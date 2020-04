Nasa julkaisi taianomaisen kuvan erivärisistä tähtisumuista

Kyseessä on samalla avaruusteleskooppi Hubblen 30-vuotisjuhlakuva.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on julkaissut näyttävän kuvan kahdesta erivärisestä tähtisumusta Suuressa Magellanin pilvessä, joka on Linnunradan suurin seuralaisgalaksi ja sijaitsee 163 000 valovuoden päässä Maasta.

Kuvan on ottanut Hubble-avaruusteleskooppi. Otos on teleskoopin 30-vuotisjuhlakuva.

Maapallon kiertoradalla matkaava Hubble laukaistiin avaruuteen 24. huhtikuuta 1990. Teleskoopin arvioidaan toimivan vielä 2020-luvun.

Hubble on muun muassa mitannut universumin laajentumisen nopeutta ja laajentumisen kiihtymistä. Lisäksi teleskoopin avulla on havaittu, että mustat aukot ovat yleisiä galakseissa ja sen avulla on saatu lisää tietoa aurinkokuntamme planeettojen kaasukehistä ja säämuutoksista.