunutta uudelta, usein ensimmäistä lievemmältä infektiolta, ja estääkö se uutta infektiota tarttumasta eteenpäin. Tästä on aloitettu pitkäaikainen seurantatutkimus, Cell-lehti kertoi.

Oxfordin yliopiston, lääkejätti AstraZenecan ja Intian seerumi-instituutin rokoteaihio on nimeltään ChAdOx1.

Millaista tehoa uudet rokoteaihiot ovat osoittaneet?

Kliinisiin tutkimuksiin on Maailman terveysjärjestön listan mukaan edennyt jo 10 erilaista rokoteaihiota. Esimerkiksi Kiinassa CanSino-yhtiön ja Pekingin bioteknologian instituutin aihio on niin sanottu virusvektorirokote, Yhdysvalloissa Moderna-yhtiö ja kansallinen infektio- ja allergiasairauksien instituutti NIAID puolestaan kehittävät lähetti-rna:han perustuvaa rokotetta, ja bioteknologiayhtiöllä Inoviolla on dna-rokoteaihio. Kaikkien näiden kehittely on jo edennyt pitkälle, mutta mitään läpimurtoa tutkimuksessa ei ole tehty. Kuva rokotteiden antamasta suojasta on Nature-lehden kriittisen arvion mukaan edelleen hämärä.

Pitkällä on myös Oxfordin yliopiston rokotehanke Britanniassa. Aihio tuotti apinoilla kohtalaisia vasta-ainetasoja, ja ihmiskokeet on jo aloitettu. Oxfordin aihio on samantyyppinen virusvektorirokote kuin CanSinon ja suomalaisten tutkijoiden Kalle Sakselan, Seppo Ylä-Herttualan ja Kari Alitalon rokotekandidaatti. Oxford ja CanSino käyttävät vektorina eli kuljettimena adenovirusta, johon siirretään koronaviruksen perimäainesta. Suomalaishankkeessa periaate on sama, mutta kuljetin hieman erilainen.

– Oma rokoteaihiomme on vielä tuotantovaiheessa ja etenee eläinkokeisiin kesän mittaan, edellyttäen että saisimme hieman rahoitusta jostain varmistettua, kertoi Helsingin yliopiston virologian professori Saksela IS:lle viikonvaiheessa.

Moderna kertoi ensimmäisten ihmiskokeiden tuloksista tiedotteessaan 18. toukokuuta. Yhtiön mukaan lähetti-rna-koerokote sai aikaan neutraloivien eli suojaavien vasta-aineiden tuotannon kaikilla koehenkilöillä. Koehenkilöt myös sietivät rokotetta hyvin. Suojaavien vasta-aineiden määrä oli vähintään yhtä suuri kuin luonnonviruksen sairastaneilla toipilailla. Asiantuntijoiden mukaan se ei kuitenkaan välttämättä riitä tehokkaaseen suojaan covid-19:a vastaan.

Moderna ei kuitenkaan ole julkistanut tutkimustensa taustatietoja. Nature-lehden mukaan lähetti-rna-rokotteita on helppo kehittää, mutta yksikään niistä ei ole vielä saanut myyntilupaa missään maailmassa.

– Moderna on saanut paljon hypeä ja valtavasti rahaa, vaikka ei juuri mitään ole kertonut tuloksistaan. Itse pidän tuota Modernan lähestymistapaa aika epävarmana, professori Saksela kommentoi.

Science-lehti kertoi 6. toukokuuta, että kiinalaisen SinoVacin rokoteaihio tuotti makakiapinoilla hyviä tuloksia ja korkeita vasta-ainetasoja. Tämä aihio perustuu kokonaisiin, inaktivoituihin koronaviruksiin. Myös Inovion dna-rokote tuotti laboratorio- ja eläinkokeissa sekä suojaavia vasta-aineita että koronavirukselle spesifejä T-soluja, kertoi Nature-lehti 20. toukokuuta.

– Pidän julkaistuja apinatuloksia inaktivoidulla koko viruksella, adenovektoroidulla rokotteella, sekä dna rokotteella kuitenkin varsin lupaavina, vaikka infektio ei olekaan täysin estynyt, Saksela arvioi.

Bioteknologiayhtiö Sinovacilla on lupaava rokoteaihio, jossa käytetään toimintakyvyttömiksi tehtyjä kororonaviruksia. Kuva yhtiön laboratoriosta Pekingissä.

Voivatko aiemmat infektiot ja rokotteet suojata koronataudilta?

Professori Kalle Saksela arvioi IS:lle 28. huhtikuuta, että aiemmin sairastetuilla ”flunssakoronaviruksilla” voisi olla osuutta hankitussa immuniteetissa uutta koronavirusta vastaan. Yleiset koronavirukset 229E, HKU1, NL63 ja OC43 aiheuttavat tavallisimmin vain lievän hengitystieinfektion, ja niitä kiertää väestössä joka vuosi. Niiden vasta-aineet voivat siis suojata koronataudilta tai vaikuttaa siihen, että oireet jäävät lieviksi. Tätä kutsutaan ristisuojaksi.

Cambridgen yliopiston huhtikuussa medRxiv-sivustolla julkaisemassa vertaisarvioimattomassa tutkimuksessa löytyi myös viitteitä siitä, että tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan annettava mpr-kolmoisrokote suojaisi SARS-CoV-2:lta. Selitys on siinä, että näitä tautia aiheuttavien virusten tietyt rakenneosat muistuttavat uutta koronavirusta. Tämä ristisuoja voi osaltaan olla selitys sille, että mpr-rokotteen saaneet lapset ja nuoret saavat usein lievän tai oireettoman koronainfektion. Cambridgen tutkimuksen tulokset ovat alustavia, ja ne vaativat vielä lisäselvityksiä.

Aiemmin sairastetut koronavirusinfektiot ja kolmoisrokote saattavat siis tuottaa väestötason immuniteettia covid-19-tautia vastaan.

– Ihminen voi olla osittain immuuni uudelle sars-2-virukselle. Todennäköisempi seuraus on, että hän sairastaa infektion vain lievempänä, sanoi Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri aiheesta Helsingin Sanomissa 20. toukokuuta.

Potilasnäytteestä eristettyjä SARS-CoV-2-viruksia elektronimikroskooppikuvassa.

Voiko immuunipuolustusta tehostaa lääkkein?

Vaikeaan koronavirustautiin sairastuneiden potilaiden tutkimuksista on käynyt ilmi, että heillä on elimistössään hyvin vähän T-soluja. Niiden määrä voi suorastaan romahtaa, kun infektio on kovimmillaan.

Britanniassa on nyt aloitettu kliininen tutkimus, joka selvittää lääkkeenä annettavan interleukiini 7:n vaikutusta koronapotilaiden T-solutasoon. Tutkimuksen tekevät Francis Crick -instituutti, King’s College London ja Guy’s and St Thomas’s -sairaala, kertoi BBC perjantaina.

Normaalisti ihmisen veressä on 2 000–4 000 T-solua mikrolitraa kohti. Tutkimusryhmä on löytänyt vakavan covid-19-taudin saaneilta vain 200–1 200 T-solua mikrolitrassa. Kun potilaat alkavat toipua taudista, lähtee myös T-solujen määrä nousuun.

Interleukiini 7 on sytokiini, immuunipuolustuksen välittäjäaine. Se säätelee lymfosyyttien kehitystä, ja pienessä potilasryhmässä sen on jo todettu lisäävän turvallisesti niiden tuotantoa. Uudessa kliinisessä tutkimuksessa brittitutkijat antavat interleukiini 7:ää potilaille, jotka ovat olleet covid-19-taudin vuoksi tehohoidossa vähintään kolme vuorokautta. Tutkijat toivovat, että hoito auttaa immuunipuolustusta puhdistamaan viruksen elimistöstä.

Ehkäisevätkö ravinto tai ravintolisät koronavirustautia?

Lääketiede on selvittänyt jo pitkään ravinnon koostumuksen vaikutusta infektioherkkyyteen yleisellä tasolla, ja eniten tietoa on saatu C- ja D-vitamiineista sekä sinkistä. Koululääketieteen kanta on, ettei tavallista monipuolista ravintoa syövä terve henkilö hyödy niiden lisäämisestä ravintoon, sillä ylimäärä ei tuo lisätehoa.

C-vitamiinilisä ja sinkkiasetaattitabletit eivät estä ketään sairastumasta flunssaan tai covid-19-tautiin. Sen sijaan ne voivat hieman lyhentää flunssan oireita.

Sinkki estää laboratorio-oloissa lieviä hengitystieinfektioita aiheuttavien ”flunssakoronavirusten” perimäaineksen rna:n kopioitumista ja viruksen monistumista soluviljelyssä, kertoo intialainen tutkijaryhmä British Medical Journal -lehdessä 23. maaliskuuta julkaistussa kirjeessä. Tutkijat esittävät, että sinkkilisän tai sinkkiä sisältävien elintarvikkeiden käyttö mahdollisesti edistäisi väestön terveyttä uuden koronaviruksen aiheuttaman pandemian aikana erityisesti niissä maissa, joissa sinkin saanti on alhaista. ’

Kiinassa on ClinicalTrials.gov -verkkosivuston mukaan meneillään 140 potilaan kaksoissokkotutkimus, jossa selvitetään suurten suonensisäisten C-vitamiiniannosten vaikutusta uuden koronaviruksen aiheuttaman vaikean keuhkokuumeen oireisiin. Tutkijoiden hypoteesina on, että C-vitamiini parantaa potilaiden ennustetta. Tuloksia odotetaan syksyllä.

D-vitamiinin puolestaan tiedetään vaikuttavan elimistön immuunipuolustuksen toimintaan. Se muun muassa säätelee lymfosyyttien eli taudinaiheuttajien tunnistamiseen osallistuvien valkosolujen ja tulehdusreaktion välittäjäaineena toimivien sytokiinien toimintaa.

Elimistön liiallinen immuunireaktio, niin sanottu sytokiinimyrsky, voi liittyä covid-19:n vakavaan tautimuotoon. Siinä ihmisen oma immuunipuolustus käy sisäelinten kudosten kimppuun vakavin seurauksin. D-vitamiinin säätelevästä vaikutuksesta voi sen vuoksi olla hyötyä vakavassa taudissa.

Ravintolisien käyttö ei ehkäise koronavirustartuntaa.

Britanniassa tehty laaja tilastollinen vertailututkimus näyttää löytäneen yhteyden alhaisen D-vitamiinitason ja covid-19-taudin kuolleisuuden välillä. SpringerLink-sivustolla julkaistun tutkimuksen mukaan D-vitamiinitasot ovat alhaisia erityisesti vanhusväestöllä Espanjassa, Italiassa ja Sveitsissä. Näissä maissa riski kuolla covid-19-tautiin oli tutkimuksen mukaan suurin. Tutkijat korostavat, että asiasta pitää tehdä vielä lisätutkimuksia.

Suomessa D-vitamiinin saanti on hyvällä tasolla. Sitä lisätään maitoon, ja auringon uv-säteily nostaa elimistön D-vitamiinituotantoa kesäisin. D-vitamiinivalmisteita ei pidä käyttää suosituksia enempää, sillä liian suuret D-vitamiinimäärät aiheuttavat vakavia terveysriskejä.

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat saaneet ilmoituksen toukokuussa alkavasta 600 koehenkilön kaksoissokkotutkimuksesta, jossa selvitetään malarialääke hydroksiklorokiinin, C- ja D-vitamiinin sekä sinkin yhteisvaikutusta koronataudin oireiden ehkäisyssä. Koehenkilöt ovat terveydenhuollon ammattilaisia, joista puolet saa annoksen hydroksiklorokiinia sekä 12 viikon sinkki- ja vitamiinikuurin. Puolet koehenkilöistä saa lumelääkettä. Tuloksia odotetaan elokuussa.