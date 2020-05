Euroopan tartuntatautivirasto: Todisteita koronaviruksen muuttumisesta entistä vaarallisemmaksi on ”hyvin vähän”

Tukholmassa toimiva ECDC kertoo IS:lle seuraavansa tilannetta tarkasti; piikkiproteiinin mutaatio on voinut yleistyä myös muista syistä.

Euroopan tartuntatautivirasto ECDC on tietoinen mutaatiosta, jonka useat tutkijaryhmät ovat havainneet uuden koronaviruksen SARS-CoV-2:n kuoren niin sanotussa spike- eli piikkiproteiinissa.

Yhdysvaltalaisen Los Alamosin kansallisen laboratorion tutkijat epäilevät viruksen muuttuneen mutaation myötä ärhäkkäämmäksi kuin alkuperäinen, Wuhanista leviämään lähtenyt alatyyppi. Tutkimus julkaistiin bioRxiv-sivustolla.

– Tutkimus ei ole vielä käynyt läpi vertaisarviointia, mikä pitää ottaa huomioon arvioitaessa sen johtopäätöksiä, kommentoi ECDC mutaatiota viraston mediaosaston IS:lle lähettämässä sähköpostissa.

– Hypoteesina on, että mutaatio D614G piikkiproteiinissa vaikuttaisi viruksen lisääntymiskykyyn ja johtaisi tätä mutaation kantavien virusten osuuden suhteelliseen kasvuun maailmalla. Keskustelu tästä on alkanut jo aiemmin, ja ECDC seuraa tilannetta tarkasti sitä mukaa kun uutta tietoa saadaan.

Uuden koronaviruksen SARS-CoV-2:n spike- eli piikkiproteiinit näkyvät selvästi elektronimikroskooppikuvassa. Virus käyttää piikkiproteiinia päästäkseen sisälle soluun.

ECDC:n mukaan hypoteesin tueksi on toistaiseksi esitetty vain ”hyvin vähän virologista ja kliinistä todistusaineistoa”. Tärkein todiste on se, että mutaation sisältävä viruksen alatyyppi on yleistynyt maailmalla, varsinkin Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

– Alatyypin yleistyminen voi johtua siitä, että tämä mutaatio parantaa viruksen lisääntymiskykyä ihmispopulaatiossa. Se voi johtua myös siitä, että alatyyppi on sattuman kautta tullut hallitsevaksi alueilla, joissa viruksen esiintyvyys on laajaa, ja se on siirtynyt sieltä muille alueille, ECDC kommentoi IS:lle.

Viruksen kasvanut lisääntymiskyky voi ECDC:n mukaan johtua yhdestä tai useammasta muutoksesta viruksen rakenteessa tai sen aiheuttaman taudin kuvassa. ECDC arvioi, ettei tämä merkitse sitä, että virus olisi välttämättä muuttunut ärhäkkäämmäksi tai tartuttavammaksi eikä sitä, että taudin kuva oli tullut vakavammaksi.

IS kysyi ECDC:n kantaa myös siihen, helpottaako lämmin kesäkausi koronatautitilannetta. Viraston mukaan taudin leviämisen dynamiikkaan vaikuttaa useita tekijöitä: rajoitustoimien kesto ja laajuus, immuniteettisuojan ajallinen kesto, immuunivaste muihin koronaviruksiin ja kausivaihtelun voimakkuus tartunnoissa. Yleiset koronavirukset 229E, HKU1, NL63 ja OC43 aiheuttavat ihmisillä lieviä hengitystieinfektioita, ja on mahdollista, että niiden vasta-aineet elimistössä reagoivat myös uuteen koronavirukseen. Tästä ei kuitenkaan ole vielä tarkkaa tietoa.

– Kuten muutkin ihmisen koronavirukset, joita esiintyy yleisimmin talvikuukausina, voi SARS-CoV-2 noudattaa samanlaista kausivaihtelua. Jää kuitenkin nähtäväksi, kuinka ilmastotekijät kuten lämpötila, ilmankosteus ja ultraviolettisäteilyn määrä, riittävät heikentämään SARS-CoV-2:n tartuttavuutta pohjoisen pallonpuoliskon kesäkautena, ECDC:stä arvioidaan IS:lle.

– Muihin koronaviruksiin perustuvat matemaattiset mallit taudin leviämisen dynamiikasta antavat viitteitä siitä, että SARS-CoV-2 voi ensimmäisen pandemia-aallon aikana menestyä mihin aikaan vuodesta tahansa. Myöhemmin se voi päätyä kiertämään maailmaa pitkäksi ajaksi ja noudattamaan vuodenaikavaihtelua.