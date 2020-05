Tshekkiläistutkimus: Vain pienellä osalla väestöstä vasta-aineita koronaa vastaan

Laumasuojan kehittyminen voi kestää odotettua pidempään.

Tshekkiläistutkimuksen mukaan vasta-aineita koronavirukselle on muodostunut vasta hyvin pienelle osalle väestöstä.

26 549 ihmistä Tshekissä testannut tutkimus löysi viruksen vasta-aineita vain 107 ihmiseltä.

Tshekin terveysinstituutin johtajan Ladislav Dusekin mukaan jopa sellaisissa yhteisöissä, joissa tauti on levinnyt eniten, immuniteetti on muodostunut korkeintaan viidelle prosentille väestöstä.

Myös Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, että vain pienellä osalla maailman väestöstä on muodostunut vasta-aineita koronaa vastaan.

Näyttää siltä, että laumasuojan kehittyminen koronaa vastaan voi viedä vielä pitkään.