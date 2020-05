Kiinan avaruusalus palasi onnistuneesti Maahan

Kiinan avaruusohjelman tavoitteena on Kuun valloitus.

Kiinan Maata kiertävälle radalle aikaisemmin tällä viikolla lähettämä avaruusalus palasi perjantaina onnistuneesti takaisin Maahan, kertoi Kiinan avaruusvirasto.

Viraston mukaan alus oli kiertoradalla vajaat kolme vuorokautta, minä aikana saatiin tehtyä koko joukko tieteellisiä kokeita. Alus myös palasi päällisin puolin vahingoittumattomana, mikä kielii hyvää sen lämmönkestävyydestä.

Kiinalla on kunnianhimoinen avaruusohjelma, jonka tavoitteena on ensin kuljettaa taikonautteja Kiinan omalle avaruusasemalle, jonka on määrä valmistua vuonna 2022. Lopullisena tavoitteena on Kuun valloitus.