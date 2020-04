Kommentti: Gaia-teoria avaa näkymän, jossa hädässä oleva Äiti Maa karsii ihmiskuntaa – mutta voiko siihen uskoa?

Koronaviruspandemia on taas nostanut esille ajatuksen itseään säätelevästä maapallosta, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Jatkuvasti lisääntyvä ihmislaji on kuin virus, joka aiheuttaa maapallolle yhä enemmän tuhoa. Nyt maapallo iskee takaisin karsimalla ihmispopulaatiota, pysäyttämällä ympäristön saastumisen ja torjumalla ilmaston lämpenemistä.

Näin voisi ajatella, jos tulkitsee väljästi brittiläisen kemistin James Lovelockin ja yhdysvaltalaisen evoluutiobiologin Lynn Margulisin 1960- ja 1970-luvulla kehittämää Gaia-teoriaa. Se on hypoteesi siitä, että maapallon biosfääri on systeemien systeemi, itseään säätelevä järjestelmä, joka on kehittynyt yhdessä elottoman luonnon kanssa. Gaia pyrkii aina hakeutumaan häiriötilanteista uudelleen tasapainoon. Näin elämän edellytykset maapallolla – ilmakehän koostumus ja lämpötila – ovat säilyneet suhteellisen vakaina vuosimiljardien ajan.

Lovelock täyttää ensi kesänä 101 vuotta. Hän on koko uransa ollut näkijä ja katastrofien synkkä ennustaja. Vuonna 2009 hän kirjoitti: ”Ihmisyksilö voi joskus kärsiä taudista nimeltä polysytemia, punasolujen liikatuotanto. Tilannetta voi verrata Gaian sairastamaan tautiin, jota voisi kutsua polyantroponemiaksi, ihmiskunnan liikakasvuksi siihen pisteeseen, että se tuottaa enemmän pahaa kuin hyvää.”

Lovelockin mukaan me olemme se maapallon vitsaus, ikään kuin ilkeä virus, josta Gaian pitäisi päästä eroon.

Gaia-hypoteesi oli vakavaa tieteellistä pohdintaa. Se sai kuitenkin hyvin nopeasti uskonnollisia piirteitä ja nousi suosioon muun muassa ympäristöliikkeen ja New Agen piirissä. Suosiota edesauttoi hypoteesin vetovoimainen nimi Gaia, joka oli Lovelockin naapurin, kirjailija William Goldingin keksimä. Gaia on kreikkalaisen mytologian jumalatar, maaemo, joka tarun mukaan oli monien jumalten ja titaanien äiti. Gaia-hypoteesista tuli kultti, jossa maapallon elämänkehä, biosfääri, alettiin nähdä tietoisena olentona.

Koronavirustauti surmaa ihmisiä kaikkialla maapallolla. Kuva väliaikaisesta ruumishuoneesta Brooklynissa, Yhdysvalloissa.

Lovelockin ajatukset nousevat aina silloin tällöin esille, vaikka Gaia-hypoteesi ei ole tieteen valtavirtaa eikä sitä käytännössä oikein voi todistaa oikeaksi. Usein siitä puhutaan juuri silloin, kun maapallon elämää varjostaa uusi uhka. Tällä kertaa se on SARS-CoV-2, joka kiertää maapalloa, surmaa ihmisiä ja seisauttaa teollisuuden, liikenteen ja elinkeinoelämän tavalla, joka näkyy avaruudesta saakka. Kasvihuonekaasujen päästöt vähenevät, ilma ja vedet puhdistuvat. Luonto elpyy, ainakin paikallisesti.

Mutta onko teoriassa mitään totuuspohjaa?

Lovelock ja Margulis saivat paljon kritiikkiä tiedeyhteisöstä. Arvostelijoiden mukaan elävät organismit eivät voi toimia keskenään yhteistyössä vaikuttaakseen tulevaisuuteen eikä niillä ole mitään sellaista sisäänrakennettua palautemekanismia, joka selittäisi Gaia-hypoteesin. Siis mekanismia, jossa tavoitetta edistävästä toiminnasta tulisi positiivista palautetta ja tavoitteen vastaisesta negatiivista. Luonnonvalintaan perustuva evoluutio on sokea prosessi, jolla ei ole suuntaa.

Gaia-teorian kehittely ei kuitenkaan ole pysähtynyt, vaan uuden sukupolven tutkijat ovat vieneet sitä eteenpäin.

Brittiläinen Tim Lenton ja ranskalainen Bruno Latour puhuvat Gaia 2.0:sta – ihmisen kyvystä tuoda maapallolle uusi ”itsetietoisuuden” ja itsesäätelyn taso. Lentonin ja Latourin ajatuksissa ihminen voi omalla toiminnallaan ja teknologiansa avulla pienentää haitallista vaikutustaan planeettaan.

Lenton on aiemmin kehitellyt selitystä myös alkuperäiselle Gaia-teorialle. Hänen mukaansa on mahdollista, että teorian tarkoittama vakaus johtuu ”perättäisistä valinnoista”. Tilanteet, joissa jokin elämänmuoto horjuttaa ympäristön tasapainoa, ovat vain lyhytaikaisia. Häiriöt johtavat uusiin muutoksiin, kunnes tasapaino taas löytyy, ja tapahtumasarjan aikana järjestelmälle on kehittynyt uusia kykyjä.

Lentonin mukaan ihmisen osa on pitää huolta siitä, ettei maapallon elämää ylläpitävä järjestelmä tuhoudu. Hän kehottaa kollegoineen ihmiskuntaa muun muassa ottamaan mallia biosfääristä ja panostamaan kiertotalouteen, jossa kestävästi tuotetulla energialla valmistetut materiaalit otetaan käytön jälkeen talteen ja kierrätetään.

Ilmastonmuutos on eksistentiaalinen uhka ihmiselle, jos sen torjuminen epäonnistuu. Kuva koululaisten mielenilmauksesta Japanissa.

Tästä päästäänkin siihen, mikä oikeasti uhkaa maaemoa ja ihmiskuntaa. Ihmisen eksistentiaaliset vaarat ovat itse aiheutettu ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin häviäminen. Tämä nykyinen koronaviruspandemia ei tuhoa meitä, biosfääristä nyt puhumattakaan.

Koronapandemia on kuitenkin niin kova mullistus, että se voi muuttaa tuhoisan kehityksen suuntaa. Se saa meidät ymmärtämään, kuinka arvokasta elämä on, kuinka pieni ja voimaton ihminen on luonnon rinnalla, kuinka rajattomia globaalit uhkat ovat – ja kuinka valtavat seuraukset normaalin elämän pysähtymisellä on. Ehkä pandemia saa meidät miettimään uudelleen tulevaisuutta ja rakentamaan maailmaa, jossa valtiot ryhtyvät torjumaan ihmiskunnan yhteisiä uhkia aidon yhteistyön avulla.