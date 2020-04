Kolme astronauttia palaa avaruudesta muuttuneeseen Maahan ensi viikolla – ”Tilanne tuntuu epätodelliselta”

Astronautit ovat olleet työmatkalla pitkälti yli puoli vuotta.

Kaksi Nasan astronauttia palaa ensi viikolla Maahan kansainväliseltä avaruusasemalta ISS:ltä.

Toinen palaajista, yhdysvaltalainen Nasan avaruuslentäjä Andrew Morgan, kertoi lehdistölle, että ISS:n miehistö on yrittänyt pysyä ajantasalla koronaviruskriisistä. Silti he ovat kokeneet, että on ollut hankalaa ymmärtää, mitä Maassa todella tapahtuu ja millainen maailma heitä on vastassa yhdeksän kuukautta kestäneen työmatkan jälkeen.

Samaa mieltä oli myös hänen kollegansa Jessica Meir.

– Koko tämä meidän allamme olevalla planeetalla kehittynyt tilanne tuntuu epätodelliselta, Jessica Meir totesi The Guardianin mukaan.

– Voimme kertoa teille, että Maa näyttää täältä katsottuna edelleen ihan yhtä upealta kuin aina ennenkin. Siksi on niin vaikea uskoa kaikkiin niihin muutoksiin, joita siellä on tapahtunut.

Meir arveli, että hänelle tulee olemaan vaikeaa se, ettei omia perheenjäseniä ja ystäviä pääse halaamaan, vaikka heistä on ollut erossa yli puoli vuotta. Meir uskoo, että kotona tulee tuntumaan paljon eristetymmältä kuin avaruudessa.

Morgan lensi avaruusasemalle viime heinäkuussa ja Meir syyskuussa. He palaavat Maahan Sojuz-kapselissa yhdessä venäläisen kosmonautin Oleg Skripotskan kanssa.

Jessica Meir, Andrew Morgan ja Oleg Skripochka poseerasivat kansainvälisen avaruusaseman Harmony-moduulissa 28.2.2020.

Meir, Morgan ja Skripotska palaavat Maahan tasan 50 vuotta sen jälkeen, kun Apollo 13:n miehistö iskeytyi Tyynenmeren aaltoihin.

11. huhtikuuta 1970 laukaistun Apollo 13:n huoltomoduulin happisäiliö räjähti kesken lennon, joten miehistön oli hylättävä suunnitelma Kuuhun laskeutumisesta. Paluumatka kesti neljä päivää. Lopulta Apollo 13 palasi maahan 17. huhtikuuta 1970.

– Myös nyt on meneillään kriisi, mutta se kriisi on Maassa, Morgan mietti.