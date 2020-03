Koronavirukseen löytyi ehkä teholääke – japanilaisesta Aviganista hyviä tuloksia Kiinassa

Fujifilm Toyama -lääketehtaan uutta valmistetta saa käyttää Japanissa vain erikoisluvalla pelättyjen sivuvaikutusten vuoksi. Kiina hoitaa sillä nyt covid-19-potilaita.

Koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on ehkä löytynyt tehokas lääke, favipiravir. Japanilaisen Fujifilm Toyama Chemicals -yhtiön kehittämä valmiste tunnetaan kauppanimellä Avigan. Favipiravir kuuluu antiviruslääkkeiden ryhmään.

Alun perin influenssan hoitoon kehitetyn favipiravirin tehosta koronavirustautiin kertoi Kiinan tiedeministeriön alaisen kansallisen bioteknologiakeskuksen johtaja Zhang Xinmin tiistaina.

– Se on hyvin turvallinen ja selvästi tehokas, sanoi Zhang mediatilaisuudessa Nikkei Asian Review -verkkolehden mukaan.

Fujifilm kehitti Aviganin vuonna 2014, ja sitä on annettu koronaviruspotilaille Japanissa helmikuusta lähtien. Lääkettä saa käyttää Japanissa vain hallituksen erikoisluvalla, sillä sen on eläinkokeissa todettu aiheuttavan sikiökuolemia ja sikiön epämuodostumia. Tehoaine favipiravirin todettiin myös siirtyvän siemennesteeseen.

Kiina sen sijaan on testannut favipiraviria hyvällä menestyksellä kliinisissä kokeissa. Niihin otti osaa 200 potilasta pandemian syntyalueella Wuhanissa ja Shenzenissä.

Tulokset osoittivat, että lääkettä saaneiden potilaiden koronavirustestit olivat negatiivisia suhteellisen lyhyen hoitojakson jälkeen. Viruksen häviämisaika koehenkilöiden elimistöstä oli neljä vuorokautta (mediaani), kun verrokkiryhmässä se oli 11 vuorokautta. Potilaille kehittyneen keuhkokuumeen oireet helpottuivat myös selvästi, eikä selviä haittavaikutuksia esiintynyt.

Toisessa, Wuhanissa tehdyssä kliinisessä kokeessa favipiraviria saaneiden potilaiden kuume parani keskimäärin 2,5 vuorokaudessa, kun verrokkiryhmällä siihen kului 4,2 vuorokautta. Myös potilaiden yskä helpottui nopeammin kuin verrokeilla.

Hengityskonetta taudin hoidossa tarvitsi 8,2 prosenttia lääkettä saaneista, kun muista potilaista 17,1 prosenttia tarvitsi koneellista hengitysapua.

Japanissa terveysviranomaiset ovat suhtautuneet nihkeämmin favipiraviriin kuin Kiinassa. Lääkevalmiste sai hyväksynnän vain sillä ehdolla, että sitä käytetään hallituksen luvalla uusien tai uudelleen epidemiaa aiheuttavien influenssavirusten torjuntaan. Etelä-Korean viranomaiset eivät myöskään ole tuoneet lääkettä maahan siksi, ettei sen turvallisuudesta ole riittävää kliinistä näyttöä.

Taiwan puolestaan on hankkinut Avigania. Viranomaisten ohjeiden mukaan lääkettä ei saa antaa lainkaan raskaana oleville potilaille. Miespotilaille on ohjeiden mukaan kerrottava, että vaikuttavaa ainetta on löydetty siemennesteestä. Miespotilaita kehotetaan Taiwanissa pidättymään seksistä seitsemän vuorokauden ajan lääkkeen antamisesta, tai käyttämään kondomia.

Japanin terveysministeriön mukaan favipiraviria on annettu covid-19-potilaille, joille koronavirus on aiheuttanut lieviä tai keskivaikeita oireita. Lääkärit tavoittelevat heidän hoidossaan sitä, ettei virus lähtisi monistumaan elimistössä.

Lääke ei kuitenkaan ole tehokas potilailla, joiden taudinkuva on vaikea, kertoi terveysministeriön lähde sanomalehti Mainichi Shimbunille brittiläisen The Guardianin mukaan.

– Olemme antaneet Avigania 70–80 henkilölle, mutta se ei näytä tehoavan niin hyvin, jos virus on jo monistunut, lähde sanoi.

Sama ilmiö on havaittu tutkimuksissa, joissa koronavirustautia sairastaville on annettu hiv-infektion hoidossa käytettyjä antiviruslääkkeitä lopinaviria ja ritonaviria.

Japanin lääkevirasto saattaa antaa Aviganille myyntiluvan koronaviruksen hoitoon toukokuussa. Jos hyväksyntään tarvittavat kliiniset kokeet kuitenkin viivästyvät, viivästyy myös luvansaanti.